Procházkův další zápas v UFC v Miami? Trenér: Zatím jen spekulace. Výběr soupeřů se zúžil
Podle nedávných zpráv, které se šíří po sociálních sítích, má Jiří Procházka obhajovat post prvního titulového vyzyvatele na turnaji UFC 327 v Miami. To je však podle českého bojovníka i jeho kouče Martina Karaivanova v tuto chvíli jen spekulace. Vyjednávání o dalším utkání se protáhlo kvůli vánočním svátkům a šampionovi Alexi Pereirovi, který se rozmýšlí nad přestupem do vyšší váhové kategorie. Kdy chce Procházkův tým jasně daný datum i soupeře? „Nezáleží to úplně na nás, ale chceme mít jasno tak do půlky ledna,“ řekl Karaivanov pro iSport.
Po říjnovém triumfu v Las Vegas se Jiří Procházka opět vyhoupl na post jedničky divize a tedy i právoplatného vyzyvatele šampiona Alexe Pereiry. Třiatřicetiletý Samuraj trvá na tom, že ať už se má střetnout s kýmkoli, chce při příštím startu bojovat o titul UFC.
O to větší podiv učinila hojně šířící se informace, že by se měl Procházka do klece vrátit už 11. dubna a v netitulovém duelu se utkat se světovou trojkou Carlosem Ulbergem. „Zpráva o zápasu na sociálních sítích je v tuto chvíli jen spekulací. Vyjednávání se kvůli vánočním svátkům trochu protáhlo. Souběžně se čeká i na další krok Pereiry a Toma Aspinalla,“ uvedl kouč Martin Karaivanov pro iSport.
Brazilský šampion totiž skutečně uvažuje nad přestupem do těžké váhy. Po posledním vítězství, které se událo v tentýž večer jako to Procházkovo, prohlásil, že je pro něj hubnutí na limit třiadevadesáti kil čím dál tím náročnější. Zároveň se mu zalíbila představa mega zápasů s šampionem Aspinallem či legendárním Jonem Jonesem.
Pokud tedy Procházka neuhne ze své podmínky, že bude příště bojovat o titul, musí počkat na Brazilcovo rozhodnutí. Výběr možných soupeřů pro českého bijce se podle jeho trenéra zúžil právě na Pereiru a Ulberga, s nímž by se případně utkal o uvolněný trůn polotěžké váhy.
„Zápas s Magomedem Ankalajevem nám dává nejmenší smysl. Rozhodně nejde o to, že bychom se mu chtěli vyhnout. Poslední zápas však prohrál a pro nás je prioritou titul,“ řekl Karaivanov na konto ruského ex-šampiona, který aktuálně zaujímá druhé místo v divizi.
Byť Karaivanov uvedl, že je oznámení zápasu na sociálních sítích pouhou spekulací, účast na zmíněném dubnovém turnaji nevyvrátil. „UFC s námi počítá na velké číslované turnaje, takže ano i UFC 327 v Miami by byla teoreticky jedna z možných variant. Jednání ale zatím nejsou ve stavu, abychom byli domluvení na datu nebo soupeři,“ uvedl trenér.