Muradov: Vím, jak použiju miliony za výhru. McGregor doplácí na luxus

Potřetí a opět skvěle. Machmud Muradov se znovu v UFC představil jako bojovník, kterého se vyplatí sledovat. A to i na Instagramu, o což požádal okamžik po výhře šéfa organizace Danu White. „Po zápase je v člověku adrenalin, euforie, tak mě tohle napadlo, přeskočil jsem pletivo a řekl mu o to,“ vysvětlil s pousmáním Uzbek žijící v Česku. Po přistání na letišti v Praze navíc prozradil, jak se mu bojovalo s poraněnou nohou nebo co říká na prohru Conora McGregora.

Hned po zápase na turnaji UFC 257 nebyl se svým výkonem úplně spokojený. Ač Machmud Muradov amerického rivala Andrewa Sancheze razantně zastavil technickým knockoutem ve třetím kole, stěžoval si, že nepředvedl, co mohl. Přitom za svůj výkon dostal i bonus ve výši 50 tisíc dolarů (cca 1 mil. korun). Když se vrátil do Prahy a na druhém terminálu letiště hodnotil svůj souboj, už tak kritický nebyl.

„Nikdy nejsem spokojený. Mohlo to být asi lepší, ale pak jsem na zápas koukal, nebylo to úplně tak hrozný,“ řekl třicetiletý bijec před novináři. „Nicméně vím, že se můžu zlepšit.“

Muradov několik hodin po výhře na sociálních sítích prozradil, že do duelu nastupoval s bolavou nohou. „Poslední sparingy v Polsku, deset dní před soubojem. Kopl jsem do lokte, úplně šílený kop,“ vzpomněl na poranění. „Nicméně to k našemu sportu patří. Můj soupeř nějaké třeba taky měl, teď ho ale rozhodně bolí noha víc než mě.“

I když tak pro úspěšného gladiátora nebyl poslední souboj vůbec snadný, ještě než byl vyhlášen vítězem, přeskočil pletivo klece a řekl Danu Whiteovi, aby ho začal sledovat na Instagramu. Proč ho napadlo, požádat šéfa UFC právě o tohle?

„Po zápase je v člověku adrenalin, euforie, tak mě něco napadlo a přeskočil jsem pletivo. A jemu se to líbilo,“ řekl Muradov. A že zatím zaměstnavatele mezi sledujícími pořád nemá, ho netrápí. „On toho má hodně, je mi to jedno. Hlavně, že se to lidem líbilo, pobavilo je to.“

Gratulant Mayweather

Koho už ale mezi followery a přáteli uzbecko-český válečník už nějakou dobu má, je nejbohatší boxer světa Floyd Mayweather. Nejenže mu právě americký miliardář volal jako první po výhře, navíc mu pak pogratuloval i prostřednictvím svých sociálních sítí.

„Někteří lidi dříve tvrdili, že nejsem ve Floydově týmu, že si dělám falešnou propagaci… Teď už všichni nějakou dobu vidí, že do jeho týmu skutečně patřím. Čas všechno ukáže.“

Na třetí bitvu v UFC se prý dívala už i zápasníkova malá dcerka Rumia. „Monika (Bagárová) říkala, že se malá probudila přímo před mým nástupem do klece, tak se spolu koukaly,“ prozradil.

Parádním vítězstvím si měl populární bojovník vydělat skoro dva miliony korun. Rozhodně už ví, jakým směrem peníze použije. „V Uzbekistánu mám několik projektů, hodně tam stavím, takže tam půjdou peníze. A taky poletíme na dovolenou s Monikou a mou rodinou. Protože rodiče ještě Moniku naživo neviděli, ani dceru, proto bych chtěl nějakou společnou dovolenou.“

McGregor nemá motivaci

Muradov na letišti promluvil i o tom, zda sledoval hlavní střet večera Dustin Poirier vs. Conor McGregor.

„Byl jsem tou dobou na telefonu a odpovídal všem. Volal Floyd (Mayweather), pak jsem mluvil i s rodiči, takže mě v tu chvíli nezajímal nějaký Conor McGregor.“ (směje se)

Příčinu prohry krále MMA ale vidí hlavně v blahobytu. „Nemá motivaci, má všechno, hodně peněz. Je o něj postaráno, skoro mu i utírají zadek. To je moc luxusu,“ myslí si Muradov.

Perfektní servis na „Fight Islandu“

O výkonu svého svěřence na letišti promluvili i trenéři Petr Kníže a Lukáš Bárta. „Ukázalo se, že Sanchez je kvalitní sportovec,“ komentoval rivala Kníže. „Trošku mě i překvapil, že ustál všechny ty rány. Ale na konci byl ve třetím kole už unavený, jak jsme předpokládali, protože to už mu většinou dochází kondice.“

S výkonem svého svěřence ale byli oba koučové spokojení. „Probíhalo to, jak mělo, jak jsme očekávali,“ uvedl Bárta a přiblížil, že v rámci tréninků museli trochu šetřit Muradovovu poraněnou nohu.

A co si celý tým nemohl vynachválit, byl Bojový ostrov v Abú Zabí. „Fight Island byl daleko nejlepším místem, ze všech lokací, kde jsme kdy byli na turnaji UFC. Sice jsme se nemohli kvůli covidovým opatřením dostat z hotelu, ale co se týká, komfortu, personálu, služeb, všechno bylo top,“ zhodnotil Kníže. „Jediné, co tak příjemné nebylo, že za sebou máme asi deset kontrol na koronavir. Mohli jsme si vybírat, jaký způsob testu chceme. Takže máme za sebou asi všechny, co vůbec existujou.“