Dvořák chce odvetu: Prohru nemohu uznat. Novotný nesouhlasí: Neudělal ve třetím kole dost
Experti předpovídali veteránovi UFC Davidu Dvořákovi snadné vítězství při jeho sobotním návratu do klece. Outsider z Walesu Aaron Aby ale v sobotu na Oktagonu 95 šokoval. Ustál kritické první kolo, které si jasně připsal elitní Čech, a v druhých dvou dějstvích tlačil souboj do vysokého tempa. Na konci těsného mače oba bojovníci vítězně zvedali ruce. „Hrobník“ z Hradce Králové pak přijímal nepříznivý verdikt hořce. „Tuto prohru nemohu uznat,“ uvedl a poukázal na soupeřovy drsné fauly.
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V prvním kole začal David Dvořák skvěle. Metodicky Aaronu Abymu rozkopával přední nohu a dobře trefoval v boxerských výměnách. V druhém a třetím dějství však Velšan presoval a papírově jednostranné utkání dramatizoval. Konečný výsledek? Životní výhra pro bijce z Ostrovů a drsná porážka pro elitního Čecha.
Myslel jsem, že jsem vyhrál
„Nechci nijak shodit náš zápas, a aby to vyznělo špatně. Já se ale necítím jako poražený. Pokud se koukáte na to, co mám na obličeji, všechny tři tržné rány způsobily Abyho hlavičky. Jednu jsem dostal přímo na střed nosu, druhou na oko. Mohlo to proto působit na sudí, že byl při ofenzivě efektivnější než já,“ povídal na tiskové konferenci Dvořák, kterému se táhlo několik tržných ran přes celý obličej.
„Nechal jsem v té kleci všechno a myslel jsem si, že jsem vyhrál. Na zemi jsem ho kontroloval. Netrefoval jsem tam moc úderů, to je pravda. Soupeř ale taky ne. Já byl alespoň úspěšnější v pozičním boji. Věděl jsem, že jdu do posledního kola za vyrovnaného stavu. Proto jsem několikrát šel po strhu na zem a pak držel dominantní pozici,“ vysvětloval čtyřiatřicetiletý bijec.
Za mě prohra, říká Novotný
Dvořák utrpěl už druhou prohru v řadě. Další krok je podle něj jasný. Napravit těsně ztracený mač v odvetě. „Tohle byl můj třicátý zápas a poprvé v životě, kdy se (po verdiktu sudích) opravdu necítím jako poražený. Tuto prohru nemohu uznat. Nemluvím v emocích, ty už opadly,“ uvedl a dodal: „Hrozně moc bych si chtěl tento zápas zopakovat bez těch několika hlaviček, které mě tak potrhaly.“
Šéf Oktagonu Ondřej Novotný se ale na Davidovu výzvu k odvetě s Abym netvářil nijak příznivě.
„Necítím to tak, jak to David řekl. Za mě to byla prohra. Jeho trenérovi Patriku Kinclovi jsem ještě v kleci řekl, že David neudělal v tom třetím kole dost,“ dodal později boss pro deník Sport.