Humburger nezvládl váhu, naštvaný Kincl hrozí zrušením zápasu. Novotný: Má na to právo
Hlavní tahák sobotního turnaje Oktagon 95 je v ohrožení. Dominik Humburger na ranním vážení nezvládl splnit limit 83,9 kilo. Chybělo mu 1,4 kilogramu... Patrik Kincl, který limit splnil bez potíží, se kvůli soupeřově prohřešku hodně zlobí a hrozí Humburgerovi zrušením duelu, pokud zbytek váhy nezhubne do dvou hodin. „Zkusím zhubnout co nejvíc,“ slíbil bijec z Liberce. Kincl ho ale ihned napomenul: „Jak co nejvíc? Když to neuděláš, tak zápas nebude,“ vypálil na soka.
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Derby elitních Čechů v Karlových Varech je v ohrožení. Dominik Humburger nesplnil limit střední divize a Patrik Kincl mu dal pomyslný nůž na krk. Buď „Hambáč“ zbývající 1,4 kilo zhubne během dvou hodin, nebo do zápasu bývalý šampion nenastoupí. Může se však stát, že lékaři nedovolí třicetiletému bojovníkovi ve shazování pokračovat.
„Mrzí mě to vůči Patrikovi. Budu se snažit. Zkusím zhubnout co nejvíc,“ řekl hodně vysílený Humburger na váze, načež ho ihned okřikl opodál stojící soupeř. „Jak co nejvíc? Když to neuděláš, tak zápas nebude. Ku*va, chovej se jako profesionál a udělej váhu. Tys ten zápas chtěl, tak se tady nezdržuj a běž do sauny,“ chrlil ze sebe rozhořčený Kincl a v kritice neustal.
„Tak zápas asi nebude. Pokud ho vezme, tak do toho dám maximum,“ uvedl v rozhovoru na váze Humburger a soupeř mu opět skočil do řeči. „Teď do toho dej maximum – v sauně,“ kroutil hlavou Kincl.
„Z Patrikovy reakce jsem překvapený nebyl. Myslím, že to bylo očekávatelné. Vytváří tlak, který mu přidává další body. Dělá to dobře,“ zhodnotil Ondřej Novotný, šéf Oktagonu pro web iSport.
Zda Kincl opravdu uvažuje o zrušení zápasu za předpokladu, že Humburger váhu nesplní, spolumajitel ligy neví. „Patrik je Patrik, je schopný všeho. Jestli nenastoupí? Má na to právo. Ale myslím si, že chce hlavně donutit Dominika ještě se dvě hodiny hodně trápit, což se pak na něm projeví v zápase,“ uvedl.