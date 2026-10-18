Novotný: Zápas Kincl vs. Humburger bude. Cítíme závazek, finančně je to průšvih
Turnaj Oktagon 95 postihla velká rána, šéf ligy ale hlásí dobrou zprávu. Hlavní zápas mezi Patrikem Kinclem a Dominikem Humburgerem byl zrušen za dramatických okolností. Bijec přezdívaný „Hambáč“ nesplnil váhový limit a Kincl kvůli porušení pravidel odmítl nastoupit. Spolumajitel Oktagonu ale v sobotu na tiskové konferenci po turnaji uvedl, že je s oběma bojovníky domluven a zápas se odehraje na jiné akci.
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Během pátku probíhalo jednání, zda se zápas uskuteční ještě v sobotu. Přiblížíte ho?
„Na obědě jsme se bavili s Patrikem a vysvětlili jsme si vše potřebné, co se týče smlouvy. On si vzal čas na rozmyšlenou. Někdy před pátou hodinou nám poslal zprávu. Sešli jsme se u mě na pokoji, kde jsme to definitivně odpískali.“
Mísí se informace o tom, zda mají bojovníci smluvní povinnost zápas přijmout, pokud soupeř nepřeváží o více, než jedno kilo. V případě Humburgera šlo o šest set gramů. Kinclův manažer ale uvedl, že má ve smlouvě na toto konto klauzuli navíc.
„Myslím, že není nutné řešit úplné smluvní podrobnosti. Zápasník může odmítnout nastoupit vždy, pokud dojde u soupeře k porušení váhy. S tím přichází nějaké pokuty. Právo na to ale má. Nemyslím, že je potřeba to více rozpitvávat.“
Víte, jaký Patrik je…
Tušil jste, že dojde ke zrušení zápasu už na pátečním ranním vážení?
„Ano. Všichni se tvářili, že to bude v pohodě, ale já se otočil na Pala (Nerudu, spolumajitel Oktagonu) a řekl jsem, že to v pohodě fakt není. Víte, jaký Patrik je. Je samozřejmě svůj. Hodně lidí se mu za to bude vysmívat, což dokážu chápat, ale všichni současně musíme chápat i to, jak těžké je si za něčím stát a mít nějaké hodnoty, které držíte, i když poškodí vás samotného.“
Pokusíte se domluvit s oběma bojovníky, aby se zápas přesunul?
„Ten zápas bude. Byl bych špatný promotér, kdybych v situaci, kdy se mi rozsype něco, do čeho jsme investovali desítky milionů korun, to jen tak nechal být. Chápu, že to všechny zajímá, a proto mi přijde fér vám říct, že jsme už domluveni. Nové smlouvy ještě nejsou podepsané, a dokud není inkoust na papíře, tak není nic. Slovně a podáním ruky jsme ale všichni domluvení. Víme, kdy a kde to bude. Dejte nám pár dnů a všem to oznámíme.“
Jak těžké bylo to s oběma bojovníky domluvit?
„Já si totiž myslím, že všichni, já i oni dva, cítíme závazek a tím pádem to těžké nebylo.“
O2 arena, nebo Liberec?
Jak jste vnímal slovní přestřelku na večerním vážení?
„Asi i mě zaskočilo, že to v něm takhle vygradovalo. Myslím, že Patrik během toho dne překvapil sám sebe. Byl tam takový zajímavý moment, kdy ti lidé začali skandovat a měl jsem tak na sekundu pocit, že přemýšlí, že by to kvůli těm lidem vzal. To bylo hodně zajímavé. Pro nás je to jasně finančně průšvih, ale i tohle ke sportu patří. Vlastně miluji celou tu situaci, být u toho, zažívat to a mít možnost se s tím nějak vyrovnat, nějak to posunout, nějak to zase vyřešit.“
Myslíte, že díky pátečnímu dramatu může být utkání Kincla proti Humburgerovi jedno z vůbec nejvýznamnějších na poli českého MMA?
„To cítíme asi všichni, ne? Cítíte to vy, cítím to já, cítí to úplně všichni. Vždycky, když se něco takového stane, tak na to ještě svítí větší kužel světla.“
Proběhne zápas na Oktagonu 100 v O2 areně, nebo o měsíc později v Liberci?
„To už po mě chcete, abych oznamoval něco, co nechci.“