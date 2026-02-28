Předplatné

Procházka má potvrzený titulový duel UFC! V Miami se utká s novozélandským knockouterem

Po říjnové triumfální výhře nad světovou čtyřkou, Khalilem Rountreem, český Samuraj zaujal jasné stanovisko: Je mi jedno, s kým budu bojovat, ale chci se ucházet o titul! A to se teď MMA bojovníkovi Jiřímu Procházkovi oficiálně plní. UFC v noci na sobotu oznámilo jeho klání s třetím mužem divize, Carlosem Ulbergem. Střetnou se 11. dubna na turnaji s číslem 327 v Miami. Potvrdily se tak dřívější informace iSportu. Čech se na zápas již několik týdnů připravuje v Mexiku, kam zamířil kvůli příznivým vysokohorským podmínkám.

Brazilský šampion Alex Pereira se vzdal titulu polotěžké divize (-93 kg), aby se vydal za dalšími výzvami do těžké váhy. Trůn polotíhy se tak uvolnil a UFC o něj nechá bojovat dva oblíbené finišery, Jiřího Procházku a Carlose Ulberga.

Novozélanďan byl od začátku jednou z variant pro Procházku, který měl od posledního utkání titulový duel víceméně jistý. Na jejich střetnutí mělo dokonce dojít už loni v září, ale Ulberg start zrušil kvůli zranění. Krom něj se se Samurajem mohl utkat také bývalý šampion z Ruska, Magomed Ankalajev. Procházkův tým měl ale jasné preference.

„Zápas s Ankalajevem nám dává nejmenší smysl. Rozhodně nejde o to, že bychom se mu chtěli vyhnout. Poslední zápas však prohrál a pro nás je prioritou titul,“ řekl před měsícem Martin Karaivanov, trenér českého bijce.

Byť ještě Procházka neměl zápas a ani soupeře potvrzeného, vyjel s koučem do Mexika, aby tam začal přípravu. V její první fázi pracuje na kondici a těží z tamních vysokohorských podmínek a nejlepšího vybavení tréninkového centra UFC.

Procházkovo čtvrté titulové utkání v organizaci mělo být oznámeno v půlce ledna. Vedení ligy rozhodnutí patrně zdržovalo kvůli Pereirovi, který usiloval o přestup do těžké váhy, avšak tam pro něj nebyl jasně vyprofilovaný soupeř. Legendární Jon Jones je ze hry a stejně tak úřadující šampion Tom Aspinall. Ten musel před týdnem absolvovat operaci obou očí. Při posledním mači mu totiž vyzyvatel Ciryl Gane nechtěně zaryl prsty do obličeje a částečně jej oslepil.

