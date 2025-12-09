Bledá k zápasu o vše a návratu do UFC: Až si splním sen... Tlak cítí, říká kouč
Zápas o všechno. Ten čeká nejlepší českou bojovnici Terezu Bledou již tuto sobotu 13. prosince na turnaji v Las Vegas. Někdejší světová sedmadvacítka z Prahy se vrátí do klece UFC po dvou a půl letech, během nichž čelila sérii zdravotních obtíží. Byť má v prestižní soutěži vyrovnanou bilanci 1:1 a ve smlouvě zbývají ještě dva zápasy. A vedení dalo bývalé šampionce Oktagonu jasně najevo, že jí jde v utkání s Jamey-Lyn Horthovou o udržení. Čerstvě čtyřiadvacetiletá zápasnice navíc dříve uvedla, že pokud v UFC skončí, úplně opustí profesionální MMA.
Hvězdný potenciál Terezy Bledé byl patrný od prvního profesionálního zápasu. Tehdy osmnáctiletá amatérka vyzvala veteránku UFC Lucii Pudilovou a k překvapení fanoušků i expertů ji pod upravenými pravidly porazila na body. Během jediného roku pak dokázala vyhrát titul Oktagonu, aby se nedlouho poté probojovala do nejlepší světové ligy. Pohádka o naději na další titul pro české barvy však může skončit dříve, než začala.
O všem rozhodne výsledek sobotního mače Bledé s Kanaďankou Jamey-Lyn Horthovou. Dva zrušené starty a předlouhá třicetiměsíční pauza daly zapomenout na předešlé výhry i slibnou pověst z evropské scény. Vedení UFC došla trpělivost a dalo Češce ultimátum. „Tlak určitě cítí. Matchmakeři dali jasně najevo, že bojuje o místo v organizaci. Jde o životně důležitý zápas, do kterého by snad musela nastoupit i se zlomenou nohu,“ přiznal André Reinders, trenér čtyřiadvacetileté bojovnice.
Do zápasu míří s o jedenáct let starší soupeřkou jako lehká favoritka. Přesto nad její výkonností nyní visí otazník. Zatímco Horthová stihla čtyři utkání, Češka stála. Trenéři sice mluví o velkém zlepšení v postoji i na zemi, to však může přijít vniveč, pokud ji skolí stres z comebacku.
Pokud Bledá nevyhraje a s UFC předčasně rozváže smlouvu, pravděpodobně se bude jednat o poslední zápas kariéry. Byť by se o svou bývalou šampionku okamžitě ucházel Oktagon, mladá bojovnice jiné možnosti než angažmá v „lize mistrů“ odmítá. „Mám určitý cíl a až ho dosáhnu, končím. Pásem UFC pro mě sportovní kariéra končí. Vím, že je o tom asi předčasné mluvit. V UFC mám dva zápasy, ale k titulu se rozhodně chci propracovat. Až si splním sen, přestane mě to zajímat,“ uvedla Bledá.
„Žiju stylem všechno, nebo nic. Buď se mi podaří sny v MMA, nebo půjdu do práce, která mě bude bavit. Kombinovat to nechci. V trenérské roli se taky nevidím. Buď budu dělat samotné MMA, a to na té nejvyšší úrovni, nebo se pustím do úplně jiného oboru. Láká mě kynologie,“ dodala bojovnice v rozhovoru pro deník Sport a web iSport letos v červnu.
Už tehdy se měla vracet a startovat proti Horthové. Opět však musela odstoupit. Největší překážkou české jedničky mezi ženami je totiž zdraví. Problémy s kolenem střídala zákeřná stafylokoková infekce. Naposledy jí napadla koleno, předtím zase prst. A právě bakterie zhatila vstup do elitní top 15.
Češka hned po první výhře v UFC dostala příležitost bojovat s Casey O’Neilovou. „Těsně před zápasem jsem dostala infekci, zlatého stafylokoka. Rozjelo se mi to ve velkém, nefungovala mi antibiotika. Infekce se držela v prstu, který byl velký a nateklý. Nemohla jsem s ním hýbat a nakonec jsem si ho musela nechat operovat. Kdybych infekci nechala zajít dál, mohla bych o ten prst přijít,“ vyprávěla Bledá.
Vedení dostalo mylné informace, že...
Ani operace nestačila. Stafylokok se dál držel v těle a bojovnice nakonec ze zápasu odstoupila. „Terka je jedním z největších smolařů na zdravotní trable v MMA. Doufám, že vydrží její vytrvalost, která je obdivuhodná. Hodně jiných lidí by se zlomilo,“ podotkl Reinders.
Nejen zdravotní trable. Byť tomu takřka perfektní bilance příliš nenapovídá, mladá bojovnice si dosavadní kariéru tvrdě vydřela a místy až protrpěla. Už od prvního profistartu v pyramidě Oktagon Underground čelila masivním salvám nenávistných zpráv. Ty ještě nabraly na obrátkách, když ve finálovém mači porazila fanoušky oblíbenou Slovenku Lucii Szabovou.
Aby tlak očekávání a nápor stovek útočných zpráv zvládla, začala teprve osmnáctiletá bojovnice spolupracovat se zkušeným mentálním koučem. „Tehdy mi pomohl Marian Jelínek, protože jsem byla poměrně znechucená. Ten hejt a reakce… to nebylo úplně to, proč jsem s tím sportem začínala. Od doby, co startuji v profesionálech, už neřeším, co se o mně píše. Skoro vůbec totiž nejsem na sociálních sítích a ani to neplánuju,“ vyprávěla Bledá.
Přízeň domácích fanoušků si záhy získala. Vyhrávala jeden zápas za druhým a pouhý rok od debutu získala titul. Další náraz a zkouška mentální odolnosti přišly při prvním startu v zámoří. Vedení UFC si ji tehdy vybralo do svého „draftu“ – turnaje Contender Series, odkud si vyzobávalo nové tváře. Bledá naprosto dominovala, neporaženou soupeřku Nayari Maiovou porazila rozdílem třídy. Prezident organizace Dana White si ji přesto nevybral.
„Hrozně mě to mrzelo. Vedení dostalo mylné informace, že jsem postojářka, a tak jsem nesplnila jejich očekávání, třebaže jsem vyhrála. UFC si mě nevybralo a já přišla o sponzory,“ vzpomínala. Pouhé dva měsíce poté po ní ale organizace sáhla a nabídla zápas na poslední chvíli. Emoční horská dráha a tlak premiéry na světové scéně ale evropskou šampionku zmohly. Padla ve třetím kole K. O.
Přišla další vlna nenávistných komentářů. Bledá se proto zavřela do tělocvičny a nedala o sobě vědět okolnímu světu. Když se po půl roce vrátila, ukázala, na čem mimo zrak veřejnosti pracovala. Přejela šampionku americké ligy LFA Gabriellu Fernandesovou.
A teď se chystá svůj zdárný počin zopakovat. Po dlouhé pauze chce opět ukázat, o kolik se posunula. V sobotu se postaví před životní zkoušku. Buď ukáže, že skutečně má potenciál stát se světovou šampionkou, nebo navždy skončí s profesionálním MMA.