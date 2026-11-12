Šéf medik zachránil život a kritizuje promotéry: Že stačí jeden člověk s brašnou? Ne!
- Šéf mediků Oktagonu Norbert Bidrman úspěšně resuscitoval zápasníka Jindřicha Janečku, kterého v Brně postihla zástava srdce.
Zdravotníci museli přímo v kleci zahájit srdeční masáž a použít defibrilátor, načež dvaadvacetiletý bojovník nabyl vědomí.
Bidrman v rozhovoru zkritizoval některé promotéry, kteří kvůli úspoře peněz podceňují zdravotnické zajištění turnajů.
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Přímo v kleci oživoval bojovníka Jindřicha Janečku, kterého čtyři sekundy před koncem zápasu postihla náhlá zástava srdce. Norbert Bidrman, šéf týmu mediků na turnajích Oktagonu, vedl zdravotníky i při středeční krizové situaci na středečním turnaji Cage Game v Brně. Teprve dvaadvacetiletého bojovníka zachránil. Jak probíhala dramatická resuscitace, co se dělo bezprostředně po návratu bojovníka k vědomí a proč někteří promotéři na zdravotnících nebezpečně šetří? Na to odpovídal krátce po nešťastném incidentu v rozhovor pro web iSport.
Popište, prosím, co se Janečkovi stalo?
„Těžko říct úplně do detailů, co se seběhlo. Nicméně, Jindra inkasoval kop na hrudník, který ho poslal k zemi. Ještě zvládl vstát, pak ale dostal další ránu a šel znovu k zemi. To už je pro nás signál, že vcházíme do klece. Hned po příchodu jsme zjistili, že mu netluče srdce.“
Jak probíhalo oživování?
„Zahájili jsme kardiopulmonální resuscitaci (srdeční masáž), dali jsme tam elektrody, abychom zjistili, jaký je rytmus. Po nějaké době mačkání, zajištění žíly a podobně, jsme přešli k defibrilaci. To je to, co znáte z filmů jako: „Nabíjím, pálím“. Podali jsme výboj, tím jsme zrušili fibrilaci srdíčka, a po nějaké chvíli při kontrole rytmu nastal ROSC, což znamená návrat spontánního oběhu.“
Co následovalo?
„Jindra po chvilce zase nabyl vědomí. Zpočátku byl zmatený. Vůbec netušil, co se stalo, a proto zpočátku úplně nespolupracoval. Nicméně je potřeba říct, že je teď orientovaný místem, časem i osobou, takže prognóza je podle mě velice dobrá. Teď záleží spíš na lékařích tady v Brně. Chci vyzdvihnout, že záchranná služba Brna tady byla poměrně rychle. Převzali si ho do své péče a teď půjde na spoustu vyšetření, kde se zjistí, v čem byl přesně problém.“
Šlo o víc než vážný stav
Dokážete zhodnotit, jak krizový moment to byl? Myslím tím, jak blízko jsme byli tragickému vyústění.
„To já asi ani nechci předjímat, ale řekněme si upřímně, ten stav byl víc než vážný. Došlo k zástavě srdce. Nejhorší pro nás je, když vstupujeme do té klece nebo kamkoliv jinam, musíte v daný moment vyhodnotit všechny veškeré aspekty. Rychlé vyhodnocení a rychlá srdeční masáž jsou základem všeho. Poučení pro všechny – v momentě, kdy budete mít podezření, že někde nastala náhlá zástava oběhu, nebojte se zmáčknout hrudník, protože to může někomu zachránit život.“
Promotéři podceňují rizika
Objíždíte většinu MMA turnajů na domácí scéně. Byl tohle ten nejkrizovější okamžik, který jste na nich zažil?
„Asi ano, určitě jeden z nejkrizovějších. Většinou se ale snažím příliš nesrovnávat, protože každé zranění má své různé aspekty. Spíš bych apelovat, aby si lidé uvědomili, že toto je moment, který může nastat na jakémkoliv turnaji. A my se přesto občas setkáme s tím, že nám promotéři řeknou, že jim na turnaj stačí jen jeden člověk s brašnou. Nestačí! Vždycky je potřeba, aby kolem takových turnajů byl opravdu tým lidí, kteří vědí, co mají dělat, mají na to vybavení a dokážou v krizové situaci zasáhnout tak, jak jsou zvyklí ze své běžné práce. Všichni z nás totiž pracujeme na záchranných službách, na anesteziologicko-resuscitačních odděleních, popřípadě na jednotkách intenzivní péče a podobně.“
Jedna z předních sudích, Eva Borodáčová, uvedla, že na řadě turnajů není přítomné vozidlo záchranné služby a nejsou přítomni ani tři zdravotníci, což je minimální počet, a není tam ani sanitka. Proč k tomu podle vás dochází?
„Podle mě jsou za tím peníze. Lidé si opakují, tolik turnajů proběhlo, aniž by se stalo. Říkají si: „Tolikrát jsme někam přivezli celý zdravotní tým a oni tam jen seděli a nic nedělali.“ Naše práce často není vidět. Je o tom, že jednou, dvakrát se může stát takováhle situace, a proto jsme tam potřeba. Kluci, kteří staví a bourají klec, jsou potřeba úplně pokaždé, rozhodčí taky, tak je zaplatí. Ale zdravotníci? Ti jako by byli zbyteční. Myslím, že takhle uvažuje spousta organizátorů – že za to přece nebudou vyhazovat tolik peněz, když se jim to už tolikrát vyplatilo risknout, protože se nic nestalo.“