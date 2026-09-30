Kozma a Vémola ovládli rekordní Oktagon. Budu si to pamatovat až do smrti, říká kouč
Česká výprava slaví historický úspěch. Legendy pod vedením trenéra Andrého Reinderse, David Kozma a Karlos Vémola ve Frankfurtu převálcovali hvězdné Němce. Terminátor ukončil Fréderica Vosgröna ve druhém kole. Kozma skóroval submisi nad Christianem Eckerlinem už na konci prvního. „Sám jsem nevěřil, že ho stihne utáhnout. David ho ale chytil perfektně,“ chválil svěřence nadšený Reinders.
Německé publikum bouřlivě vítalo své hvězdy a burcovalo je proti českým nájezdníkům. Ti ale excelovali, oba vyhráli rozdílem třídy. David Kozma v hlavním utkání večera porazil největší hvězdu tamní MMA scény Christiana Eckerlina a Karlos Vémola přemohl nově vycházející ikonu Fréderica Vosgröna. Oběma bývalým šampionům z Česka stál v rohu hlavní kouč pražského týmu Reinders MMA, André Reinders.
Jak s odstupem hodnotíte historický večer ve Frankfurtu? Dalo by se říci, že šlo o jeden z vrcholů vaší trenérské kariéry?
„Určitě! Dvě výhry na samé špici turnaje před skoro šedesáti tisíci diváky. Je to rozhodně jeden z milníků, které si budu pamatovat až do smrti. Oba dva borci ustáli tlak nepřátelské půdy, soupeřům dominovali a ukončili je před limitem. Nemělo to chybu. Myslím, že ten večer byl pro kariéru Davida klíčový. Pro Karlose, pro mě a celý Reinders tým byl taky velice důležitý.“
Vnímali jste před zápasem tlak z toho, že reprezentujete české barvy před tak masivním publikem?
„To ani ne, byť mírnou nervozitu pociťuji před každým zápasem. Nejdůležitější práce probíhá v přípravě a já moc dobře věděl, jak skvělou formu oba kluci mají a že je soupeři jen tak něčím nepřekvapí.“
Pojďme k těm samotným výkonům. David nastupoval do padesátého profi zápasu. Zároveň se mu povedla první submise po deseti letech. Bylo to něco, co jste drilovali?
„Přiznám se, že jsem ani nevěděl, že je to už takhle dlouho od poslední výhry na submisi. (směje se) Nijak speciálně jsme si to nepřipravovali. Spíše jsme se snažili pracovat na tom, aby neinkasoval tolik úderů na hlavu, uhýbal a aby pracoval lépe se vzdáleností, což se mu povedlo excelentně. Neinkasoval jediný úder. Jako vždy jsme věnovali spoustu práce strhům na zem. I to se v zápase podařilo na jedničku. A to škrcení? Upřímně, sám jsem nevěřil, že ho stihne utáhnout před koncem kola. David ho ale chytil perfektně.“
Další Kozmův soupeř? Spíš budeme čekat
Jak si vysvětlujete, že Eckerlin odklepal, když byl při vědomí a do konce kola zbývaly pouhé dvě sekundy? Byla to panika, nebo frustrace?
„Já si myslím, že možná trošku obojí. Eckerlin to sám říkal po zápase, věděl, že zbývá jen pár sekund a sám nevěřil, že by David stihl to škrcení nasadit. Zřejmě to tedy podcenil. A ve finále to možná byla i ta panika z náhlé síly sevření. Souhlasím také s tím, co jste naznačil vy. Frustrace určitě roli hrála. David ho skoro celé kolo držel na zádech, trefoval ho pěstmi i lokty. Když něco takového prožíváte, po pár minutách se projeví značné psychické vyčerpání.“
David si hned po vyhlášení verdiktu řekl o šanci bojovat s někým z top pětky divize. Koho byste volil vy?
„Variant už moc není. Většina z borců z top pětky má aktuálně domluvené zápasy na tento podzim, takže spíše budeme čekat, jak se bude divize vyvíjet. David měl teď v relativně rychlém sledu tři zápasy po sobě, takže ho teď čeká delší pauza. Znovu se do klece postaví asi až v březnu. V tuto chvíli vám proto neřeknu jedno konkrétní jméno.“
Jak sebevědomý jste nastupoval s Karlosem do duelu s vycházející německou hvězdou Vosgrönem?
„Poměrně hodně. (usmívá se) Rozdíl v zápasových zkušenostech byl obrovský. Současně nebezpečnost Vosgröna spočívá v pákách na nohy a škrceních ze zad. Měli jsme z nich respekt a hodně jsme na ně trénovali. Mimo to jsme ale věděli, že nás nemá čím ohrozit.“
Plán zkusit ho sestřelit
A přesto, divil jste se, jak snadno se Karlosovi dařilo dominovat v každém aspektu boje?
„Popravdě ani ne. Viděl jsem nějaké úryvky z Vosgrönových boxerských tréninků, takže mi bylo jasné, že v postoji se není čeho bát. Naopak Karlos, přestože není technicky nejlepší boxer, je efektivní a dokáže trefovat hodně tvrdé údery, protože do nich dává celou váhu těla. Plán byl do něj hned na startu vletět a zkusit ho sestřelit. Pak jsme chtěli z Vosgröna vyždímat co nejvíc sil klinčováním na pletivu, na které není zvyklý. Nakonec se ale boj přenesl takřka hned na zem.“
Tam se Vosgröne ihned pokusil právě o jeho pověstnou páku na nohu. Zatrnulo vám?
„Trochu ano, ale věděl jsem, kolik kol sparingů Karlos absolvoval s elitními trenéry jiu jitsu Danem Holým a Eldarem Rafigaevem. A ta se vyplatila. Karlos ubránil soupeřův pokus hned v zárodku.“
Také on se hned po výhře přihlásil o další mač. Zápasit chce na konci roku v O2 areně. Chtěl byste radši, aby zápasil pod MMA pravidly, nebo v boxu v malých rukavicích, který ho prý láká?
„Karlose bych raději vždycky viděl v MMA. Je v tom nejlepší. Hlavní ale zřejmě je, jaké soupeře mu Oktagon dokáže domluvit. Musí to být divácky zajímavé.“