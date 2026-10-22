Kincl už není bojovník, pálí Humburger a opřel se i do Oktagonu. Novotný: Má to blbý
- Zrušený zápas mezi Patrikem Kinclem a Dominikem Humburgerem se po váhovém přestupku uskuteční v náhradním termínu 30. ledna v Liberci.
Humburger nesplnil váhový limit střední váhy ani napodruhé a Kincl následně odmítl nastoupit, přestože tím přišel o celou finanční odměnu.
Mezi bojovníky se po vzájemných urážkách rozhořela osobní rivalita a promotér Ondřej Novotný přirovnal vzniklé napětí k incidentu Conora McGregora.
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Vyhrocené české derby má nové datum a místo. Utkání Patrika Kincla a Dominika Humburgera, které bylo před týdnem zrušeno kvůli váhovému přestupku druhého jmenovaného, se odehraje v Liberci 30. ledna příštího roku. „Hambáč“ nyní přišel s vyjádřením, v němž se soupeři omlouvá a zároveň do něj pálí. „Pro mě už Patrik není bojovník,“ prohlásil třicetiletý bijec z Liberce v podcastu Slzy krev a na sociálních sítích se ohradil proti promo videu Oktagonu.
Kinc překvapil a vzdal se peněz
Incident, který rozpoutal žhavou rivalitu. Dominik Humburger přišel na vážení před Oktagonem 95 v Karlových Varech s přebytkem 1,4 kilogramu. Sok Patrik Kincl mu ihned pohrozil, že pokud v dané lhůtě dvou hodin limit střední váhy 84,4 kilo nesplní, zápas zruší. Humburger zhubnul osm set gramů a počítal s tím, že k souboji o den později dojde.
Běžný postup je totiž takový, že bojovník, jehož soupeř převáží o méně než jeden kilogram, musí zápas přijmout, nebo přijde o celou výplatu. Kincl se ale proti očekávání Humburgerova týmu vzdal peněz a souboj zrušil. Znesváření bojovníci se poté ostře pohádali na ceremoniálním vážení před stovkami fanoušků. Oba se za vulgární výroky omluvili.
Zatímco Kincl nahrál video na vlastní Youtube kanál hned v den zrušení zápasu a v úterý dal rozhovor deníku Sport, Humburger přišel s vyjádřením později. Nejprve vydal video na sociální sítě, poté vyšel díl pořadu Slzy krev, v němž mluvil obsáhleji.
Zrušení zápasu jsem nečekal
Ranař z Liberce přijal vinu a omluvil se fanouškům, organizaci i soupeři. „Jediné, co na moji obhajobu můžu říct, je, že jsem v ten den udělal maximum, abych váhu splnil. Ano, bylo to neprofesionální. Už do Karlových Varů jsem jel s váhou, kterou mám jindy již týden před vážením. Teď jsem ji musel shodit za den, což je hrozné. Někde při hubnutí nastala chyba. Nevím, zda šlo o jídlo, zavodňování, mentální nastavení, nebo podcenění. Musím zjistit, co bylo špatně, a udělat maximum pro to, aby se to nestalo znovu,“ prohlásil Humburger, pro kterého jde již o třetí převážení z patnácti profesionálních startů.
„Čekal jsem samozřejmě nějaké sankce a omezení ohledně opětovného nabrání váhy do druhého dne. Zrušení zápasu jsem ale nečekal,“ krčil rameny.
„Pro mě už Patrik není bojovník. Byl od mých začátků v MMA vzor, koukal jsem na všechny jeho zápasy a nikdy jsem ho ani nijak drze nevyzýval. Nadávky od svého dřívějšího vzoru a narážky na můj osobní a profesní život jsem opravdu nečekal,“ povídal Humburger.
Byť ve vyjádření zmínil omezení v opětovném nabírání váhy, o sedm let starší protivník v rozhovoru pro Sport odtajnil, že za ním nikdo z Humburgerova týmu nepřišel s omluvou či nabídkou váhového kompromisu.
Tuhle verzi potvrzuje šéf Oktagonu Ondřej Novotný. „Dominik na druhý pokus navážil o šest gramů přes limit a jeho tým to přestal řešit. Spoléhali na to, že nakonec nebyl přestupek větší než kilo,“ uvedl Novotný ve svém podcastu MMA Letem světem.
„Patrik naprosto správně říká, že nikdo nepřišel s omluvou ani nějakou nabídkou. Na odpolední váze pak při skandování fanoušků zvažoval, že zápas přece jen vezme. Slovní výměna mezi ním, Dominikem a jeho trenérem Petrem Knížetem se ale vyhrotila,“ popsal spolumajitel Oktagonu.
Stokrát jsem se za to omluvil
Mimo jiné zareagoval na Humburgerovu kritiku videa Oktagonu, ve kterém zaznívá jeho výrok mířený Kinclovi z vážení. „Stokrát jsem se za to omluvil a vy z toho uděláte ještě promo. Mám dost,“ napsal bijec v komentářích pod příspěvkem.
„Chápu, že je Dominikovi takové promo nepříjemné, ale vypisovat kvůli němu statusy na sociálních sítích není dobré. Má to blbý. Je to ten případ, kdy všechno, co řeknete, bude použito proti vám. To je přece stejný, jako kdyby tenkrát Conor McGregor řekl UFC, ať nepoužívají video, jak bere vozíček a hází ho do okna autobusu,“ přirovnal Novotný exces z vážení ke skandálnímu útoku irského šampiona z roku 2018.
Výroky a nadávky, které zazněly minulý pátek, oba bojovníci uslyší před jejich lednovým střetem ještě mnohokrát. Stejně tak fanouškům se zaryjí hluboko do paměti a vzbudí v nich zájem o duel, jenž se bude řadit mezi ty nejvýznamnější v historii domácí scény MMA.