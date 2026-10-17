Patrik je můj vzor, ale nálepku „mladý Kincl“ odmítám, hlásí český megatalent Štěpán
Neporažený talent na vzestupu. Václava Štěpána čeká na sobotním Oktagonu 95 v Karlových Varech další test v podobě německého postojáře Arii Azarnooshe. Čtyřiadvacetiletý bijec se pokusí prodloužit sérii profesionálních výher o tu šestou a dobře odstartovat večer pro královéhradecký tým All Sports Academy. Na stejné akci se totiž představí i jeho hvězdní parťáci, kteří mu jsou zároveň trenéry Patrik Kincl a David Dvořák.
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Do klece se vracíte po půl roce. Takto dlouhou pauzu jste si vybral záměrně?
„Ano. Myslím si totiž, že v dnešní době se trend frekvence zápasů změnil. Stává se už celkem výjimečným, když někdo zvládne tři zápasy do roka. Samotná příprava není, jaká bývala dřív. Tréninkový program už není punk. Já osobně potřebuji před zápasem zhruba tři měsíce. Postupně shazuji kila, buduji kondici a chystám se na soupeře. Dva až tři zápasy do roka jsou naprosto ideální. Nejsme v devadesátkách, abychom bojovali každý měsíc.“
Amatérské kariéru narušil covid
Na druhou stranu ale k výkonnostnímu růstu potřebujete zkušenosti. Ty jste sbíral během amatérské kariéry?
„V amatérech jsem mohl být ještě aktivnější, ale bohužel byla v tu dobu zrovna pandemie covidu, takže jsem neměl tolik příležitostí. Samozřejmě nejcennější zkušenosti jsou přímo ze zápasů, ale dost čerpám také ze zahraničních tréninkových kempů a ostatně i z normálních tréninků. Každý den se snažím posouvat a věřím, že v zápase ukážu novou a lepší verzi sebe sama.“
Upřesníte to?
„Zlepšil jsem se ve všech aspektech MMA. Jde o detaily, které tvoří celkový projev. Mým cílem je totiž disponovat komplexností nejvyššího kalibru. V postoji, na zemi, ve wrestlingu – všude chci být nebezpečný.“
Nejsem „mladý Kincl“!
Jedním z nejkomplexnějších bojovníků na česko-slovenské scéně je váš trenér Patrik Kincl. Řada expertů říká, že jim ho dost připomínáte.
„To je logické vzhledem k tomu, že pod jeho vedením trénuji už od úplného mládí a na žíněnce se potkáváme téměř denně. Zřejmě se jeho styl boje nějak propsal do toho mého, ale rozhodně nejsme stejní. Já jsem třeba více pohyblivý a sázím dost na postoj, kdežto Patrik jde mnohem více po wrestlingu a boji na zemi.“
Vadí vám, když o sobě slýcháte, že jste „mladý Kincl“?
„Upřímně mi to ještě nikdo napřímo neřekl. V mnoha věcech mi je Patrik vzorem, ale tuhle nálepku nepřijímám. Nejsem „mladý Kincl“, ale Venda Štěpán. Určitě Patrikovým odkazem nepohrdám. Je to jeden z nejlepších zápasníků Evropy, prošel si těžkými zápasy a nikdy se nebál extrémně kvalitních soupeřů. Nicméně já chci vybudovat vlastní odkaz.“
Také se o vás mluví jako o největším talentu nastupující generace českého MMA. Vytváří to na vás tlak?
„Já to vůbec nevnímám. Takových talentů už bylo… Já chci jen sám sobě ukázat, že mám na to dostat se na nejvyšší příčky, rvát se o tituly v Oktagonu a jít dál. Podpory veřejnosti si ale samozřejmě vážím.“
Za přesun do Varů jsem rád
Cítíte při zápase na české půdě extra motivaci?
„Rozhodně! Vážím si toho, že mám už potřetí příležitost zápasit doma na českém turnaji. Původně jsem se měl ukázat v září v Brně, pak mě přesunuli do Varů a jsem za to rád. Je to další město, ve kterém jsem ještě nezápasil. Těším se na fanoušky, v aréně budu mít svůj sektor a nemůžu se dočkat, až mě ta hala požene za vítězstvím.“
Na poslední chvíli se vám změnil soupeř. Sami Zarabi onemocněl jen pár dní před zápasem a zaskočí za něj Aria Azarnoosh. Co od něj čekáte?
„Je to pro mě velká novinka. Ještě se mi nestalo, že by se mi změnil soupeř takhle krátce před zápasem. Změna je to docela významná. Zarabi byl komplexní borec, od kterého jsem čekal, že mě bude chtít házet na zem, kdežto Azarnoosh je kickboxer, který miluje přestřelky. Od první sekundy se mi bude snažit urazit hlavu. Mě to ale dalo velký náboj do úplného závěru přípravy. Těším se.“