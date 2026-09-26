Oktagon pořádá světový unikát pro 60 tisíc diváků. Půl roku práce a stovky pracovníků
PŘÍMO Z FRANKFURTU | Ze sokoloven a cirkusových šapitó až na bundesligový stadion. Takovou cestu urazilo české MMA za poslední dvě dekády. Největší domácí liga Oktagon navíc přerostla české hranice a po dvou úspěšných turnajích v pražském Edenu nyní trhá rekord ve Frankfurtu nad Mohanem. V sobotu má na akci s pořadovým číslem 94 dorazit šedesát tisíc diváků. Sledujte ONLINE přenos z celého turnaje ZDE>>>
Ještě v pátek po osmé večer se do středu kolbiště vydala malá skupinka v čele s Davidem Kozmou, několikanásobným šampionem, který si přišel obhlédnout místo, kde se příští den okolo půlnoci postaví do hlavního zápasu proti frankfurtské star Christianu Eckerlinovi.
Bijec přezdívaný „Růžový panter“ a jeho koučové si řekli, že se chtějí rozcvičit právě tady, aby navnímali monumentální prostor stadionu Eintrachtu. Chvíli jim trvalo, než si začali vybalovat rukavice a lapy. Stáli uprostřed klece a s pootevřenými ústy se rozhlíželi po tribunách. V jinak drsných a zároveň stoicky klidných tvářích ostřílených bojovníků se mísilo dojetí s dětským nadšením.
„Přišel jsem nasát atmosféru. Říkal jsem si, že je to potřeba, ať jsem na to aspoň trochu připravený. Koukám se kolem a je to… je to prostě neskutečné,“ povídá s širokým úsměvem upocený Kozma jen pár chvil poté, co ještě proháněl trenéra po bojišti.
„Sportovně to určitě není můj největší zápas, ale co se týče těch lidí a velikosti toho turnaje, tak to je přímo můj životní zápas. Zápasil jsem se šampiony, veterány UFC a tak dále, ale nastoupit do hlavního zápasu tady na Eintrachtu proti jejich největší hvězdě - to se mi podaří asi jen jednou za život,“ uvědomuje si čtyřiatřicetiletý bijec, který navíc na půdě slavného stadionu zaznamená kariérní jubileum - padesátý profi zápas. Aktuálně drží bilanci 34 výher a 15 proher.
První duely absolvoval Kozma pro pár set diváků
Je příznačné, že právě Kozma je součástí vrcholného mače turnaje, který je také oslavou deseti let Oktagonu. Rodákovi z Karviné není ještě ani pětatřicet, během své sportovní dráhy ale zažil snad úplně všechno z historie domácí scény. Jako teenager zápasil v judu v malých školních tělocvičnách, první MMA duely absolvoval v hotelech a sokolovnách pro pár set diváků. Při debutu Oktagonu v pražské O2 areně vyhrál první titul a startoval i v Edenu.
Dojetí se ve středu prázdného Eintrachtu neubránil ani Kozmův trenér André Reinders. „Je to splněný sen, opravdu,“ usmívá se, rozhlížeje se po tribunách, které teprve čekají na příchod tisíců diváků. „To je něco, o čem jsme vždycky snili, ale co jsme si současně nedokázali představit. Koukali jsme se prostě na japonské turnaje Pride, kam chodilo osmdesát tisíc lidí, a teď jsme zde. Já si pamatuji doby, kdy jsme zápasili za sto eur někde po cirkusových šapitó,“ vypráví Reinders.
Turnaj takových rozměrů stojí Oktagon miliony eur a více než půl roku práce. „Dokola si projíždíme detailní scénář. Veškeré konstrukce a pódium pro halftime show, které tu teď vidíte, se stavěly čtyři dny. Vše jsme převzali hotové v pátek ve dvě hodiny a od té doby máme jednu generálku za druhou,“ popisuje Martin Zahálka, show caller, který celý turnaj koordinuje.
Hlavní zápas bude rozhodovat nejlepší arbitr světa
„Pracují na tom stovky lidí. Celý tým do sebe musí zapadat jako ozubená kolečka,“ říká a na otázku směřující k míře stresu, který se k akci takového formátu neodmyslitelně pojí, ihned odpovídá: „My nesmíme vykazovat stres, protože my ovlivňujeme ten tým kolem nás a doopravdy musíme pevně držet to kormidlo a snažit se přenášet myšlenky Ondry Novotného a Pala Nerudy (majitelů Oktagonu) do toho, co zde realizujeme. Samozřejmě určité zádrhely se přihodit mohou. Viděli jsme to i při té stavbě, kdy občas musíte trošku improvizovat. Vždycky ale musíme najít řešení tak, aby to neohrozilo utkání a zápasníky.“
Zvláštní přípravu musí absolvovat také rozhodčí. Do klece se postaví pouze ti nejzkušenější. Hlavní zápas Kozmy a Eckerlina pak bude rozhodovat přímo Marc Goddard, aktuálně nejlepší arbitr na světě, který pravidelně stojí v titulových duelech UFC.
„Je to určitě o tom, že nemůžeme riskovat a testovat rozhodčí na takovém turnaji, jako je Frankfurt,“ říká Pavel Touš, hlavní rozhodčí Oktagonu, a přiznává, že on i členové jeho týmu čelí tlaku podobné intenzity jako bojovníci. Přednost proto v sobotu večer dostanou ti rozhodčí, kteří již mají se stadionovými akcemi zkušenost.
Byť se turnaj Oktagon 94 odehrává na německé půdě, je milníkem pro české promotéry, bojovníky, rozhodčí a v konečném důsledku i fanoušky.