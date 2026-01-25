Krvavá bitva zahájila novou éru UFC. Gaethje porazil Pimbletta a získal titul
Odchod do důchodu se nekoná. Legendární ranař Justin Gaethje si dal před titulovou bitvou na turnaji UFC 324 nůž na krk, když prohlásil, že pokud se mu nepodaří získat pás prozatimního šampiona, ukončí kariéru. Po strhujících pěti kolech však sedmatřicetiletý Američan porazil favorizovaného Paddyho Pimbletta na body. „Ten chlap měl pravdu, když říkal, že borce z Liverpoolu nejde vypnout,“ vzdal Gaethje hold soupeři.
Nejlepší světová liga UFC začala novou etapu. Zrušila placené přenosy a přešla na platformu Paramount+. Vedení organizace se snažilo složit co nejzábavnější premiérový turnaj a uspělo. Akci uzavřel zápas o prozatímní titul lehké váhy.
Mělo jít o střídání stráží. Jednatřicetiletý Brit Paddy Pimblett měl vyprovodit ostříleného matadora a potvrdit tak nástup nové generace. O šest let starší Justin Gaethje ale rozpoutal bouři, na kterou favoritova techničnost a obvyklý přehled nestačily.
Gaethje před zápasem avizoval, že pokud nezíská šampionský opasek, složí rukavice na zem a dá MMA své sbohem. Hned v úvodu nasadil tak zběsilé tempo, až se zdálo, že mu snad nejde jen o titul, ale o místo v bájné Valhale.
„Trenér mě po prvním kole fakt nepochválil. Já se ale miluju rvát. Baví mě to a jinak zápasit neumím. Je pro mě občas opravdu těžké, abych se kontroloval a držel strategie. Věděl jsem jen, že do něj musím tlačit, protože dobře pracuje se vzdáleností a má skvělé načasování. Nechtěl jsem mu dát prostor,“ vysvětloval pomlácený Gaethje po vyhlášení verdiktu.
„Ten chlap měl pravdu, když říkal, že borce z Liverpoolu nejde vypnout,“ dodal se smíchem.
Pimblett se naladil na soupeřovu vlnu v druhé polovině mače a v posledním kole dokonce vedl. Američana zasypával boxerskými kombinacemi a dostal jej do vážných problémů. Oba aktéři si vysloužili bonus dvou milionů korun za zápas večera.
„Vím, jak tvrdý jsem. Nepotřeboval jsem to nikomu dokazovat. Skutečně mi šlo pouze o to, získat ten pás,“ povídal zklamaně Pimblett, zatímco aréna tleskala jeho výkonu. Jednatřicetiletý bijec doufal, že se stane prvním šampionem UFC z Liverpoolu a teprve třetím z Británie. Před mačem vynaložil přes dva miliony korun, aby na místo dostal asi sto třicet svých největších příznivců. Všem zaplatil vstupenky.
Gaethjeho nyní čeká mač s dosud neporaženým Iliou Topuriou, držitelem právoplatného pásu. „Gratuluji Justine. Rád bych ti řekl, ať se na mě připravíš, ale už teď to máš spočítané,“ napsal Topuria na sociální sítě. Gruzínec je na vlně sedmnácti výher v řadě a v posledních třech zápasech ukončil etablované šampiony KO. Také proti bouřlivákovi Gaethjemu bude velkým favoritem.