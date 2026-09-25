Reinders přibližuje hubnutí Vémoly: Dělá to trošku staromódně. Soupeř nevypadal dobře
PŘÍMO Z FRANKFURTU | Českou výpravu v sobotu ve Frankfurtu čekají zápasy na vrcholu startovky Oktagonu 94. David Kozma se v hlavním zápase turnaje na fotbalovém stadionu postaví domácímu hrdinovi Christianu Eckerlinovi, za nímž bude stát bezmála šedesát tisíc diváků. Karlos Vémola se postaví nové star německé scény Frédericu Vosgrönemu. Oba čeští bojovníci splnili váhové limity bez problémů a jejich trenér André Reinders tak může být zatím maximálně spokojen.
Terminátor Karlos Vémola si pro velký comeback vytrpěl náročné hubnutí. Lehčí shazování zvládl i David Kozma, který se ve špičkové formě chystá na hlavní utkání turnaje Oktagon 94. „Šlo to perfektně,“ usmívá se po pátečním ranním vážení André Reinders, trenér českých legend.
Střetnutí Davida Kozmy s Christianem Eckerlinem na ranním vážení bylo hodně vyostřené. Očekávali jste, že Němec nastoupí s takovou vervou?
„Přiznám se, že ne. Jasně, Christian je hodně namotivovaný, protože hájí domácí půdu. Mě ale příjemně překvapila Davidova chuť do boje. To u něj člověk tak často nevídá. Je to flegmatik, pohodář, ale teď z něj úplně čiší, jak moc chce vyhrát. Mám z toho radost.“
Německý web Bild přišel s informací, že tohle má být Eckerlinův poslední zápas. Může to mít nějaký vliv na jeho výkon? Panuje nepříjemná statistika, že bojovníci, kteří předem oznámí, že se budou loučit s kariérou, pak většinou při derniéře prohrají.
„Na tohle asi úplně nevěřím. Nevnímám to jako nijak klíčový faktor. Christian udělá pro výhru všechno. Je doma a před možná největším publikem v historii evropského MMA. Má přijít snad až šedesát tisíc diváků. Že by dal trošku méně do přípravy, tomu nevěřím. Jsem přesvědčený, že on do zápasu skočí v extrémním nasazení, bude chtít Davidovi ustřelit hlavu a bude zde chtít udělat highlightové ukončení. Což mu ale nedovolíme.“
Zábavnost nemá být hlavním cílem
Jak moc jste Davidovi domlouval, aby se nenechal strhnout hecováním fanoušků, kteří kritizovali jeho poslední zápasy a psali na sítích, že je nudný. On totiž veřejně prohlásil, že to teď bude chtít napravit zábavným utkáním.
„Ano, o tomhle jsme se bavili. My jsme se v přípravě hodně zaměřili na kontrolu pozic, na dobíjení na zemi a na to, aby předcházel soupeřovým útěkům. Pracovali jsme hodně na technické stránce boje. Druhá věc je hlava, o tom jsme se bavili také. Říkal jsem mu, že má chtít hlavně vyhrát. Zápas dělají dva borci, a když soupeř není schopný nic udělat, je to jeho problém. On dominuje. Kdyby se soupeři ze spodních pozic dokázali dostat, byly by zápasy možná atraktivnější. Zábavnost ale nemá být Davidovým hlavním cílem. Zároveň si ale myslím, že se David při příležitosti takového turnaje odváže, půjde hodně dravě po ukončení, takže bude i zábavné.“
Pojďme ke Karlosu Vémolovi. Minulý týden řekl, že mu zbývá ještě deset kilogramů a bude to hodně náročné. Jak to tedy šlo?
„Nakonec to nebylo tak extrémně náročné, jako dříve, když hubnul do osmdesáti čtyř kilo. Rozhodně to ale nebylo ani jednoduché. Karlos samozřejmě během pauzy trošku přibral, měl na začátku přípravy sto dvanáct kilo, což je opravdu hodně. V pondělí mu na limit zbývalo ještě osm kilo. A to už bolí. Karlos váhu dělá ještě trošku staromódně – hodně aktivně, běhá přes noc a tak podobně. Hubnutí absolvoval ještě doma a sem do Frankfurtu jel přes noc autem. Bolelo ho to, ale asi ne tak, jak to bude Vosgröneho v kleci.“ (usmívá se)
Je to tak, že si Karlos nenechá s hubnutím vůbec poradit a dělá si to stále jen po svém?
„Asi to tak trochu je. Nějaké věci jsme změnili, zkonzultovali. Říkal jsem si, že některé věci jdou dělat trošku lépe a jednodušeji, ale on je v některých věcech trošku stará škola. Nicméně má smysl měnit jen některé věci, ale nikoli úplně všechno, protože by to paradoxně mohlo mít přesně opačný efekt. Buď by mu hubnutí nešlo, nebo by byl nervózní. Už má za sebou skoro padesát profesionálních mačů, takže ví, co dělá.“
Kolik očekáváte, že nabere zpátky do zápasu, aby to zase nebylo moc?
„Na to si musíme dát pozor. Je to jedna z věcí, kterou jsem mu při minulých zápasech zdůrazňoval. Není cílem se vyžrat na co největší váhu, protože on potřebuje být pohyblivý a dynamický. Právě dynamika bude faktor, který bude v kleci činit největší rozdíl mezi Karlosem a Vosgrönem. Bude nejlepší, když nabere maximálně deset kilo.“
Nevypadal úplně dobře
Vosgröne působil na váze výrazně menší než v předešlých zápasech.
„Forma na ranním vážení strašně klame. Podle mě více napoví, jak bude vypadat a kolik bude vážit na odpoledním vážení. Ráno váží všichni stejně, takže se to blbě hodnotí. Máte ale pravdu, že nevypadal úplně dobře. Může ale ještě dobře nabrat váhu zpět. Uvidíme.“
Jak je na tom Karlos mentálně? Jistě velkou motivací jsou peníze, a jak on sám před časem přiznal, také rozptýlení od blbého období v osobním životě. Cítíte z něj ale i hlad po vítězství, jaký měl dřív?
„On se dokáže nějakým způsobem namotivovat vždycky. Buď si vytvoří nenávist k soupeři, nebo si řekne, že je to největší turnaj na světě a chce tu zazářit. Vždycky si v sobě najde motivaci, která mu dovolí překonávat limity. Samozřejmě je to pro něj i trošku odvedení pozornosti od jeho starostí. Spousta lidí se mě ptala, jestli to nějak neovlivňovalo přípravu. Já odpovídal, že on už těch věcí kolem sebe měl za tu kariéru tolik, že už je proti nim obrněný. Nevnímám z něj, že by ho to nějak ovlivnilo, stále v něm cítím oheň a chuť ukázat skvělý výkon.“
Cítíte to natěšení i vy sám? Máte dva borce na vrcholu startovky.
„Musím říci, že to, co jsem říkal o Davidu Kozmovi, se vlastně týká i mě. Já jsem flegmatik, spoustu věcí si úplně nepřipouštím, ale tohle na mě úplně dýchá tím. Je to něco unikátního a bude to zážitek, který si v sobě ponesu až do smrti. Oba dva kluci jsou ve skvělé formě, oba dva čekají skvělé zápasy. A publikum? Skoro šedesát tisíc lidí udělá pořádný kotel.“