Mexická sázka na nejistotu se vyplatila. Malé vítězství, říká Procházka o vysokohorském kempu
V nejbližší době potvrdí! To se o titulovém mači Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem říkalo od začátku letošního roku. Na sociálně sítě dokonce uniklo i plánované místo a čas konání: 11. dubna v Miami na turnaji UFC 327. Přesto se týden co týden oznámení odsouvalo. Přestože tým českého bijce neměl nic pevně dané, vydal se na vysokohorskou přípravu do Mexika. „Jeli jsme tam totálně na slepýše. Neměli jsme nic než spekulaci, co bude. Je to pro mě takové malé vítězství,“ povídal Procházka ve vyjádření na Instagramu.
O titulovou šanci se rezolutně hlásil od říjnové výhry nad světovou čtyřkou Khalilem Rountreem. Aby se ale mohl o pás šampiona polotěžké váhy utkat právě 11. dubna v Miami s Carlosem Ulbergem, muselo se sejít více věcí najednou. Tou zásadní bylo odevzdání titulu Alexe Pereiry, který současně oznámil přestup do vyšší kategorie.
„Nepřekvapilo mě, že se vzdal titulu. Udělal gentlemanskou věc,“ pochválil Procházka svého někdejšího přemožitele. Ten by teoreticky mohl přestoupit do vyšší kategorie a ponechat si pás polotěžké váhy, ale zmrazil by tak vývoj divize. „Doufal jsem, že se o titul utkám s Alexem. Myslím ale, že dříve nebo později mi zase přijde do cesty,“ dodal třiatřicetiletý bojovník.
Pouhé čekání na Pereirův gentlemanský čin ale mohlo stát Procházku plnohodnotnou přípravu. „Jeli jsme tam totálně na slepýše. Neměli jsme nic než spekulaci, co bude. Je to pro mě takové malé vítězství,“ vyprávěl Samuraj o vysokohorském kempu v mexickém institutu UFC. „Letěli jsme jen s tím, že jsme věřili, že se ten zápas podaří. Po celou dobu tam jsem trénoval na maximální výkon. Když jsme se pídili po informacích o boji, stále se opakovala odpověď: Počkejte na příští týden. Duel s Ulbergem se nakonec potvrdil až po návratu do Česka,“ povídal.
Byť se Procházka radoval, že mu vedení organizace konečně dalo další titulovou šanci, uznal, že její načasování není úplně ideální. Jen pár dní po zápase má jeho partnerka Kamila termín porodu. „Radši bych zápasil v červnu, zkrátka někdy později. Měsíc po porodu by to bylo ideální. Přítelkyně mi ale řekla, že jestli mám zápasit 11. dubna, ať je to fakt velký zápas. Ty normální můžu kdykoli jindy během roku,“ vysvětlil.
Nyní si nastavuje úplnou koncentraci. Právě mu totiž začíná klíčová fáze přípravy zaměřená na sparingy. Ta potrvá následující tři týdny.