Vyhazov největší legendy UFC: Je v důchodu, konec, tečka, zaskočil Jonese šéf ligy
Trpký konec potkal nejúspěšnějšího bojovníka historie MMA. „To jsem propuštěn?“ napsal bývalý patnáctinásobný šampion Jon Jones na síti X poté, co šéf UFC Dana White na tiskové konferenci popřel, že by s ním jednal o startu na turnaji v Bílém Domě. Ten se má odehrát 14. června. Prezident organizace dříve uvedl, že Jones není spolehlivý a nezastíral osobní antipatie. „Je v důchodu, konec, tečka,“ prohlásil White na konto legendy po víkendovém turnaji.
Fenomén „Bones“ končí. Ve třiadvaceti se stal nejmladším šampionem historie UFC, uspěl v patnácti titulových zápasech, panoval ve dvou divizích. A přesto se mu nedostalo patřičného rozloučení. Z top světové ligy jej vyprovodil její prezident Dana White na víkendové tiskové konferenci.
Úspěch a sláva tehdy mladého krále MMA zlomily. Jones neustál popularitu, rychle nabyté postavení a během patnácti let od první titulové výhry přivodil spoustu problémů nejen sobě, ale i UFC. Opakovaně řídil pod vlivem drog a alkoholu, byl obviněn z domácího násilí a dopustil se dopingového skandálu.
Přestože se pokoušel o nápravu, White jej nikdy nepovažoval za spolehlivého partnera. Jejich vztah se dostal na bod mrazu minulý rok. Bojovník dlouho natahoval vyjednávání o titulovém mači s Tomem Aspinallem, až po dlouhých měsících zničehonic ukončil kariéru. Červnový turnaj v Bílém domě však měl být pro legendárního bijce rozlučkou s kariérou. Víkendové odtajnění startovní listiny ovšem ukázalo, že se Jones a vedení UFC opět nedokázali domluvit.
„Nikdy, opravdu nikdy nebyl Jones ve výběru bojovníků pro turnaj v Bílém domě. Říkal jsem vám to už snad tisíckrát, lidi. Dokonce jsem psal jeho právníkovi, že nemá žádnou šanci, aby se na startovku dostal,“ prohlásil šéf UFC na sobotní tiskové konferenci. „Dostala se ke mně taky informace, že má kyčle v hrozně špatném stavu. Má v nich artrózu a nemůže pořadně ani běhat. Vždyť kvůli tomu odešel do důchodu,“ doplnil.
Novináři se přesto doptávali dál a žádali po Whiteovi definitivní verdikt. „Je v důchodu, konec, tečka,“ odpověděl rezolutně.
Jones byl těmito výroky zjevně šokován. Na síti X publikoval během několika minut asi deset příspěvků, v nichž nijak neskrýval pobouření. Všechny později smazal. „To jsem propuštěn?“ zněl jeden z nich.
Insider a etablovaný novinář zabývající se MMA Ariel Helwani ve svém pořadu rozporoval Whiteovu verzi. „Vedení UFC s Jonesem opravdu jednalo. Nedohodli se ale na penězích. Jones chtěl třicet milionů dolarů, které mu již organizace dříve nabídla za mač s Aspinallem. UFC však nabídlo jen přibližně poloviční částku,“ uvedl Helwani s odkazem na své zdroje ve vedení ligy i Jonesově týmu.
Tohle nedává smysl, zlobí se
„Můj tým a já jsme s UFC o tom zápase skutečně vyjednávali. Dokonce jsem šel dolů ze své původní částky. A co jsem za to dostal? Nabídku hluboko pod hodnotou,“ napsal Jones v novém vyjádření na síti X. „Po všem, co jsem UFC dal – po těch letech, obhajobách titulu a zápasech – je zklamáním slyšet, že jsem „odepsaný“. Zvlášť když ještě v pátek mi UFC volalo a snažilo se mě dostat na kartu v Bílém domě za mnohem nižší částku. Pokud UFC opravdu cítí, že jsem skončil, pak s respektem žádám, aby mě dnes propustili z kontraktu.“
Jonese se překvapivě zastal také jeho nedávný rival, který se sám nejednou dostal do třenic s šéfem ligy. „Proč UFC finančně nerespekuje Jonese, jak si zaslouží? Přijde mi to šílené. Jestli má někdo ve světě MMA dostávat obrovské výplaty, je to právě Jones. Nabídli mu třicet milionů, aby zápasil se mnou. Nechápu, proč je pro ně problém mu je nabídnout znovu,“ divil se Aspinall.
Osmatřicetiletý matador se ohradil také proti prohlášením týkajících se jeho zdraví. „Ano, mám artritidu v kyčli a je to bolestivé, ale to neznamená, že nemůžu zápasit. Takže jestli tomu dobře rozumím, kdybych přijal tu podhodnocenou nabídku, najednou by moje kyčel byla v pořádku a byl bych na kartě v Bílém domě? To nedává smysl,“ psal Jones ve svém prohlášení.
„Minulý týden jsem dokonce podstoupil léčbu kmenovými buňkami, abych se připravil na kartu v Bílém domě, a tréninkový kemp měl začít dnes. Připravoval jsem se, abych byl k dispozici. Chápu, že obchodní dohody někdy ztroskotají, ale veřejně říkat věci, které nejsou pravda, není v pořádku,“ dodal na závěr.
Namísto epického souboje s Alexem Pereirou, o kterém se nejvíce spekulovalo, se možná nejlepší bijec napříč bojovými sporty loučí s aktivní kariérou roztržkou na sociálních sítích.