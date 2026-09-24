Vémola o ocelové čelisti i těžkém hubnutí: Jdu na krev! Bizarní G MMA? Nechci si špinit odkaz
Velký návrat českého Terminátora se blíží. Už tuto sobotu se ve Frankfurtu na turnaji Oktagonu před skoro šedesáti tisíci diváky postaví Karlos Vémola německé hvězdě Frédéricu Vosgrönemu. Příprava na zápas, kterou jednačtyřicetiletý bijec zahájil v létě, jej podle jeho slov zachraňuje od stresu, který se na něj přichází během náročného období v osobním životě. „Každý své problémy řešíme nějak jinak a já před nimi utíkám do gymu,“ vypráví v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Před více než čtrnácti měsíci se Karlos Vémola rozloučil s profesionální kariérou. Teď se ale vrací zpět do náročného duelu s elitním německým zemařem Frédéricem Vosgrönem.
Když jste končil kariéru v Edenu, dokázal jste si tehdy ještě představit, že byste se vrátil?
„Končil jsem na vrcholu kariéry a byl s tím úplně vyrovnaný. Život po kariéře? Bavil mě, užíval jsem si to. Musím ale říct, že až Neandrtálce zmlátím, tak za ním přijdu a poděkuju mu, že mě do toho vrátil zpátky. Já před sebou totiž neměl žádný cíl. Nedokázal jsem vůbec nic vymyslet. Frédéric to vymyslel v tom nejlepším možném čase.“
Rozvedete to?
„Já teď zažívám dost blbý období, co se týče osobního života. Každý své problémy řešíme jinak a já před nimi utíkám právě do gymu, do přípravy. A to mě zachraňuje a vysvobozuje. Nemám čas se každodenními starostmi trápit a stresovat. Fakt se soustředím na zápas a používám to jako sílu proti soupeři. Makám, dřu a je mně dobře. Jsem ve fyzické a psychické pohodě. Jsem rád, že jsem se vrátil ještě k něčemu takhle velkému, největší akci v MMA na světě.“