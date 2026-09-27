Vémola po výhře: Soupeři jsem vyrazil zub. Chci další zápas, než propadnu depresím
Karlos Vémola porazil Fréderica Vosgröna na turnaji Oktagon 94 ve Frankfurtu technickým KO ve druhém kole a získal bonus večera.
Zápasník musel překonat studené tělo i soupeřovy pokusy o strhy, přičemž duelu dominoval s celkem 89 signifikantními údery.
Po zápase plánuje doléčit zranění čelisti a vyjednat si soupeře pro jubilejní turnaj Oktagon 100 v pražské O2 areně.
Prvotřídním výkonem zvítězil Karlos Vémola nad Frédericem Vosgrönem na Oktagonu 94 ve Frankfurtu. Jednačtyřicetiletý Terminátor ukončil německou hvězdu při jednom z hlavních utkání turnaje na fotbalovém stadionu ve druhém kole technickým KO.
Byl jste překvapený, jak snadno to šlo?
„Já jsem překvapený nebyl, protože jsme na všechny tyhle situace trénovali. Jediné, co jsem si uvědomil až tady v té aréně, že vždycky po rozcvičce přicházím do toho zápasu už zpocený, protože ono se ze všech úchopů a pokusů o submise malinko lépe dostává, když je člověk zpocený. Tady jsem byl ale zmrzlý, úplně suchý, takže poprvé, když mi chytil nohu, jsem nemohl uniknout klasickým způsobem. Musel jsem se vší silou vytrhnout ze sevření. Naštěstí i tohle bylo součástí plánu. Věděl jsem, že dokud jsem na něm, jsem v bezpečí. Horší by to bylo, kdyby mě dostal na záda.“
A cítil jste vůbec někdy ohrožení?
„Při prvním kole to bylo párkrát nebezpečné, ale pak už šlo všechno podle plánu. Mám skvělé trenéry a sparing-partnery, kteří mi pomáhali v celé přípravě právě při cvičení jiu jitsu. Mach Muradov mi navíc pomáhal při tréninku obrany proti strhům na zem. Sparingy jsem měl naprosto skvělé a to mi přidávalo na sebevědomí. Stačilo neudělat zásadní chybu, a to se mi podařilo.“ (úsměv)
Mám úplně rozmlácené ruce
Ten jeho první pokus o strh jste ihned obránil. Jaký jste měl pocit z jeho formy? Byl fyzicky tak silný, jak jste čekal?
„K tomu strhu – věděl jsem, že to zkusí a bude mě chtít hodit na záda. Drilovali jsme přesně tuhle obranu. A co se týče jeho formy, úplně nevím, jak zvládnul dietu. Vypadal mnohem menší, než dříve. Podle mě udělal chybný krok, když zrovna do takhle velkého zápasu poprvé hubnul větší váhu, než kdy dřív. Možná to hubnutí neuměl. Já jsem v dietě celý život, takže s těmi kily umím pracovat, umím je shodit, umím je přibrat. On mi za to ani na večerním převážení nepřišel tak velký. Myslím si, že s tím úplně neumí pracovat a přestup do nižší kategorie byl unáhlený krok. Kdybychom šli v polotěžké váze, bylo by to pro něj lepší.“
Vy jste trefil 89 signifikantních úderů a soupeř za celou dobu pouze třináct. Byl jste překvapený, že se v postoji nepokusil o víc?
„Asi se dalo čekat, že když se střetnou dva zemaři, přestřelky v postoji budou vypadat šíleně. Já jsem si zase naopak myslel, že byl tvrdý, protože to jedno koleno jsem trefil fakt dobře. Mám úplně rozmlácené ruce z toho, jak jsem ho mlátil. Soupeř je celý dobitý, přišel o zub, takže já ho vnímám jako tvrďáka. Myslel jsem si, že snese mnohem míň, ale zase bylo vidět, jak po každém úderu jeho úroveň jiu jitsu rapidně klesá. V prvním kole mě ohrožoval, ale ve druhém kole už mě neohrozil vůbec ničím, protože pokaždé, co dostal ránu, už nepřemýšlel nad tím, jak něco nasadit. Přemýšlel jen, jak tam přežít.“
Co jste říkal na atmosféru? Publikum rychle ztichlo, když jste začal dominovat.
