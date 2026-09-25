Vémola vs. Vosgröne v TV: Kde sledovat OKTAGON 94 živě?
- V sobotu 26. září se uskuteční jeden z největších MMA turnajů na světě. OKTAGON 94 přivítá německý Frankfurt.
- Hlavním zápasem bude souboj Christiana Eckerlina s Davidem Kozmou. Mnohem větší emoce však u tuzemského publika vzbuzuje návrat Karlose „Terminátora“ Vémoly, který nastoupí proti Fredericku Vosgrönemu.
- Turnaj začíná v sobotu 26. září od 18:00. Kde sledovat OKTAGON 94 živě?
Kde sledovat OKTAGON 94 živě?
- Premier Sport 3 Extra
OKTAGON 94 můžete sledovat na stanici Premier Sport 3 Extra. Tento balíček můžete najít pouze u televizního poskytovatele Telly za cenu 320 Kč, v den turnaje stojí 400 Kč. Živý přenos můžete koupit ZDE>>>
- OKTAGON TV
Další variantou je PPV OKTAGON TV, které vychází na 319 Kč.
Požadavky na sledování Oktagon TV
Stolní počítače
Mobilní zařízení
Operační systém
Aktuální verze Windows 10 a vyšší / MacOS 12 a vyšší
Android 12 / iOS 15 a novější
Prohlížeč
Google Chrome 116 a vyšší
Google Chrome 116 a vyšší Safari 15 a vyšší
Další požadavky
Procesor min. 1,6 GHz
Rychlost internetu min.10 Mbps/s
Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohly narušit kvalitu připojení.
OKTAGON 94 živě v livestreamu
Další možností je sledovat tento turnaj v přímém přenosu sázkových kanceláří. Vysílání má na starosti Tipsport a Chance. Podmínkou je mít aktivní účet a vsazeno minimálně 30 Kč během posledních 30 dní.
Sledovat průběh turnaje lze i ONLINE na webu iSport.
Program a hlavní karta Oktagon 94
Nejzajímavější zápasy v turnaji Oktagon 94
Christian Eckerlin vs. David Kozma
Král Německa a nejpopulárnější tamní MMA zápasník Christian Eckerlin si užívá pozici hvězdy. Na frankfurtském stadionu ho požene zaplněné domácí publikum. Status legendy si vydobyl ve sledovaném souboji s Christianem Jungwirthem, v němž získal neoficiální titul krále Německa. Eckerlin je aktuálně na svém vrcholu.
Proti němu se postaví jedna z ikon česko-slovenské scény – David Kozma. Ten doslova povstal z popela, kdy po třech těžkých KO bylo ve hře i ukončení kariéry. „Růžový panter“ však změnil tým i strategii a po dvou dominantních výkonech je jasné, že je zpět. Nyní ho čeká náročná výzva, která rozhodne o tom, zda karvinský rodák dokáže v OKTAGONU znovu dobýt nejvyšší příčky.
Frederick Vosgröne vs. Karlos Vémola
Frederick Vosgröne se doslova přes noc stal jedním z nejpopulárnějších evropských bojovníků MMA. Německá hvězda, která ve smíšených bojových uměních nepůsobí výrazně dlouho, vyniká především na zemi, o čemž svědčí řada titulů v jiu-jitsu. Právě díky této disciplíně si teď podmaňuje i OKTAGON. Skalp legendy by jeho popularitě a šancím zabojovat o titul zásadně pomohl.
Jenže legendární Karlos "Terminátor" Vémola bude všechno, jen ne lehký soupeř. Asi nejznámější tuzemský MMA fighter a první Čech v UFC byl odepisován už mnohokrát, ale pokaždé se dokázal vrátit. Nyní ho čeká další comeback, v němž chce ukázat, že ještě nepatří do starého železa. Jeho největší zbraní proti „Neandrtálci“ jsou obrovské zkušenosti z domácí i mezinárodní scény.