Vypadal proti němu jako začátečník. Analytik popsal, jak Vémola zničil favorita z Německa
Němec Frédéric Vosgröne utrpěl na turnaji Oktagon 94 drsnou porážku od jednačtyřicetiletého Karlose Vémoly.
Zkušený český matador vracející se ze sportovního důchodu dominoval od první sekundy a plně odhalil soupeřovy mezery. Měl totiž jasný plán.
Výkon veterána ocenil i analytik Jan Novák, který Vémolův výkon rozebral. A Vosgröneho nadějný posun do UFC dostal vážnou trhlinu.
Během několika měsíců se stal Frédéric Vosgröne jedním z nejznámějších bojovníků Evropy a kontaktoval jej samotný Mick Maynard, sportovní ředitel UFC pro těžší divize. Hvězda německého bojovníka však na turnaji Oktagonu 94 zažila drsný pád.
Navrátilec ze sportovního důchodu, jednačtyřicetiletý Karlos Vémola, přejel o jedenáct let mladšího bijce rozdílem třídy a odhalil jeho obrovské mezery. „Je skutečně obdivuhodné, co Vémola předvedl. Zápas začal diktovat hned od první sekundy,“ chválí matadora Jan Novák, analytik MMA.
Nastolil okamžitě dominanci
Jak porazit zápasníka jiu-jitsu světového kalibru? Plán byl jasný – tvrdý boxing, pevná, disciplinovaná kontrola horní pozice a hlavně pozor na páky na nohy. To vše Karlos Vémola při návratu po více než roční pauze zvládl do puntíku. Favorit místního publika na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu Frédéric Vosgröne naopak nepředvedl vůbec nic a oproti české legendě vypadal jako úplný začátečník.
Vémola nastolil dominanci okamžitě. „Na nic nečekal. V úvodu si se soupeřem plácl, vyměnil pozici v kleci, jak je zvykem a hned začal předem připravenou kombinaci úderů, kterou Vosgröneho zahnal k pletivu. Pak už se to vezlo,“ popisuje analytik Jan Novák, jenž připravuje bojové strategie pro zápasníky Oktagonu, KSW i UFC.
Právě úvodní výpad Vémoly byl pro následující průběh klíčový. Donutil totiž Němce k zoufalému pokusu o takedown (strh na zem), který český bijec lehce ubránil a ihned z něj vytěžil vrchní pozici na zemi.
„Už tady se jasně ukázalo, že ačkoli je Vosgröne elitní zemař, ani jeho schopnosti v této disciplíně nejsou komplexní. Wrestling nemá na dobré úrovni a po ukončovacích technikách sahá hlavně ze zad, což se mu v MMA, které povoluje údery, dost nevyplácí,“ podotýká Novák.
Německý bijec se po dopadu na zem ihned snažil zachytit a k sobě přitáhnout Vémolovu nohu, aby ji začal páčit. „Karlos byl na tento tah perfektně připravený. Moc dobře věděl, že to soupeř zkusí. Zůstal proto napnutý, zapíral se rukama Vosgrönemu do obličeje, odtlačoval ho, čímž oslaboval jeho úchop nohy. Němec se přesto po chvíli dostal do pozice, kdy mohl začít koleno lámat, ale Karlos měl opět připravenou reakci. Zapřel se do soupeře druhou nohou a tu ohroženou silově vytáhl ze sevření,“ líčí analytik další klíčový moment utkání.
Několikanásobný šampion Oktagonu po zápase uvedl, že cítil, jak Vosgröne v prvním kole neustále hledal prostor pro finiš. V druhém dějství ale podle Vémoly favorizovaný soupeř pouze přežíval. Stejný dojem má také Novák.
Nic se mu nepovedlo
„Velkou roli sehrála psychika. Vosgröne v půlce druhého kola čelil tomu, že ho Karlos přejíždí v postoji, sám nedokáže nic trefit a nedaří se mu ani na zemi, kde má být papírově lepší. Zkusil své nejlepší techniky a nástupy do submisí, ale ani jednou neuspěl. Nepovedlo se mu nic. A ve chvíli, kdy se zdálo, že zkrátka nedokáže najít odpověď na otázku, jak tento zápas vyhraje, se Němec podvolil,“ shrnuje Novák.
Vyzvat Vémolu se pro Němce ukázalo být fatální chybou. Po debaklu může Vosgröne ještě na hodně dlouho zapomenout na přestup do UFC. Střet s českým matadorem byl drsný seznámením s realitou.
„MMA se od devadesátých let posunulo mílovými kroky. V roce 2026 už opravdu nestačí být vynikající jen v jednom aspektu boje. Kdokoli komplexnější vás hned porazí. Karlos jasně Vosgrönemu ukázal, že musí ovládat všechny kategorie MMA aspoň do nějaké míry, aby mohl prosadit tu, ve které je excelentní,“ míní analytik.
„Jsem zvědav, zda se z této prohry Vosgröne vůbec otřepe. Ztratil svoji auru i přesvědčení, že je neporazitelný. Může to mít fatální vliv na jeho další výkony. Naproti tomu Karlos nám ukázal, že ještě do starého železa nepatří,“ dodává Novák.