„Říkal jsem si: Čekali jste něco jiného? (směje se) Jestli čekali něco jiného, tak čekali špatně. Líbila se mi ale reakce diváků po zápase. Když skončil hlavní mač – David Kozma uškrtil domácího Eckerlina, celý stadion byl úplně tichý. Ale po mém zápase jsem koukal do publika a lidé zatleskali a vážili si toho výkonu, tak doufám, že jsem si nějaké německé fanoušky získal.“
Oktagon 100 v O2 areně? Chci tam být!
Před týdnem jste říkal, že je pro vás tento zápas obrovsky cenný, protože jste nemusel přemýšlet nad osobními trablemi a utíkal jste od starostí na tréninky. Cítíte teď o to větší satisfakci?
„Jasně, já jsem věděl, že všechny tyhle problémy překonám jenom tím, když dokážu něco velkého. Když už jsem si myslel, že jsem v důchodu, že to nejlepší mám za sebou, jsem dokázal něco obrovského. Vím, že Kozma vyhrál, ale já jsem první Čech, co vyhrál ve Frankfurtu na stadionu, takže zase lámu ty rekordy, zase jsem byl první. Sice asi jenom o dvacet minut, ale byl jsem první Čech, který tady urval to skvělé vítězství. Ještě jsem dostal bonus večera, tak si to musím hlavně rychle užít. Než zase propadnu tomu každodennímu stresu, problémům a depresi, tak hodně rychle potřebuju šlápnout do jednání s vedením, aby mi dohodilo nějakého dalšího soupeře, protože jestli něco vím, tak že chci v O2 aréně na tom jubilejním stém turnaji být. Ale jestli něco opravdu nevím, tak mě vůbec nenapadá s kým.“ (směje se)
Před časem jste zmiňoval, že byste si klidně dal i zápas v boxu v malých rukavicích. Chtěl byste jít proti Michalu Materlovi, obrovské polské legendě?
„O tom se hodně mluví, to je pravda. S Materlou se míjíme hromadu let. Pořád po sobě pokukujeme, oba dva víme, že tohle je zápas jeden pro druhého dokázat, kdo je v Evropě opravdu ten hlavní pán. Nemyslím si ale, že je to mač pro pravidla boxu v malých rukavicích. On je v boxu prostě lepší než já a nechci mu dát takhle velkou šanci. My jsme se měli utkat v MMA, pokud už nemůže, tak je to škoda.“
Před utkáním jste odmítl jít na kontrolu čelisti, potvrdil jste ale, že je to velmi bolestivé. Cítil jste to hodně v zápase?
„Po operaci to samozřejmě bolí, ale čtrnáct dní, měsíc, nejdéle dva a pak už dobrý. Doktor mi ale řekl, že čelist takhle nefunguje a bude mě to bolet delší dobu. Prý možná až rok a půl. Já pořád nemůžu pořádně hýbat rtem, mám to umrtvené. Doktor si nemyslí, že to je nic a nemá mi to bránit, takže teď po zápase se vrátím, mám týden volna, budu jíst smažáky, budu si užívat děti a půjdu na kontrolu, jestli to podrží.“
Na tiskové konferenci se hodně mluvilo o Stephanu Pützovi, německém Terminátorovi a bývalém světovém šampionovi. Chtěl byste se s ním utkat na příštím turnaji na fotbalovém stadionu v květnu?
„Povídejte, to je na Stephanovi. Já ho nemůžu tahat za nohu z důchodu. Byl by to asi skvělý zápas, mohl bych dokázat, kdo je opravdový Terminátor. Tohle je ale na něm. Já půjdu proti komukoliv, kdekoliv, to se o mně ví.“