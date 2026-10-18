Hořká a krvavá tečka Oktagonu ve Varech. Škvor utrpěl tržnou ránu a prohrál na škrcení
Jedna zásadní chyba stála elitního českého bijce Daniela Škvora hlavní zápas sobotního Oktagonu 95 v Karlových Varech. Polská legenda Tomasz Narkun využil soupeřovo zaváhání v klinči, stáhl ho na zem, kde mu úderem loktem způsobil tržnou ránu na čele. Když se Škvor pokusil o únik, krev mu natekla do očí. V tu chvíli ho velezkušený zemař chytil paží kolem krku a donutil ho odklepat.
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Střet bojových stylů měl tentokrát v Karlových Varech jasného vítěze. Někdejší mnohonásobný šampion s černým pásem brazilského jiu-jitsu Tomasz Narkun pod sebe už v prvním kole stáhl elitního českého kickboxera Daniela Škvora. Ten na zemi zprvu odolával. Pak ale inkasoval tvrdý úder loktem, který mu otevřel ránu na čele. Polák jej krátce potom ukončil na škrcení ze zad.
Hrubá chyba, věděl Škvor
„Posral jsem to. K této prohře asi nebudu mít hodnotný komentář. Cítil jsem ze své strany fyzickou, silovou dominanci a myslel jsem si, že soupeře ukončím jedním pořádným kolenem,“ zhodnotil krátce Škvor na tiskové konferenci po turnaji. Start měl bojovník z pražského týmu Reinders MMA skutečně skvělý. Rychle trefil několik ran a zahnal soka k pletivu. Tam se ale chybně pustil do klinče, ze kterého Polák následně vytěžil strh na zem.
„Rozčísl mi čelo jedním loktem, a když jsem se zvedal, všechna ta krev mi ztekla do očí. Nic jsem neviděl a nechal jsem si nasadit škrcení. Byla to zkrátka hrubá chyba,“ popsal sedmatřicetiletý bijec.
„Zásadní chyba nastala, když Dan zůstal v klinči. Takové situaci jsme se právě chtěli vyhnout - zápasnickému klinčování tělo na tělo. Narkun ho otočil zády na pletivo a já myslím, že to Dan maličko podcenil. Cítil, že je fyzicky o dost silnější, a tak neudělal tu obranu úplně poctivě,“ shrnul po zápase André Reinders, hlavní trenér.