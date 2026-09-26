Vémola umlčel 60 tisíc diváků! Pak citoval babičku: Smůla v lásce, štěstí ve hře
PŘÍMO Z FRANKFURTU | Comeback na jedničku. Karlos Vémola drtivě a bezchybně převálcoval elitního Němce Fréderica Vosgröna. Hned v prvním kole se mu skvěle dařilo bránit soupeřovu nejnebezpečnější techniku – páku na nohu. Terminátor soka zasypával ranami v postoji i na zemi. Po boji děkoval bezmála šedesátitisícovému publiku na frankfurtském bundesligovém stadionu i soupeři, který ho v červnu vyzval. „Babička měla pravdu, když mi říkala: Pokud nemáš štěstí v lásce, budeš mít štěstí ve hře,“ pronesl Vémola ještě v kleci s širokým úsměvem. Sledujte celý turnaj ONLINE ZDE>>>
Všechny nástrahy, před kterými jej varovali experti, Karlos Vémola odvrátil a dominantním výkonem zlomil Fréderica Vosgröna - ve druhém kole ho zasypal salvou ran v postoji, načež boj přenesl na zem, kde skóroval technické K.O.
Celý stadion naplněný bezmála šedesáti tisíci diváky v úžasu ztichl, když viděl, jak jednačtyřicetiletý Vémola drtí Vosgröna v jeho nejsilnější disciplíně - zápolení na zemi. Němec je totiž zápasníkem jiu jitsu nejvyšší světové úrovně. V zápase s Terminátorem se však vůbec nedokázal prosadit.
Český matador se připravil fantasticky a všechny soupeřovy útoky zastavil ještě v zárodku. Vémola trefil 89 ze 175 úderů. Němec zasáhl celkem pouze třináctkrát.
Vémola nastupoval na hit Karla Gotta
„Nejlepší obrana je útok. Tohle byl můj plán,“ těšil se Vémola. „Můj syn předpovídal, že Vosgröna ukončím ve druhém kole na škrcení. Snažil jsem se a povedlo se technické K.O.,“ povídal po boji. „Babička měla pravdu, když mi říkala: Pokud nemáš štěstí v lásce, budeš mít štěstí ve hře,“ smál se po boji nepřímo odkazujíc na probíhající rozvod s manželkou Lelou.
Místní publikum potěšil při nástupu do klece, který si užil za zvuků německé verze písně Karla Gotta „Být stále mlád“. Vémola stadionu vděčně poděkoval hned po vyhlášení verdiktu. „Moc lidí tu asi česky nemluví, tak raději budu mluvit anglicky. Jste neskuteční, lidi. Děkuji vám. Sledujte mě na Instagramu, sledujte mou cestu. Moc si přeji představit se i na příštím stadionovém turnaji tady v Německu,“ pronesl. Oktagon uspořádá turnaj na fotbalovém stadionu 15. května v Düsseldorfu.