Zápas s Muradovem bych přijal. Není to osobní, říká Škvor před zápasem s polskou legendou
Z titulového duelu na Štvanici Daniela Škvora vyřadilo vážné zranění. Už tento víkend na Oktagonu v Karlových Varech se ale chystá spravit si chuť na polské legendě - Tomaszi Narkunovi. Hned poté se chce opět ucházet o post šampiona, který však aktuálně zaujímá jeho tréninkový parťák Machmud Muradov. Škvor vzájemné utkání nevylučuje, má ale podmínku. „Nechci zápasit o titul proti někomu, kdo za to dostane čtyřnásobek,“ říká v rozhovoru pro deník Sport.
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Český titán Daniel Škvor si chce před koncem kariéry splnit zásadní metu, získat titul šampiona Oktagonu. Než se o něj ale bude moci ucházet, musí porazit elitního Poláka Tomasze Narkuna na sobotním turnaji černo-žluté ligy v Karlových Varech. Proti zkušenému zemaři bude chtít prosadit kickboxerské bomby.
Byl jste vždycky rváč?
„Vůbec ne. Na ulici jsem se v životě nepral a popravdě mi moc nechutnají ani rvavější sparingy ani na tréninku. (směje se) Když jsem začínal jako šestnáctiletý kluk s thajským boxem, nebylo to proto, že bych se potřeboval mlátit. Nebyl jsem bitkař. Hrál jsem tenis a jezdil na kole. Pak jsem ale v televizi narazil na japonské turnaje K-1 a hrozně mě to chytlo. Nedlouho poté jsem zašel do malé tělocvičny u nás v Chebu. Talentem jsem opravdu nevyčníval a na ostatní jsem ztrácel i fyzicky. Oni byli dospělí, já malý prcek s pupíčkem. Bavilo mě to, i když mi to nešlo.“
Náročné začátky
Dokázal jste si už tehdy představit, že byste se stal profesionálem?
„Ani jsem si nedovolil o tom snít. Přišlo mi to tehdy nedosažitelné. Uvěřil jsem, že se můžu dostat na vyšší úroveň až asi po roce a půl při přestupu do pražského Hanuman Gymu.“
Ještě vám nebylo ani osmnáct let. To musel být velký krok do neznáma.
„To rozhodně byl! Velké úsilí to stálo hlavně mámu. Nejsem z bohaté rodiny a ona na mě byla sama. Vychovávala mě, chodila do práce a do toho ještě studovala vysokou školu. První dva roky, než jsem v Praze dodělal školu a začal dělat na dveřích, mi vše dotovala. Naštěstí jsme tu měli příbuzné. Měli malý rozestavěný domek, který čekal na rekonstrukci a já v něm rok a půl bydlel. Žil jsem v bojových podmínkách. Chyběla tam spousta věcí včetně topení. Vzpomínám si na zimu. Oblečení po tréninku jsem si vždy pral v ruce a pověsil do koupelny. Když jsem si pro něj ráno přišel, bylo zmrzlé. (směje se) V pokoji jsem měl na zemi položenou molitanovou matraci a u ní přímotop. Pak jsem se přestěhoval ke strýcovi do bytu, kam zase pršelo střechou.“
První dva profi zápasy jste prohrál, třetí remizoval, načež jste nastartoval dlouhou sérii výher, získal světový titul a dostal se do nejprestižnější světové ligy kickboxu Glory jako vůbec první Čech. Jak jste to tehdy prožíval?
„Byl jsem v šoku, že se mi takový úspěch podařil. Už samotný zisk světového titulu WAKO pro mě byl obrovský milník. Pak jsem ho dokonce obhajoval na malém soukromém galavečeru monackého knížete. Při přestupu do Glory mě ale vedení nepříjemně překvapilo. Měl jsem jen devadesát pět kilo a oni mi dali ultimátum, že pokud chci k nim, musím startovat v supertíze proti borcům, kteří váží o pětadvacet kilo víc. Zároveň už mi bylo devětadvacet a věděl jsem, že je to asi moje poslední šance, abych se do Glory dostal, a tak jsem na to kývl. Smlouvu jsem podepsal, ale trochu jsem se pak naštval, kopl do židle a zlomil si palec. Celou přípravu na debut jsem proto musel trénovat v opačném střehu. Hrozná chyba.“
Zápas proti Fleurymu
Vaše kickboxerská kariéra skončila rok na to kvůli pandemii Covid-19. Během lockdownu jste začal s MMA. Bylo těžké přeučit se na tak komplexní sport?
