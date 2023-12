Procházkův návrat na spadnutí? Vyzval ho Rakič. Samuraj je pro, ale...

Překvapivě rychlý comeback Samuraje. K němu nyní vyzývá rival z top pětky divize Aleksandar Rakič, kterému se zranil původní soupeř Jan Blachowicz. Jiří Procházka krátce po poslední porážce avizoval, že se chce delší pauze vyhnout a co nejrychleji vrátit do bojového kolotoče. „Uvidíme, jestli má Samuraj koule na to, aby se proti mně postavil 20. ledna,“ vzkázal srbský bijec na sociálních sítích.

Návrat a rozsouzení starých sporů. Pátý muž polotěžké váhy Alexandr Rakič přišel o soupeře a řekl si o hvězdného náhradníka Jiřího Procházku. Do Samuraje se Srb ostře trefoval už od začátku působení českého bojovníka v UFC. Nyní by rád dostál svým slovům a změřil síly v bitvě, která může určit příštího titulového vyzyvatele. Zápasu však může bránit blízké datum 20. ledna, které Samurajovi nedává mnoho času na přípravu.

Střet o Evropu neztrácí naději. Místo bývalého šampiona z Polska se Rakičovi může postavit český Samuraj. UFC zatím oficiálně neoznámilo odstoupení Jana Blachowicze. Srbovo vyjádření však zní jasně. „Říkáš, že v odvetách nikdy neprohráváš. Aby ne, když do nich nenastoupíš. Legendární hovno,“ zlobí se Rakič na polského zápasníka, který mu uštědřil poslední prohru. „Uvidíme, jestli má Samuraj koule na to, aby se proti mně postavil 20. ledna,“ navázal výzvou.

První český zápasník, jenž získal titul v UFC, brzy na výzvu na platformě X zareagoval. „Jsem pro. Ale nejbližší termín, kdy mohu zpět do klece, je na přelomu února a března. Souhlasíš?,“ napsal rodák z Hostěradic.

Není to poprvé, co Rakič míří ostré vzkazy na českého bojovníka. Srbovi se nelíbil rychlý vzestup Procházky, který je podle něj přeceňovaný a přeskočil řadu vyzyvatelů. Původně tento zápas vyhlížel právě Čech. Rakič tehdy paradoxně odmítl s tím, že míří pouze na titul a nepřijme výzvu od bojovníka, který je v žebříčku postaven pod ním. Souboj dvou elitních Evropanů z top pětky UFC by tak v obou mohl rozpoutat oheň rivality.

Procházka po newyorkské porážce ohlásil, že delší pauzu neplánuje a do boje se chce vrátit co nejdříve. Problém by neměla představovat ani zdravotní stopka, která vyprší jen pár dni po Vánocích. Přesto je šest týdnů, které by ode dneška zbývaly do zápasu, málo času na kvalitní přípravu proti bojovníkovi takové úrovně.

Srb je teď stejně jako svět MMA v očekávání, jak Procházka zareaguje.