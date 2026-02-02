Vémola a další uspěli v soudním sporu s UFC. Bojovníci dostanou celkem 5 miliard
Bývalí i současní bojovníci nejlepší světové MMA soutěže uspěli v žalobě proti monopolním praktikám. Řada z nich nastupovala na turnajích UFC za příliš nízké částky. Případ se týká období mezi lety 2010 a 2017. Právě v té době v zámoří startovali dva Češi, Karlos Vémola a Viktor Pešta. Mezi 1100 zápasníků se má rozdělit náhrada čítající 251 milionů dolarů (5,2 mld. korun).
Dlouhodobé kontrakty, nízké platy, nátlak od vedení a kontrola světového trhu MMA. Proti monopolnímu jednání ligy UFC se ohradila skupina bojovníků již před dvanácti lety, a po dekádě soudní líčení přišel historický verdikt. Nejsilnější organizace bojových sportů musí mezi jedenáct stovek mužů a žen, kteří v její kleci startovali mezi roky 2010 a 2017, přerozdělit více než pět miliard korun.
V rozsudku přímo stojí částka sedm a půl miliardy korun, přes dvě miliardy však padly na odměny právníků a administrativní výdaje. Z řad bojovníků na seznamu poškozených si na největší sumu přijde hvězdný Ir Conor McGregor, který v dané době spustil největší vlnu popularity MMA. Jeho dodatečná výplata čítá 183 milionů korun.
Na částky přesahující milion dolarů (20 mil. korun) si přijde asi pětatřicet bojovníků, stovka bijců si přijde na poloviční sazbu, dvě stě dalších obdrží čtvrt milionu dolarů (5,1 mil. korun) a zbylých více než pět set zápasníků dostane přes sto tisíc dolarů (2 mil. korun).
Monopolní praktiky UFC pokračují
Eric Cramer, předseda advokátní kanceláře Berger Montague a hlavní právní zástupce žalobců, zdůraznil globální rozsah náhrady, když nároky podali bojovníci z USA, Brazílie, Kanady, Japonska, Ruska i Latinské Ameriky. „Mnoha z těchto bývalých zápasníků tyto částky změní životy,“ uvedl Cramer a dodal, že téměř stoprocentní účast odráží jak důvěru v celý proces, tak finanční potřebu napříč celým seznamem ranařů.
Bojovníci obdrží přibližně 32,7 % své odměny z UFC za dané období a dalších 285 tisíc korun za každý zápas. Americká organizace musí zaplatit mimo jiné taky dvěma Čechům. Karlos Vémola v největší světové lize absolvoval šest zápasů (2 výhry/4 prohry) a Viktor Pešta pět (1 výhry/4 prohry).
Ačkoli strana zápasníků v historickém procesu proti UFC uspěla, vedení ligy v monopolních praktikách pokračuje. Drží jednotlivce v dlouhodobých kontraktech, diktuje tempo jejich kariér a vyvíjí na ně velký tlak. To vše za velice nízké ohodnocení.
UFC před týdnem zahájilo desetiletou mega-spolupráci s online vysílací platformou Paramount+ a vydělalo na ní přes 158 miliard korun. Výplaty nováčků přesto drží pouze na 246 tisíc korun za zápas (plus dalších 246 tisíc korun v případě výhry) před zdaněním. MMA bojovníci startují v průměru třikrát ročně. Roční výnos bojovníka za první rok v UFC v případě, že neprohraje, činí přibližně 1,5 milionu korun. Pro porovnání minimální základní plat nováčka v NHL je více než desetinásobný – 15,8 milionu korun.