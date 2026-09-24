Experti varují Vémolu před nebezpečnou technikou: Terminátor musí být trpělivý, nebo…
Podle přezdívek by se dal čekat duel jako z komiksových trháků – Terminátor proti Neandrtálci. V kleci na frankfurtském fotbalovém stadionu v rámci turnaje Oktagon 94 se přitom pobijí elitní zápasníci. Bývalý několikanásobný šampion Karlos Vémola v jednačtyřiceti letech kývl na velkou výzvu v podobě bojovníka jiu jitsu Frédérica Vosgrönea z Německa, který je zatím v profesionálním MMA neporažen. Českému veteránovi bude v sobotu hrozit hlavně pákou na koleno. „Pokud ji aplikuje dobře, tak vám může roztrhat vnější i křížové vazy a zlomit menisky,“ popisuje Petr Mynář, přední tuzemský zápasník.
Scénáře zápasů Karlose Vémoly bývají v naprosté většině stejné. Terminátor jde skoro až bezhlavě vpřed, aby je chytil, hodil pod sebe a tam jim dominoval, zatímco soupeři se snaží co nejlépe strhy bránit a trefit K. O. úder. Tentokrát to ale bude jinak. Na Vémolu se chystá Frédéric Vosgröne, jehož jediným cílem bude dostat se co nejdříve na zem.
„Vosgröne získal druhé místo ADCC Trials, což je nejprestižnější turnaj na evropské půdě. Byl třetí na IBJJF mistrovství světa a druhý na IBJJF mistrovství Evropy v černých pásech. Dlouhodobě patří ke světové špičce jiu jitsu. Navíc jeho styl není založený na sbírání bodů v dominantních pozicích. Vždy jde po ukončení,“ popisuje Němcovy kvality Mynář, český bojovník a trenér jiu jitsu.
Experti očekávají, že Němec bude co nejvíce replikovat svůj výkon při debutu v Oktagonu. „Rychle nastolí vysoké tempo. Rozeběhne se, vystřelí háky a pak skočí Vémolovi po nohách, aby ho stáhl pod sebe. A pokud mu strh neklapne, dobrovolně přijme spodní pozici a stáhne si soka na sebe, což je v MMA hodně neobvyklé. I ze zad bude ale Vosgröne hodně nebezpečný,“ předpovídá Jan Novák, zápasový analytik.
Expert radí: Být Karlosem, vůbec nespěchám
Když se Vémola dostane na své soupeře, vždy začne s brutální salvou úderů. Novák ale varuje, že při dobíjení se bude Němec snažit dostat českého borce z rovnováhy, a buď ho přetočí, nebo mu zkusí nasadit submisi. „Samozřejmě i Vosgröne tím bude riskovat. Jakmile začne chytat Vémolovi třeba nohu a ten mu mezitím dá sadu tvrdých úderů na odkrytou hlavu, některý z nich může všechno změnit,“ doplňuje.
Také Mynář si myslí, že se německému sokovi nepodaří Terminátora hodit pod sebe, a proto přijme spodní pozici. „Být Karlosem, vůbec nespěchám. Na zemi musí postupovat opatrně a metodicky. Hlavní je pevná kontrola. Nesmí Vosgrönemu nabízet prostor pro vychylování, po kterém by byl přetočen na záda. Tam totiž Karlos zdaleka není tak efektivní jako v horní pozici,“ míní zápasník z Brna.
Největší pozornost by měl Vémola věnovat obraně rotační páky na koleno – takzvaný heel hook. „Je to Němcova specialita. Pokud ji aplikuje dobře, tak vám může roztrhat vnější i křížové vazy a zlomit menisky. Karlos tuto hrozbu musí respektovat, ale jsem si jist, že se na to připravil,“ dodává Mynář.