Expert na hubnutí: Fanoušci by měli Kincla podpořit, jiní bojovníci podlehnou tlaku
Kauza zrušeného hlavního zápasu Oktagonu 95 hýbe českým MMA. Názory na to, zda udělal Patrik Kincl dobře, když odmítl nastoupit proti Dominiku Humburgerovi, který nesplnil váhový limit, se různí. Třicetiletý bijec přišel v pátek ráno před sobotním turnajem v Karlových Varech na převážení s mankem 1,4 kilogramu. To pak snížil o více než polovinu. Na limit mu ale stále chybělo šest set gramů. Jan Maršálek, boxer, expert na kondiční přípravu a hubnutí, Kinclovo rozhodnutí kvituje. „Je to věc principu,“ soudí v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.
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Jak jste hodnotil Humburgerův stav na ranním vážení?
„To se dělá strašně těžko, pokud daný zápasník shazoval úplně do poslední chvíle a jde na vážení rovnou ze sauny. Je v tu chvíli přehřátý a může vypadat hodně zmačkaně, což u Dominika platilo. Pokud ale zápasníka nevyšetříte, nezměříte mu tlak a tak dále, nemůžete říct, jak dlouho je ještě schopný shazovat.“
Jako dítě, které přijde pozdě do školy
Říká se, že nejtěžší je zhubnout právě poslední kilo.
„To je určitě pravda. U hubnutí platí jednoduchá rovnice - každé další kilo je horší než to předtím. Nedá se to generalizovat, ale samozřejmě čím větší