„Byl to velký skok a v podstatě i začátek druhé kariéry. Patřil jsem mezi pět nejlepších postojářů Česka napříč váhovými kategorie, na tréninku MMA mě ale zpočátku přejížděli i kluci, kteří za sebou zdaleka neměli, co já. To, že bude přechod do MMA extrémně těžký, jsem poznal už pár let před tím. Na tréninku provokoval sedmdesátikilového Filipa Macka a on mě jen tak hodil na zem a uškrtil. Při začátcích s MMA jsem si přišel oproti ostatním jako poloviční bojovník, ale právě díky tomu mě to chytlo.“
Po dvou letech v MMA jste nastoupil proti Willu Fleurymu, který už byl tou dobou etablovaný na světové scéně. S čím jste tehdy do zápasu šel?
„Věděl jsem, že ho musím rychle sestřelit v postoji a za žádnou cenu se nesmím dostat na zemi, protože pak bude dost těžké ubránit jeho pokusy o škrcení a páky. Will byl ve fantastické formě a stalo se přesně to, čemu jsem chtěl předejít. Ve druhém kole mě nachytal a já musel odklepat.“
V srpnu jste měl s Fleurym absolvovat titulovou odvetu. Je psychicky těžké připravit se na zápas s někým, kdo vás už jednou porazil?
„Hlavu jsem si tím nelámal, neměl jsem co ztratit. Přinejhorším by mě znovu uškrtil, nebo knockoutoval v pozdějších kolech, kdy už bych byl vyčerpaný.“
Co duel s Muradovem?
Jedenáct dní před zápasem jste musel odstoupit kvůli zranění. Záhy za vás zaskočil váš tréninkový parťák Machmud Muradov. Jak moc vás štvaly teorie fanoušků i některých bojovníků, že jste o zranění věděl delší dobu a byl jste s Muradovem domluvený, že mu titulovou šanci předáte?
„Hrozně. Nejhorší je, když tohle z pusy vypustí zápasníci, kteří moc dobře vědí, jak tvrdý život a příprava MMA bojovníků je. Zranil jsem se tři týdny pře zápasem a -ještě v den, kdy jsem to zrušil, jsem si tím rozhodnutím nebyl jistý. Musel mě přesvědčit trenér a lékařka. Vzdát jsem to fakt nechtěl! Stálo mě to hromadu peněz. Platil jsem si drahou výživu a rehabilitační programy, abych se dal dohromady. Nechápu, jak si někdo mohl myslet, že bych se jen tak vzdal životního zápasu. Vždyť jsem měl bojovat o titul a rekordní výplatu.“
Muradov irského šampiona porazil a teď drží titul. Jste otevřený vzájemnému utkání?
„Kdybych za to dostal stejné peníze jako on, tak ano. Já jsem na české scéně bojových sportů už dvaadvacet let a byl jsem jedním z těch, kteří pokládali stavební kameny, na nichž dnes stojí ostatní. Tyhle zápasy jsou odměna za celou kariéru. A já nechci zápasit o titul proti někomu, kdo za to dostane čtyřnásobek.“
Osobní problém v zápase s kamarádem byste neměl?
„Já zápasení neberu osobně. MMA je přeci sport jako každý jiný. V tenise taky nikdy neřeší, jestli hrajete proti kamarádovi. Je navíc jedno, jestli mi dá bombu na tréninku, nebo v zápase.“
V sobotu přesto nejprve musíte porazit Tomasze Narkuna. Jak ho hodnotíte?
„Rozhodně patří mezi mé největší kariérní výzvy. Tomasz je bývalá světová desítka, mnohonásobný šampion KSW (elitní polská liga) a legenda evropského MMA. Poslední zápas sice prohrál, ale prý se v této přípravě hodně zlepšil. Jsem zvědavý. Musím si pohlídat jeho strhy na zem. Má černý pás v brazilském jiu jitsu a na kontě patnáct výher na submise. Já půjdu po K.O..“