Říkal jsem si, jaký jsem debil. Batfalský o nešťastném výroku, tlaku i snu o UFC
Teprve třiadvacetiletý Jakub Batfalský míří do další těžké bitvy v domácí MMA organizaci. Již 28. listopadu na turnaji Oktagon 98 v Třinci se nadějný bijec z Ostravy pokusí upevnit pozici v TOP 10 divize do 66 kilogramů. Jeho sérii výher zkusí přetnout elitní Belgičan Ayton De Paepe. „Chci tvrdý a atraktivní zápas, abych všem fanouškům i Ondřeji Novotnému ukázal, že Štvanice byla jen jedna chybička,“ prohlašuje odhodlaně Batfalský při vzpomínce na vítězné utkání z letošního srpna, za které sklidil kritiku.
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Pokud chceš být nejlepším, musíš s nejlepšími trénovat. Takovým pravidlem se řídí Jakub Batfalský nejen v přípravě na utkání s Aytonem De Paepem, které se kvapem blíží. Talentovaný Čech objíždí hvězdné týmy po celé Evropě, aby sbíral zkušenosti a neustále se posouval. Dříve jezdil za evropskou extratřídou do Belgie a Polska, teď zvolil Prahu a parťáky Lea Brichtu a Machmuda Muradova.
Máte hodně nabitý program. Objíždíte rozhovory, tréninkové kempy a ještě hojně přispíváte i na sociální sítě. Baví vás, nebo je berete jako nutnou součást profese MMA zápasníka?
„Vše se snažím spojit dohromady a ve finále mě to docela baví. Kdybych měl jet z Ostravy do Prahy čtyři hodiny jen kvůli rozhovoru nebo podcastu, byl bych naštvaný. Cesty do Prahy ale většinou pojím s tréninky nebo více mediálními povinnostmi naráz. Ano, tohle vše je nutná součást mojí práce, což ale neznamená, že si ji neužívám. Dříve jsem fotky nikam dávat nechtěl a sociální sítě jsem neměl rád, s přestupem do Oktagonu jsem ale pochopil, že pro kariéru zápasníka je potřeba být vidět. Teď už to ke mně patří.“
A bylo těžké zvyknout si na neustálou přítomnost kamer v zákulisích turnajů a tiskových konferencí?
„Je to pomalý vývoj podobně jako při MMA. Nejdříve zavíráte oči při úderech, bojíte se dát i dostat ránu. Postupem času ale začnete věřit své obraně, postřehu až nakonec bráníte útoky v klidu a s otevřenýma očima. Když jsem přišel do Oktagonu, byl jsem zamlklý a hrozně stydlivý kluk. Teď už začínám být na rozhovorech a před kamerou uvolněnější a sebevědomější.“
Nastal čas opustit Ostravu?
V Oktagonu jste debutoval v devatenácti. Jak váš rychlý vstup do profesionálního sportu vnímala rodina?
„Ta mě vždycky podporovala, i když mamka mi říkala, ať dám přednost škole. Já ale cítil, že chci upřednostnit sport. Dodělal jsem střední s výučním listem a pak začal trénovat dvakrát denně jako profík. Měl jsem svoji vizi a za tou jsem si šel.“
V té době jste byl ještě v týmu JMFS pod Jakubem Müllerem, což je dost kontroverzní trenér, který má za sebou různé kauzy. Jak na to období vzpomínáte?
„Bylo psychicky dost těžké. Tým mi celý neseděl, lidé i trenér Müller. Všichni mu tak trochu podlézali, měli ho za boha. Vůbec jsem do té party nezapadal. Chodil jsem do JMFS, protože měl tehdy nejpočetnější základnu. Na tréninku se najednou sešlo pětatřicet lidí, což je super z pohledu sparingů. Po nějaké době jsem ale odešel, protože jsem se tam dlouhodobě necítil dobře. Ostatní na mě nejdříve nadávali, pak se jim však otevřely oči a taky začali odcházet.“
Pak jste přešel do Polska.
„Ano, v Polsku jsem trénoval rok a zprvu jsem byl nadšený. Tréninky měly vysokou kvalitu a lidé byli super. Vadila mi ale jazyková bariéra. Rozuměl jsem jim jen každé třetí slovo. Po roce jsem tedy zase přestoupil do týmu Fighting Club Ostrava a jezdím na tréninky taky do největších pražských týmů.“
Velkou část přípravy na nadcházející utkání jste trávil v Praze. Zvažujete stěhování?
„Tuto otázku dostávám poslední dobou docela často. (směje se) Začínám nad tím přemýšlet, že možná přichází čas opustit mou milovanou Ostravu. Vždycky jsem si říkal, že takto velký krok učiním teprve, až mě sport plně uživí a budu se stěhovat jako plnohodnotný profesionální bojovník.“
Jste v TOP 10 Oktagonu a máte bilanci 10:2. Ještě vás MMA plně neuživí?
