Přišel Kincl o titulový boj?! Polák měl podepsat s UFC: Chceme, aby...

„Nemůžu ještě nic potvrdit. Moc bychom si přáli, abychom to co nejdříve zfinalizovali. Ale jediné, co zatím říct můžu, že jsme v kontaktu s UFC,“ napsal manažer Bryczka redakci.

Na pražské Štvanici si už Kincl se svým vyzyvatelem pohlédnul z očí do očí. Jejich zápas měl být hotovou záležitostí, český šampion střední váhy hodnotil nejbližší výzvu i do mikrofonu iSport TV. Jenže očekávaný titulový boj teď zřejmě sebral zásah UFC. Velká část bojovníků Oktagonu vlastní smluvní doložku, která odchod k zámořskému obrovi dovoluje. Nyní tento gigant zřejmě ulovil právě Bryczka. Na jeho střet s Kinclem by tak nedošlo.

To značně zamotává situaci ve střední divizi česko-slovenské organizace. Červencovou bitvu o Kincla na Štvanici sice nezvládnul Slovák Samuel „Pirát“ Krištofič, pokud by se však potvrdily dosavadní informace, mohl by laso do titulového zápasu znovu zachytit. Promotéři Oktagonu mohou ukázat i na Vlasta Čepa, který po dalším zranění svého původního soka Matěje Peňáze hledá velkou výzvu.

Kincl získal svůj pás v očekávané odvetě proti Karlosi Vémolovi, kdy si u bodových rozhodčích podmanil všechna kola. Následně vysílal spíše v nadsázce vzkaz Attilovi Véghovi, věčnému rivalovi českého Terminátora. Jenže pakliže by Bryczek z titulového souboje vycouval ve prospěch UFC, musí si úřadující král váhy shánět jiné překážky.

Bryczek se v Oktagonu dlouho hledal ve veltrové divizi, kde se mu ovšem dařilo se střídavými úspěchy. Rozkvetl až po přestupu do střední váhy, i když při premiéře ho dokázal porazit Zdeněk Polívka. Rodák z Bílsko-Bělé následně zvolil úkrok do organizací FEN a MMA Attack, dvěma rychlými ukončeními nabral ztracené sebevědomí a na česko-slovenskou scénu se vrátil jako vyměněný.

Zatímco od listopadu 2019 zaznamenal v průběhu dvou let bilanci 2:3, od loňského března táhne šňůru pěti vítězství. Ve všech případech uspěl hned v prvním kole na TKO/KO, v kleci strávil všehovšudy sedm minut a dvanáct sekund. Nebylo by se čemu divit, pokud by si jej prezident UFC Dana White skutečně vyhlédnul.