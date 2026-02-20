Procházka má bojovat o titul UFC! Šíří se spekulace: Pereira přechází do těžké váhy

Předplatné

Samuraj si jde opět pro titul! Již několik zdrojů webu iSport potvrdilo, že vedení UFC v nejbližších dnech oznámí titulový zápas Jiřího Procházky se světovou trojkou Carlosem Ulbergem. K uvěřitelnosti této informace nahrává vlna spekulací na sociálních sítích. Grafiky souboje Procházka vs. Ulberg a titulového mače v těžké váze, Alexe Pereiry s Cyrilem Ganém, sdílí insideři. Na odtajnění dalšího soupeře třiatřicetiletého Čecha láká na svém profilu i samo UFC.

Začátek přípravy v Mexiku, příspěvek UFC, šířící se nepotvrzené oznámení a přesvědčené hlasy zdrojů iSportu. Skládání mozaiky se blíží k závěru. Promotéři UFC mají v nejbližších dnech oficiálně potvrdit dva titulové duely. Jedním z nich má být ten Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem.

Na turnaji UFC 327 v Miami se 11. dubna utkají o šampionský pás polotěžké váhy, který, jak po svém posledním zápase avizoval, uvolnil hvězdný Brazilec Alex Pereira. Také on figuruje ve žhavých spekulacích. Má se pokusit dobýt i třetí váhovou kategorii. Po úspěších ve střední a polotěžké se nyní vydává do té nejtěžší (+93 kilo), aby se utkal s Cyrilem Ganém, někdejším prozatímním šampionem z Francie.

Novozélanďan byl od začátku jednou z variant pro Procházku, který měl od posledního utkání titulový duel víceméně jistý. Na toto utkání mělo dokonce dojít už loni v září, ale Ulberg start zrušil kvůli zranění. Krom něj se mohl se Samurajem utkat i bývalý šampion z Ruska, Magomed Ankalajev. Procházkům tým měl ale jasné preference.

„Zápas s Ankalajevem nám dává nejmenší smysl. Rozhodně nejde o to, že bychom se mu chtěli vyhnout. Poslední zápas však prohrál a pro nás je prioritou titul,“ řekl před měsíce Martin Karaivanov, trenér českého bijce.

