Kozmova životní výhra! Bučení a pískání ho nerozhodilo: Byla tam spousta krve
Český zápasník David Kozma během Oktagonu 94 a v jubilejním padesátém zápase kariéry ukončil domácího Christiana Eckerlina škrcením dvě sekundy před koncem prvního kola.
Německý favorit nedokázal čelit Kozmově dominanci na zemi a před téměř šedesáti tisíci diváky na domácí půdě ve Frankfurtu udělal osudovou chybu.
Bývalý šampion tímto cenným skalpem připsal třetí výhru v řadě pod novým vedením a definitivně vyvrátil pochybnosti o svém ústupu ze slávy.
PŘÍMO Z FRANKFURTU | Živoucí a teprve čtyřiatřicetiletá legenda slaví životní výhru. David Kozma při svém jubilejním padesátém profi zápase ukončil hned v prvním kole frankfurtskou hvězdu Christiana Eckerlina na jeho domácí půdě - bundesligovém stadionu Eintracht. „Růžový panter“ soupeře donutil odklepat škrcení pouhé dvě sekundy před koncem pětiminutovky a rázem tak umlčel takřka šedesáti tisícový dav.
Celý týden i přes náročné hubnutí z Davida Kozmy vyzařovalo enormní nadšení, jak se mu blížil nejsledovanější zápas života. Ve Frankfurtu si všichni přáli jeho porážku, při nástupu do klece mlčeli, nebo pískali a do úvodu mače ho naplněný stadion přivítal bučením. Nepřátelská atmosféra však velezkušeného bijce nijak nerozhodila, nýbrž ho vyburcovala k perfektnímu výkonu.
V postoji se Christianem Eckerlinem ani jednou nenechal zasáhnout, než si skvěle načasoval nástup do takedownu, který bez větších problémů záhy doručil. A na zemi „Růžový panter“ s naprostým přehledem dominoval. Nenechal Němci ani kousíček prostoru pro vstávání.
Fatální chyba Eckerlina
Prvotřídní kontrolou, krátkými údery pěstmi a lokty Kozma soka frustroval natolik, až ho v samotném závěru prvního kola donutil k fatální chybě. Eckerlin se patnáct vteřin před koncem překulil na bok a nechal si českého ex-šampiona vlézt do zad. Ten ho rychle sevřel předloktím a bicepsem kolem krku, napnul síly a donutil soupeře ke kapitulaci.
„Je to super pocit. Vždycky jsem o něčem takovém snil, ale zároveň jsem si nedokázal představit, že to opravdu zažiju. Zápasit před tolika lidma… Na to budu vzpomínat až do konce života,“ líčil dojatý Kozma na tiskové konferenci.
Padesátá kariérní výhra
Český bijec byl přitom ještě loni podle nemalé části fanoušků na odpis. Prohrál tři zápasy v řadě knockoutem v prvních kolech. Pak ale přestoupil pod vedení trenéra André Reinderse, začal pracovat s mentálním koučem Milanem Balunem a výsledkem je nová série tří výher. Tou sobotní navíc oslavil jubileum padesáti profesionálních zápasů, přičemž skóroval první škrcení po deseti letech.
„Když jsem ho chytil kolem krku, vůbec jsem si nebyl jistý, že ho ukončím. Slyšel jsem, jak sudí signalizoval, že do konce kola zbývá jen deset sekund, a tak jsem to zkusil. Byla tam spousta krve, takže ruka pěkně sklouzla pod bradu a vyšlo to,“ popsal finiš spokojeně.
„Christian byl pro mě další překážka na cestě k titulu. Pořád mám ten šampionský pás v hlavě a jdu si pro něj. Příště se chci střetnou s někým z top pětky divize a na konci příští roku pak bojovat o titul,“ popsal Kozma po zápase.