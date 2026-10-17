Kincl se omluvil za sprostá slova: Doběhla mě ta drzost. Za zrušením zápasu si stojí
Den bouřlivých emocí. Takový byl pátek zejména pro Patrika Kincla, který měl být aktérem hlavního zápasu dnešního Oktagonu 95 v Karlových Varech. Na včerejší ranní váze český MMA bijec nastoupil a bez problémů splnil limit střední váhy 83,9 kilo. To však nezvládl jeho sok Dominik Humburger. Kincl se proto rozhodl, že start zruší. Na večerním vážení pak neudržel emoce a ostře zareagoval na soupeřovo vysvětlování. „Tenhle zm-d ani neví, co udělal,“ vypálil. Následně se za výrok omluvil na Instagramu.
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Nejprve 1,4 kilo, po dalším dvouhodinovém trápení 600 gramů. Tolik váhy chybělo Dominiku Humburgerovi ke splnění limitu střední váhy, ve které měl dnes na Oktagonu 95 zápasit s Patrikem Kinclem. Ten se rozhodl, že kvůli porušení pravidel do utkání nenastoupí.
Napjatá atmosféra panovala už na pátečním ranním vážení, kam bijec z Liberce přišel s velkým přestupkem. Naštvaný Kincl ho postavil před jasné ultimátum – buď váhu do dvou hodin splní, nebo do zápasu nenastoupí. Humburger se snažil, shodil 800 gramů, na limit se mu přesto dostat nepodařilo.
Patrik Kincl slovo dodržel a utkání zrušil, jak mu dovolují pravidla. Oba bijci pak předstoupili před fanoušky na večerním ceremoniálním vážení, aby okolnosti vysvětlili.
„Pro mě ta váha nikdy nebyla jednoduchá. Je to takový pokus omyl. Hledám, co mi funguje, protože hubnutí fakt nenávidím. Dokonce jsem přemýšlel o přestupu do vyšší váhy, ale na to jsem zas moc malý chcípák,“ povídal zklamaný Humburger.
Naštvaný Kincl
„Když jsem dělal tu váhu, nikdy se mi ještě nestalo, že bych trenéra Petra Knížete prosil, ať už mě do té sauny nezavírá. Na ranním vážení jsem byl hodně zlomený a nebylo těžké si do mě kopnout, což jste viděli, že se pak stalo. Neměl jsem na to ani co říct,“ krčil rameny třicetiletý bijec. „Posral jsem to já. Omlouvám se organizaci i sportovní stránce Patrika. Té osobní tolik ne,“ dodal.
Hned po něm na pódium přišel hodně naštvaný Kincl.
„Já čumím, že Dominikovi pořád nedochází, co udělal,“ prohlásil s povzdechnutím a koukl se rivalovi zpříma do tváře. „Tys měl jediný úkol, dnes splnit váhu. Ty ses ještě ve videu pro Oktagon v přípravě radoval, že jedeš na výlet a, byť jsi měl dietu, tak sis dával koláček a smál ses, že až se vypne kamera, dáš si ještě dortík,“ vyčetl sedmatřicetiletý ex-šampion o sedm let mladšímu soupeři.
„Pak si v hlavě promítnu, jak jsem musel dceři vysvětlovat, že si s ní ani nemůžu dát stejnou večeři. Ona je ve věku, kdy ji navíc do hlavy můžu nechtíc nasadit nějaké brouky, se kterými pak budeme bojovat do konce života,“ povídal Kincl a znovu se ostře podíval na Humburgera. „Tenhle zm-d ani neví, co udělal,“ vypálil.
Za vulgární výrok proti soupeři se Kincl později omluvil na Instagramu. „Omlouvám se. Měl jsem udržet emoce a nemluvit sprostě. Teď se na tom kde jaký plátek vozí, ale šlo to rovnou z huby do pusy a bez filtru,“ napsal elitní bojovník z Hradce Králové na sociální síti.
Snad máte pochopení
„Doběhla mě ta drzost, že je tu pokus házet to na někoho, kdo udělal vše na sto procent, kdo vyhodil čas s dcerou, kdo byl protivnej na svou manželku a kdo mlátil svoje nejbližší kámoše. Je to jen sport, že? Ale ono když to tak moc zasahuje do osobního života, tak už to "jen" sportem není. Pro toho, kdo to bere vážně,“ vysvětlil.
„Snad máte pochopení, že to člověk vezme víc osobně než by chtěl, když to chtějí hodit na něj,“ napsal na závěr.
Zápasnická komunita se z velké části postavila na stranu někdejšího šampiona. „Patrik vzal před lety zápas na turnaji ACB s Albertem Duraevem, který tehdy převážil tři kila a od té doby má zásadu, že nebude zápasit s někým, kdo neudělá váhu,“ vysvětluje veterán Miloš Petrášek vzpomínaje na Kinclovu porážku z roku 2015.
Novým hlavním duelem Oktagonu 95 je mač Daniela Škvora s elitním Polákem Tomaszem Narkunem.