Poslední šance české bojovnice v UFC. Jde jí o krk, ale soupeřku přejede, říká trenér

Video placeholder
Bledá: Do pěti let chci pás UFC a pak skončit kariéru. Nezajímá mě, kolik si vydělám • Zdroj: isport.tv
Česká zápasnice Tereza Bledá předvedla dominantní výkon proti Brazilce Gabrielle Fernandesové
Česká bojovnice Tereza Bledá oslavuje své první vítězství v UFC
Bojovnice Tereza Bledá vybojovala své první vítězství v UFC pod vedením trenéra Andrého Reinderse
Tereza Bledá na vážení před svou premiérou v UFC
Štace nejlepší české zápasnice Terezy Bledé se dostala do zlomového bodu. Po dvou a půl letech dlouhé pauze a dvou zrušených startech nyní potřebuje vítězství a dobrý výkon, aby se udržela v UFC. V Las Vegas se jí již 13. prosince postaví Kanaďanka Jamey-Lyn Horthová. „Jde o životně důležitý zápas a snad, i kdyby měla zlomenou nohu, musela by do něj nastoupit,“ podotýká André Reinders, trenér Bledé.

Stafylokoková infekce v posledních dvou letech držela českou jedničku mimo klec nejlepší světové ligy. Už za dva týdny se ale Tereza Bledá vrátí na půdu UFC, aby svým výkonem rozhodla o dalším pokračování v zámoří. V Las Vegas se jí postaví o dvanáct let starší Jamey-Lyn Horthová, s níž měla původně bojovat letos v červnu. Také tehdy Češka odstoupila kvůli zákeřné infekci.

Vedení prestižní americké organizace nemá rádo, když bojovníci opakovaně ruší starty. To je známá věc, a tak se Bledá, která aktuálně v UFC drží vyrovnanou bilanci 1:1, ocitá v kritickém bodě kariéry. „Tlak určitě cítí. V sázce je místo v UFC, vedení to dalo jasně najevo. Jde o životně důležitý zápas a snad, i kdyby měla zlomenou nohu, musela by do něj nastoupit. Ví, že jí jde o krk. O to je ale zodpovědnější v přípravě a já jsem přesvědčený, že Horthovou přejede,“ vypráví André Reinders, trenér bývalé šampionky Oktagonu a dodává: „Na tréninku sparing-partnerky válcuje rozdílem třídy. Silově a technicky je na tom skvěle.“

Byť má Češka na své straně výhodu věku, Kanaďanka bude těžit z vyšší aktivity. Během oněch dvou let, kdy Bledá stála, Horthová absolvovala čtyři zápasy, dva vyhrála. „Ano, faktor chybějící zápasové zkušenosti hraje v neprospěch Terky. Jde o to, aby na ni v kleci nedopadl stres. Běžně se ale do boje vždy těší,“ podotýká Reinders.

Bledá byla dříve považována za jednu z největších nadějí evropského MMA. Prohra v debutu a dlouhá pauza jí však zhatily momentum. „Je jedním z největších smolařů na zdravotní trable v MMA. Doufám, že jí vydrží její vytrvalost, která je obdivuhodná. Hodně jiných lidí by se zlomilo. Věřím, že už bude zápasit pravidelně a udržíme ji zdravou. Terka totiž má na to, aby dosáhla svého snu – šampionského pásu UFC,“ míní Reinders.

