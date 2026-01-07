Předplatné

Procházkův další zápas v UFC v Miami? Trenér: Zatím jen spekulace. Výběr soupeřů se zúžil

Video placeholder
Procházka: Jednáme o soupeři, můžu bojovat v Bílém domě. Chci UFC v Praze • Zdroj: iSport.tv
Jiří Procházka v BJP Institutu po vítězném návratu z USA
Ambiciózní Carlos Ulberg si brousí zuby na největší jména polotěžké váhy
Jiří Procházka a trenéři
Ambiciózní Carlos Ulberg si brousí zuby na největší jména polotěžké váhy
Jiří Procházka dokázal ve třetím kole svého amerického soupeře zničit
Bojovník Carlos Ulberg
Jiří Procházka dokázal ve třetím kole svého amerického soupeře zničit
18
Fotogalerie
Marián Šustr
UFC
Začít diskusi (0)

Podle nedávných zpráv, které se šíří po sociálních sítích, má Jiří Procházka obhajovat post prvního titulového vyzyvatele na turnaji UFC 327 v Miami. To je však podle českého bojovníka i jeho kouče Martina Karaivanova v tuto chvíli jen spekulace. Vyjednávání o dalším utkání se protáhlo kvůli vánočním svátkům a šampionovi Alexi Pereirovi, který se rozmýšlí nad přestupem do vyšší váhové kategorie. Kdy chce Procházkův tým jasně daný datum i soupeře? „Nezáleží to úplně na nás, ale chceme mít jasno tak do půlky ledna,“ řekl Karaivanov pro iSport.

Po říjnovém triumfu v Las Vegas se Jiří Procházka opět vyhoupl na post jedničky divize a tedy i právoplatného vyzyvatele šampiona Alexe Pereiry. Třiatřicetiletý Samuraj trvá na tom, že ať už se má střetnout s kýmkoli, chce při příštím startu bojovat o titul UFC.

O to větší podiv učinila hojně šířící se informace, že by se měl Procházka do klece vrátit už 11. dubna a v netitulovém duelu se utkat se světovou trojkou Carlosem Ulbergem. „Zpráva o zápasu na sociálních sítích je v tuto chvíli jen spekulací. Vyjednávání se kvůli vánočním svátkům trochu protáhlo. Souběžně se čeká i na další krok Pereiry a Toma Aspinalla,“ uvedl kouč Martin Karaivanov pro iSport.

Brazilský šampion totiž skutečně uvažuje nad přestupem do těžké váhy. Po posledním vítězství, které se událo v tentýž večer jako to Procházkovo, prohlásil, že je pro něj hubnutí na limit třiadevadesáti kil čím dál tím náročnější. Zároveň se mu zalíbila představa mega zápasů s šampionem Aspinallem či legendárním Jonem Jonesem.

Článek pokračuje pod infografikou.

Pokud tedy Procházka neuhne ze své podmínky, že bude příště bojovat o titul, musí počkat na Brazilcovo rozhodnutí. Výběr možných soupeřů pro českého bijce se podle jeho trenéra zúžil právě na Pereiru a Ulberga, s nímž by se případně utkal o uvolněný trůn polotěžké váhy.

„Zápas s Magomedem Ankalajevem nám dává nejmenší smysl. Rozhodně nejde o to, že bychom se mu chtěli vyhnout. Poslední zápas však prohrál a pro nás je prioritou titul,“ řekl Karaivanov na konto ruského ex-šampiona, který aktuálně zaujímá druhé místo v divizi.

Byť Karaivanov uvedl, že je oznámení zápasu na sociálních sítích pouhou spekulací, účast na zmíněném dubnovém turnaji nevyvrátil. „UFC s námi počítá na velké číslované turnaje, takže ano i UFC 327 v Miami by byla teoreticky jedna z možných variant. Jednání ale zatím nejsou ve stavu, abychom byli domluvení na datu nebo soupeři,“ uvedl trenér.

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů