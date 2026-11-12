Zástava srdce na pět minut! Zdravotníci v Brně zachránili mladého bojovníka uprostřed klece
Mladému MMA zápasníkovi Jindřichu Janečkovi se v závěru utkání v Brně zastavilo srdce a zdravotníci ho museli oživovat.
Zasahující lékaři použili masáž srdce, adrenalin i defibrilátor, načež bojovník po zhruba pěti minutách nabyl vědomí.
Kritická situace vyvolala mezi rozhodčími a zdravotníky debatu o nedostatečném lékařském zajištění menších MMA turnajů.
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Dramatická situace se šťastným koncem. Mladému MMA bojovníkovi Jindřichu Janečkovi se zastavilo srdce v úplném závěru hlavního utkání středečního turnaje Cage Game (pod organizací Oktagon).
Bijec z Liberce inkasoval kop na hrudník a následně i pravý hák na vrchní část těla, po kterém padl na zem KO. Nešlo však jen o bezvědomí, ale o zástavu srdce. Rozhodčí ihned zavolal zdravotnický tým, který záhy začal s oživováním. Po přibližně pěti minutách Janečka opět nabyl vědomí.
Zachránila ho rychlá reakce
Pouhé čtyři sekundy před koncem utkání dopadl Jindřich Janečka na zem po pravém háku, kterému předcházel kop na hrudník. Teprve dvaadvacetiletému zápasníkovi MMA se v tu chvíli zastavilo srdce. Díky rychlé reakci rozhodčího Josefa Louče a hlavně skvělému zásahu týmu zdravotníků se podařilo po dlouhých přibližně pěti minutách Janečku oživit.
„Když se Jindra zvedl po kopu na hruď, vypadal ještě docela v pohodě. Pak dostal další úder, padl na zem, viděl jsem jeho oči a mi bylo jasné, že musím okamžitě zavolat mediky. Hned jsem Jindrovi vyndal z úst chránič zubů a čekal, až přiběhne zdravotní tým,“ odvyprávěl rozhodčí Louč pro iSport.
Až chvíli po dopadu na zem diváci v brněnském Bobby Centru pochopili, že se nejedná o běžné K.O., při kterém dojde „jen“ k chvilkové ztrátě vědomí. Členové týmu Oktagonu, trenéři a bojovníci rychle zástupem vytvořili kruh kolem středu klece, aby na zákrok nebylo vidět. Dovnitř a ven z improvizovaného kruhu běhali pouze zdravotníci, přinášeli si různé tašky.
Je v pořádku
Zapotřebí byla masáž srdce, injekce adrenalinu i přenosný defibrilátor. „Bojovník je v naprostém pořádku. Od začátku, co s náma začal komunikovat, byl orientovaný místem, časem a osobou. To znamená, že se předpokládá, že tam nebude žádný neurologický deficit. Samozřejmě byl odvezený brněnskou záchrannou službou, za což patří velký dík, taky mockrát děkujeme, že tady byli velice rychle,“ shrnul Norbert Bidrman, šéf týmu mediků, který zákrok vedl.
„Teď je Jindra v péči lékařů, ale s tím, že už se začne zjišťovat, kde došlo k náhlé zástavě oběhu. My se tady můžeme jenom domnívat, že to bylo po té ráně, po tom kopu na hruď, že tam mohlo dojít k nějaké arytmii, mohlo to být celkové vyčerpání. To jsou v tuto chvíli jen spekulace,“ doplnil zasahující zdravotník krátce po zákroku.
„Jindra mluví, dokonce se usmívá a dokonce nám i nadává, co s ním děláme, že je úplně v pohodě. Takže to je myslím ta nejlepší zpráva,“ dodal Bidrman.
„Norberte, krásná, rychlá a profesionální práce. Díky tobě a vašemu týmu,“ chválil mediky Patrik Kincl, který byl během celé situace přímo v kleci. „Neskutečná práce. Dnes jste zachránili život,“ přidal se irský šampion Will Fleury.
Ne všude dodržují pravidla
Hned po skončení turnaje rozhodčí začali kousek od klece debatovat a shodli se, že je třeba nasvítit, že lékařské standardy, díky nimž Janečka kritický stav přežil, nejsou dodržovány na všech profesionálních MMA turnajích. Zejména je neplní menší organizace.
„Bohužel k tomu dochází a dle mého názoru, by zákonem neměly být povoleny turnaje, které neplní minimální počet tří zdravotníků a přítomnost vozidla záchranné služby,“ uvedla Eva Borodáčová, jedna z předních sudích MMA ve střední Evropě.
Také medik Bidrman uvedl, že se jedná o nezanedbatelný problém. Promotéři podle něj chtějí ušetřit peníze a středeční incident může vyvolat velkou změnu, která povede ke zlepšení.