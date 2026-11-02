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Trhák Oktagonu 100: Vémola se představí v O2 areně! Soupeřem polská legenda

Vémola je zpátky
Vémola je zpátkyZdroj: Oktagon MMA
Vémola porazil Neandrtálce
Vémola porazil Neandrtálce
Vémola porazil Neandrtálce
Vémola porazil Neandrtálce
Vémola je zpátky
Vémola je zpátky
Vémola je zpátky
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Marián Šustr
Marián Šustr
Oktagon
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Dlouho si Karlos Vémola říkal o zápasy s legendami evropského MMA. A na jubilejním Oktagonu 100 v O2 areně by měl jeden takový dostat. Podle zdrojů deníku Sport má mít český matador potvrzený duel na silvestrovský turnaj s Tomaszem Narkunem, který teprve před dvěma týdny triumfoval nad Danielem Škvorem v Karlových Varech. Polák má za sebou šest titulových výher v prestižní lize KSW a kdysi se dokonce probojoval až na pozici světové jedenáctky.

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Ikony české a polské scény se střetnou na očekávaném Oktagonu 100. Karlos Vémola má mít údajně potvrzený další zápas po zářijovém návratu ve Frankfurtu. Tentokrát se představí v pražské O2 areně, kde zaznamenal velké kariérní triumfy i pády. Jeho soupeřem bude legendární polský veterán Tomasz Narkun.

Pokud Vémola vyhraje, stane se opět...

Vémolu bude do utkání hnát silná směs několika motivací – pomsta týmového parťáka Škvora, skalp jedné z nejvýznamnějších legend polského MMA a triumf v O2 areně. Ten naposledy okusil před čtyřmi roky při boxerském mači s rapperem Otakarem „Marpem“ Petřinou. Od té doby startoval v pražské hale ještě třikrát a pokaždé prohrál.

Proti Narkunovi bude českému Terminátorovi hrát do karet poslední příprava, v níž se zaměřoval na obranu proti pákám a škrcením, jimiž hrozil elitní zemař Frédéric Vosgröne. Právě submisemi ukončil Polák šestnáct z dvaadvaceti výher. Vémola má ale prvotřídní kontrolu z vrchní pozice a nachytat jej bude pro Narkuna velice náročné.

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Pokud Vémola po německé hvězdě Vosgrönovi porazí také někdejšího šestinásobného šampiona KSW, stane se opět relevantním v debatách o dalším titulovém vyzyvateli, byť sám takovou ambici ani nemá.

Utkání Vémola versus Narkun bude jednou z perel turnaje Oktagonu 100. Má totiž nejen punc vysoce kvalitního mače, ale také duelu nepopiratelných legend, které spoluutvářely dnešní evropskou scénu MMA.

Tomasz Narkun

  • Národnost: polská
  • Narozen: 3. prosince 1989 (36 let)
  • Výška: 191 cm
  • Divize: polotěžká váha (-93 kg)
  • Bilance: 22 výher/7 proher
  • Tituly: KSW (2015 – 2022), European MMA (2013), M1-Global (2010)
  • Cenné skalpy: Goran Reljič, Mamed Khalidov, Ivan Erslan, Daniel Škvor

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