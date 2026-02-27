Trumpův narozeninový turnaj UFC v Bílém domě: rozpočet více než miliarda i startovka snů
Bílý dům jako moderní koloseum. Sídlo prezidentů Spojených států amerických se v polovině června změní na dějiště pravděpodobně nejsledovanějšího turnaje v historii MMA, a to právě u příležitosti osmdesátých narozenin Donalda Trumpa. Vedení prestižní ligy UFC, která bude akci pořádat, avizuje přehlídku titulových bitev. O místo na startovce se hlásí dříve hvězdný a dnes spíše kontroverzní Conor McGregor.
Vhodný narozeninový dárek pro prezidenta nejmocnější země světa? Super Bowl bojových sportů na jeho „předzahrádce“. Organizace UFC potvrdila, že 14. června, na narozeniny Donalda Trumpa, uspořádá turnaj na jižní zahradě Bílého domu. Mnozí bojovníci prosí o možnost představit se na akci, která zřejmě zboří rekordy sledovanosti. Jiní rezolutně projevují nezájem.
Prioritou není finanční zisk, ale nesmazatelný zápis do historie. Turnaj v Bílém domě má mít údajně rozpočet až 60 milionů dolarů, což v přepočtu činí přes 1,2 miliardy korun. UFC běžně pořádá velké galavečery v multifunkčních arénách s kapacitou až dvaceti tisíc diváků. Pro tuto akci bude na jižní zahradě prezidentského sídla postavena konstrukce tribun, které pojmou přibližně tři až pět tisíc diváků, uvedl Ari Emanuel, ředitel organizace TKO Group Holdings, pod niž UFC spadá. Tisíc míst má být rezervováno pro členy armády USA.
Emanuel také prohlásil, že vedení týmu matchmakerů (sportovních ředitelů) zvažuje snížit počet zápasů na sedm oproti obvyklým třinácti. V každém z nich se však má představit přední hvězda amerického MMA a větší část z nich mohou tvořit titulové mače.
Někteří bojovníci po možnosti zápasu na nejsledovanějším turnaji historie přímo baží. Legendární Jon Jones, kterého většina odborníků považuje za nejlepšího bojovníka všech dob, je jedním z nich. Šéf UFC Dana White mu však nechce dát zelenou. Již několikrát se totiž Jones ukázal jako nespolehlivý a rok před odchodem do důchodu způsoboval organizaci velké problémy. Soustavně se vyhýbal souboji s nadějným vyzyvatelem Tomem Aspinallem a zároveň se opakovaně dostal do střetu se zákonem.
Olympijská vítězka i přemožitel Procházky
O místo na startovce se vehementně hlásí také bývalý šampion Conor McGregor, který před deseti lety spustil největší vlnu popularity MMA. V posledních letech se však výkonnostně hluboce propadl a ještě více utrpěla jeho pověst. Loni stanul před soudem kvůli obvinění ze sexuálního útoku.
Na druhé straně, přednostní místo na turnaji má jisté Kayla Harrisonová, dvojnásobná olympijská vítězka v judu a aktuální šampionka. Dalším žhavým kandidátem na účast je král polotěžké divize a přemožitel Jiřího Procházky, Alex Pereira. V závěsu za ním stojí také další z ikon amerického MMA, Sean O´Malley.
UFC v Bílém domě není pro insidery nijak šokující akcí. Trump pravidelně turnaje největší MMA stáje navštěvuje a vždy sedí přímo u klece vedle Whita. Ten byl zase jedním z významných řečníků při poslední Trumpově prezidentské kampani.
Tyto dva muže pojí přátelství. Americký státník před pětadvaceti lety zachránil UFC před bankrotem, když mu nabídl zdarma prostory pro uspořádání několika galavečerů v hotelech, které vlastnil. White mu to „splácí i s úroky“. Na turnajích mu dopřává extra pozornost a zlepšuje mu tak PR. Dokonce pro něj pořádá stejně pompézní nástupy ke kleci, které zažívají bojovníci, když přicházejí na zápas.
Turnaj v Bílém domě je tak další jasnou ukázkou toho, že UFC funguje mimo jiné také jako politický artikl Trumpa a Republikánské strany USA.
White v televizním pořadu CBS Sunday Morning reagoval na to, že spojení s Trumpem část fanoušků od MMA odrazuje. „Prostě buďme všichni autentičtí. Nemusíte se mnou souhlasit, nemusí se vám to líbit a já zas nemusím souhlasit s vámi, ale všichni spolu přece můžeme vycházet. Tak by to mělo fungovat,“ myslí si šéf UFC.