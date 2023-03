Dvořák řekl, jak je to s výdělky v UFC, i jaký je myslivec: Srnku střelit nemůžu

Kdy jste se naposledy zapletl do pouliční bitky?

„Já jsem v žádné snad ani nikdy nebyl. (směje se) Kdysi v mládí jsem sice jezdil po fesťácích jako ostraha, ale to bylo spíš o tom, že jsem tam celý den stál a nic moc se nedělo. My zápasníci čím jsme starší, tím chceme větší klid. Všem těmhle věcem se tedy vyhýbáme a na nějaké diskotéky už vůbec nechodíme. Daleko raději máme nějaké poklidné restaurace.“

Na kolik vyjde sezona zápasníka z UFC?

„Pokud člověk jezdí na zahraniční kempy, což se konkrétně já snažím, tak to milion určitě bude. Například rok a půl zpátky jsem byl kvůli přípravě dvakrát v Americe. Letěl jsem tam na tři týdny, pak jsem se na měsíc vrátil do Čech a zase jsem tam byl tři týdny. A tyhle dva výlety mě vyšly na čtvrt milionu. Skáče to docela rychle. Pokud ale zápasník trénuje převážně doma, asi by ta částka mohla být menší. Milion je na světovou úroveň ale určitě minimum.“

Kolik se dá za rok v UFC vydělat?

„V hrubém jsou to docela hezké částky. Je ale potřeba počítat s tím, že docela dost odvedete na daních. Musíte taky zaplatit trenéra, manažera, přípravu, cestování… Ve výsledku pak zjistíte, že vám z toho zase tolik nezbylo. Myslím si, že v čistém, po odečtení všech těchto nákladů by vám ale zhruba milion pro vlastní potřeby měl zůstat.“

Co říká na MMA přítelkyně?

„Když vyhrávám a rozdávám rány soupeřům, tak je s tím úplně v pohodě. Když je to naopak, tak už se jí to moc nelíbí. V mém posledním zápase třeba viděla, jak mám zlomenou ruku do všech možných směrů. To pro ni moc příjemný pohled nebyl. Že při zápasení teče krev si ale za tu dobu už dokázala zvyknout.“

Než jste se začal věnovat MMA profesionálně, pracoval jste jako hrobník. Máte z tohoto období nějakou strašidelnou historku?

„Žádnou takovou historku nemám. Za mě na hřbitovech nic strašidelného není. Když si to člověk představí, je to jen taková zahrada, kde jsou šutry. Pozůstalí dost často ani neví, co v hrobě je. Klidně se může stát, že kopete a najednou v ruce držíte něčí lebku. Mně to ale ani nějak nepřijde, tohle je u této profese naprosto normální věc. Prostě se tam něco najde, zase se to uschová a je to.“

Věnujete se myslivectví. Na jakou trofej jste nejvíc hrdý?

„Touhle odpovědí si možná některé kolegy myslivce poštvu proti sobě, ale já jsem nikdy nepotřeboval střílet. Když už tak jedině divočáky, ale všech ostatních zvířat je mi líto. Když vidím srnku, tak si ji vyfotím, rád ji v tichosti pozoruju, ale střelit ji nemůžu. Takže žádnou trofej doposud nemám. K myslivectví mě přivedl brácha, s kterým jsem chodil do lesa. Tam jsem se seznámil s dalšími myslivci a tak jsem se rozhodl, že si taky udělám zkoušky.“

Využil jste někdy toho, že jsem známá tvář?

„Párkrát se stalo, že mě zastavila policie v autě, a když viděli, kdo jsem, tak řekli: 'Dobrý, tak jeďte.' Občas jsem taky zažil, že jsme byli v obchodě a byl tam prodavač, který si se mnou začal povídat o MMA. To chování bylo najednou úplně jiné a ještě nám nabízel i slevu. Někdy to výhody má, ale snažím se toho nezneužívat.“

Čím se odměňujete po zápase?

„Pokud je to po nějakém hlavním zápase, tak většinou jedu někam na dovolenou. Úplně neřeším, jestli je na víkend nebo na dva týdny. Prostě chci někam odjet. Naposledy se mi podařilo vyrazit na tři týdny na Srí Lanku. A nebo si taky čas od času udělám radost nějakou historickou zbraní. Když je zrovna k mání něco zajímavého, tak si to rád pořídím do sbírky. Na wishlistu mám aktuálně jednu americkou zbraň, které se říká BAR. Používala se během 1. světové války. Je to takový historický kousek, na který čekám přes rok a půl a zatím není nikde k dostání.“

Nejlepší fígl na shazování?

„Hubnutí je věc, na kterou se člověk opravdu netěší. Nikdy jsem s tím, ale neměl nějaký větší problém. Nejsem ten typ, který by se úplně přežíral a šponoval váhu nahoru jako spousta mých kolegů. Někteří jsou v tomto směru úplná prasata. (směje se) Nějaká čtyři kila většinou shodím dietou a zbytek musí jít pocením. Používám k tomu třeba sauna spacák, který se zapne do zásuvky. Zabalíte se do něj, lehnete si do postele a ono to hubne samo. Bývám v tom nějakých 20 až 30 minut, pak se rozepnu, odpočinu si a tak pořád dokola.“

Co všechno obnáší váš trénink?

„Od pondělí do soboty mám každý den trénink nějakého specifického sportu. V pondělí máme například MMA sparingy, v úterý kickbox a box, ve středu wrestling, ve čtvrtek grappling a jiu-jitsu, v pátek a v sobotu box. Tréninky bojových sportů mám vždycky večer. Trénuju dvoufázově, takže ráno to vždy doplňuju běháním, silovou přípravou nebo kondičním cvičením. Týdně tedy absolvuju minimálně jedenáct tréninků. Spíš to ale lítá někde mezi 11 a 15. Plus mám ještě svého mentálního kouče Karla Maršu, ke kterému docházím na konzultace ohledně psychické přípravy.“