Zakázané koleno v UFC! Po KO šampionem, hvězdy reagují: Tupý útok

Před každým zápasem, navíc takhle důležitým, dostávají bojovníci UFC instruktáž. „Dělá se to tak hodinu nebo dvě před zápasem. Rozhodčí vždycky upozorňuje zápasníky na nejzákladnější věci, na které si mají dávat pozor,“ říká Jakub Müller, jenž jako jediný Čech v nejslavnější lize rozhodoval. Jak podrobně ale bijce poučí už je podle Müllera na jednotlivci. „Někteří rozhodčí to odbudou ve stylu: ‚Jsi profík, víš, co máš dělat. Dávej pozor na zátylky, prsty do očí a nechytej se klece. Hodně štěstí.‘ “

Jan podle všeho doplatil právě na neznalost pravidel. Ve čtvrtém kole totiž Sterling klečel na kolenou, ale ruce na zemi neměl, a tak si Rus myslel, že může zaútočit kolenem. Jeho hlavní trenér na něj přitom křičel: „Jenom údery! Jenom údery!“

Některý z dalších koučů však podle Daniela Cormiera, který situaci probíral s Chabibem Nurmagomedovem, zařval v ruštině: „Koleno!“ a to Jana stálo zápas a titul. Poslechl, Sterling šel po fatálním úderu k zemi a nebyl schopen pokračovat v boji. Rus dostál své přezdívce, která se dá přeložit jako „Nemilosrdný“. Verdikt zněl ale jasně, diskvalifikace. Svět bojových sportů se pak prakticky rozdělil na dvě skupiny. Jedna spílala Američanovi a označila jej za herce a papírového šampiona a druhá si ťukala na čelo, co to Jan předvedl.

„Kdo by ku*va vyslal takové zakázané koleno,“ napsal na Twitter bývalý šampion střední váhy Michael Bisping. „Lidi se oklepou rychleji, i když dostanou opravdový knockout,“ popichoval pro změnu vítěze Dominick Reyes, příští soupeř Jiřího Procházky. „Na druhou stranu. Ten útok od Jana byl tupý a zakázaný. Měl by prohrát, pokud soupeř opravdu nemůže pokračovat,“ dodal.

Pravidlo o tom, kdy je bojovník považován za „uzemněného“ a nesmí se na jeho hlavu útočit kopy a koleny se za poslední čtyři roky dvakrát měnilo. To ale Jana v žádném případě neomlouvá, protože bojovník jeho úrovně by měl mít o pravidlech přehled a navíc se změny vůbec netýkaly situace, v níž pochybil.

„Do roku 2017 platilo, že byl bojovník uzemněný, když měl na zemi jen jeden prst. Pak to změnili, že musí mít na podlaze obě ruce a držet na nich váhu, od roku 2020 stačí jedna ruka,“ vysvětluje Müller. „Když měl ale na zemi koleno, byl za uzemněného považován ve všech verzích pravidel. A to i v ostatních bojových sportech jako boxu nebo K1.“

Ať už stála za prohrou Rusa neznalost pravidel, špatná rada z rohu nebo chvilkové zatmění mysli, pás patří Sterlingovi. A to i přesto, že z vítězství očividně nebyl nadšený, opasek si okamžitě sundal a odhodil doprostřed klece.

Jan se za nepovolený úder omluvil, podle dalších akcí ale po odpuštění úplně netouží. „Klauni,“ okomentoval fotku, kde se Sterling vyfotil s pásem a týmovým parťákem Merabem Dvalishvilim z Gruzie. „Nechej mě dát ti koleno přímo do hlavy, když se nebudeš dívat. Pak bychom viděli, jak velký klaun jsem,“ odpověděl šampion. Mezi oběma bijci jiskřily emoce už před zápasem, pokud se ale dostane na odvetu, o které se hned začalo mluvit, nejspíš půjde o bitvu plnou nenávisti.