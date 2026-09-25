Kozma vyzve německou hvězdu: Asi se mu nechtělo shazovat. Nechci dělat nudné zápasy
Miláček domácích arén David Kozma se nyní chystá na novou roli nájezdníka. Ve Frankfurtu vyzve zítra místní megastar Christiana Eckerlina. Český „Růžový panter“ se proto s mentálním koučem připravoval na to, jaké bude nastupovat a bojovat v průběhu bučení bezmála šedesáti tisíc lidí. Devětatřicetiletý sok navíc přibližně tři týdny před zápasem změnil váhový limit, který musí oba borci splnit. Povolená hranice se zvýšila ze sedmasedmdesáti na osmdesát kilo.
Proč nečekaně došlo ke změně?
„Já jsem chtěl ještě diskutovat, aby to byla sedmdesát sedmička, tedy klasický limit velterové váhy, ale vedení mi řeklo, že to Eckerlin prostě neudělá. Zřejmě se mu nechtělo shazovat. Představili mi to jako hotovou věc. Jestli se mi to nelíbí, to pro ně asi nemá žádnou váhu.“ (směje se)
Jak moc to ovlivnilo závěr vaší přípravy?
„Dieta byla příjemnější. Mohl jsem si dát aspoň ovoce po tréninku a měl jsem víc energie. Na poslední den jsem si nechal přibližně čtyři kila, která zhubnu na vodě. Samotný zápas to podle mě nijak výrazně neovlivní.“
Naposledy jste zápasil teprve před dvěma měsíci, což není velká pauza.
„To tedy ne. První týden po výhře na Štvanici jsem si dal úplný oddych. Rozjela se mi během toho ještě infekce v uchu, takže jsem vůbec netrénoval. Když jsem se pak ale vrátil do tělocvičny, žádné problémy mě naštěstí nepotkaly a podařilo se mi udělat super formu. Nicméně je fakt, že tyhle dva zápasy jsou krátce po sobě, a tak si po sobotní bitvě dám delší oraz. Chci se věnovat rodině a být více času s dcerami. Prosincovou O2 arenu tedy raději vynechám.“
V posledním mači se vám povedlo dominovat a ve třetím kole jste se dokonce pustil do tvrdé přestřelky, při níž jste prověřil bradu. Myslíte, že jste si konečně získal důvěru fanoušků, kteří vás dříve odepisovali po řadě proher na K. O.?
„To nevím. Teď od nich spíš slýchám, že dělám nudné zápasy, protože soupeře hodně kontroluji na zemi. Proti Eckerlinovi to budu chtít napravit a udělat lidem zase radost. Chci jim ukázat, že pořád umím dělat hezké bitvy. Nechci jen hodit soupeře na zem a tam se po něm válet bez úderů. Tentokrát budu důraznější při ofenzivě. Opravdu mi záleží na tom, aby byli moji fanoušci spokojení. Bude to dominantní a atraktivní výhra.“
Celý rozhovor s Davidem Kozmou si pusťte ve videu.