„Kdybych jen zápasil, tak určitě ne, nebo jen velmi těžce. Uživím se díky věcem okolo – focení a sponzoring. Mám skvělého manažera, který mi pomáhá. Díky tomu můžu v klidu vyžít.“
Jedním z významných bodů vaší kariéry byl loňský start v Hannoveru. V hlavním zápase turnaje jste na body podlehl Němcovi Gjonimu Palokajovi. Po utkání jste byl hodně sebekritický.
„Po zápase s Palokajem jsem měl asi poprvé v životě depresi. Prohrál jsem a říkal si, že nebudu brečet, že budu v klidu. Snažil jsem se fungovat normálně s úsměvem. První týden to šlo, ale pak na mě emoce tvrdě dolehly. Ležel jsem celé dny v posteli, byl jsem úplně na dně. Trvalo to asi dva týdny. Nemyslím si, že mě tolik sebral fakt, že jsem prohrál právě v hlavním zápase turnaje. Stačila jen ta prohra. Každá mě strašně mrzí, protože do sportu dávám úplně všechno. Zpětně ale vím, že mě zápas s Palokajem hodně posunul.“
Vlna kritiky i sny o UFC
V létě jste vyhrál derby s Vojtěchem Kohlem na Štvanici. Bylo těžké bojovat proti krajanovi ještě na tak sledovaném turnaji?
„Rozhodně! Fakt jsem nechtěl prohrát. Dodnes mě štve třetí kolo, kdy jsem do toho mohl a měl dát víc. Říkal jsem si, že vždy chodím do zápasů zbytečně ostře, a tehdy jsem chtěl zkusit vyhrát jinak. Takticky, chytře. Po dvou kolech jsem věděl, že mám nabodováno. Ve třetím mě hodil na zem a já věděl, že mi nic nehrozí, tak jsem nikam nespěchal. Teď si už uvědomuji, že jsem měl víc přitlačit na pilu a jít po ukončení.“
Tehdy se na vás snesla kritika dokonce i od šéfa Oktagonu Ondřeje Novotného.
„Mrzelo mě to a říkal jsem si, jaký jsem debil. Hned po zápase v kleci jsem udělal špatný rozhovor. Pronesl jsem totiž, že jsem do výkonu dal jen sedmdesát procent. Ve skutečnosti jsem do něj samozřejmě dal sto procent, ale jen jsem tolik nekladl zřetel na ukončení před limitem. Ostatní zápasníci by řekli, že dali do zápasu všechno a pohlídali si výhru na body, ale já to plácl takhle nešťastně. Vlna kritiky, co následovala, byla šílená.“
Rozvedete to?
„Nejdříve probíhala jen na sítích. Všichni si z celého zápasu i rozhovoru zapamatovali jeden blbý výrok. Ještě nedávno mě někdo potkal a pozdravil mě: „Čau, sedmdesát procent!“ Je to pro mě nová zkušenost. Ukázalo se, že když jste úplně upřímný, čas od času vás za to roznesou. Já ale dál zůstanu, jaký jsem.“
Za dva týdny vás čeká velice náročný mač s Belgičanem Aytonem De Paepem. Jak ho hodnotíte?
„Jsem nadšený, že jdu zrovna proti němu. De Paepe je pořádný soupeř, který v Oktagonu porazil hodně kvalitní borce. Musím ukázat maximum, abych vyhrál. Chci tvrdý a atraktivní zápas, abych všem fanouškům i Ondřeji Novotnému ukázal, že Štvanice byla jen jedna chybička. Vím, co od něj čekat. Bude mě chtít klinčovat a unavit na pletivu. Já se ale na takový styl boje dobře připravil a zamakal jsem taky na kondici.“
Mluví se o vás jako o jednom z největších talentů scény. Chcete se stát tváří českého MMA, nebo vám jde hlavně o sportovní mety?
„Chci být šampionem, který je vidět. Zatím si ale teprve buduji cestu a nevím, jestli o sobě někdy dokážu říct, že jsem opravdu dobrý bojovník. Vždy se totiž může objevit nový borec, který mě zbije a vrátí do reality. Až vyhraju titul v Oktagonu, budu si moct říct, že jsem frajer. Pak ale přestoupím do UFC a budu zase na začátku.“ (usmívá se)
Sníte o UFC?
„Jistě! Chci v UFC absolvovat aspoň jeden zápas. Kluk z malého města kousek od Ostravy, který se dostal do největší MMA organizace na světě… To by bylo skvělé.“