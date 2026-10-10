Fleuryho neshody s Oktagonem: Jsem hodně frustrovaný! Komunikace s nimi není dobrá
Od porážky s Machmudem Muradovem na přelomu července se irský šampion Will Fleury snaží o odvetu. Na sociálních sítích vydal hned několik výzev k odvetě Uzbekovi, který mu ji bezprostředně po zápase dokonce slíbil. Pak se ale rozmyslel a začal cílit na souboj s držitelem titulu střední váhy Krzysztofem Jotkem. Vedení Oktagonu v září přišlo s hlasováním, v němž měli fanoušci rozhodnout, kdo se s Muradovem utká na jubilejním stém turnaji na konci roku v O2 areně. Hlasování vyústilo ve Fleuryho neprospěch.
Dlouhá série výher Willa Fleuryho skončila hořkým K.O. a měsíce úsilí o remač ztroskotaly jakbysmet. Machmud Muradov dostal vytoužený duel s Krzysztofem Jotkem a sedmatřicetiletému Irovi nyní nezbývá než si najít nový cíl.
Jak se teď – dva týdny po vyhlášení verdiktu hlasování – cítíte?
„Byl bych mnohem šťastnější, kdybych dostal šanci zápasit s Muradovem, nebo alespoň s Todevem na Oktagonu 100 v O2 areně. Kdybych takový zápas dostal, bylo by to lepší pro všechny. Vypadá to ale, že to není možné. Komunikace s vedením organizace není vůbec dobrá, vyhlásili to nesmyslné hlasování a nevycházejí mi nijak vstříc. Nevím, co si mám myslet, protože jsem tak unavený z toho, jak jsem z toho všeho naštvaný. Potřebuji si od toho udělat odstup a uznat, že s tím nic nezmůžu.“
Celé mi to nesedí
Co myslíte tím, že bylo hlasování nesmyslné?
„Nemůžu s jistotou říct, že to byl podvrh. Kolem hlasování se ale sešlo více podezřelých okolností. Jotko zápasil před čtyřmi měsíci. Od výhry nad Kerimem Engizekem mělo vedení spoustu šancí posunout ho v žebříčku top deseti nejlepších bojovníků napříč vahami nahoru. Zničeho nic, dva týdny před vyhodnocením hlasování, Jotko vystřelil ze sedmého místa na druhé a mě tím poslali dolů na třetí. Zvláštní načasování, že? Přeci jen se jim bude lépe promovat zápas jedničky a dvojky celé ligy než jedničky a sedmičky. Když jsem se navíc koukal na sociální sítě, pod příspěvkem s hlasováním byly stovky komentářů a většina byla v můj prospěch. Celé mi to prostě nesedí. Možná bych to bral lépe, kdyby se mnou Mach i Oktagon jednali narovinu. Mach mi nejdřív odvetu slíbil a pár dní nato vzal svá slova zpět, že se prý rozmyslel. Jak jsem řekl, jsem hodně frustrovaný.“
Jaký bude váš další krok?
„Oktagon má silnou pozici. Mně zbývá jediné – až přijde příležitost, znovu nastoupím do klece a předvedu skvělý výkon.“
O2 arenu miluju
Byť říkáte, že komunikace s Oktagonem aktuálně není ideální, sdělilo vám vedení alespoň, kdy s vámi zase počítají?
„Vypadá to, že pokud Lazar Todev porazí Simona Biyonga na konci října, bude ho chtít Oktagon postavit proti mně. Todev si šanci bojovat o titul těžké váhy zaslouží už teď, s tím problém nemám. Štve mě ale, že budu muset dál čekat na zápas, ke kterému Oktagon udělá nulové promo.“
Nedávno jste dostal rovnou dvě výzvy od českých postojářů na zápas pod pravidly boxu v malých rukavicích. Přihlásili se o vás David Hošek a Robin Fošum. Láká vás vůbec startovat mimo MMA?
„Jsem tomu určitě otevřený. Fošum je podle mě atraktivnější a nebezpečnější soupeř. Příští týden bude boxovat na Oktagonu v Karlových Varech. Pokud vyhraje, můžeme se utkat o titul šampiona pod pravidly Stand and Bang. Opravdu rád bych zápasil v pražské O2 areně. Miluji to tam. Porazil jsem tam Karlose Vémolu i Martina Budaye. Bylo by skvělé zažít tam další triumf.“