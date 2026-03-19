Ohrozí influencer monopol UFC? Paul rozjíždí s Netflixem novou MMA ligu
Vydělal miliony dolarů na Youtube, vyzval legendy a dostal box na Netflix. Teď se influencer a boxer Jake Paul snaží konkurovat hegemonovi světového MMA – organizaci UFC. Teprve devětadvacetiletý Američan uspořádal už více než tři desítky veleúspěšných boxerských galavečerů, nyní připravuje první MMA akci. Na ní se mají 16. května představit legendy, které jsou však všechny daleko za výkonnostním vrcholem.
UFC už skoro dvě dekády dominuje světové scéně bojových sportů. Žádná z ostatních organizací se k ní sportovní kvalitou ani marketingovou silou nedokáže přiblížit. Ambiciózní influencer Jake Paul se ale snaží status quo narušit. Po úspěšném proražení do boxerského byznysu nyní přichází i do MMA. Dal dohromady skupinu bývalých hvězd UFC a skládá startovku pro debutový turnaj, který bude živě vysílat Netflix.
To, že UFC využívá své neochvějné pozice ligy číslo jedna, není žádné tajemství. Organizace dokonce prohrála soudní spor týkající se jejích monopolních praktik. Na odškodném vyplatila bojovníkům v přepočtu celkem pět miliard korun, což je ale vzhledem k jejím celkovým ziskům relativně nízká částka, a tak ve svém jednání pokračuje.
Na startovce Paulova turnaje se představí skupina veteránů, kterým právě takové jednání šéfů UFC dlouhodobě vadilo. V čele stojí historicky první šampionka Ronda Rousey a legendární Francis Ngannou, který vládl těžké váze dva roky, než v UFC kvůli neshodám s vedením skončil a přešel do boxu.
Věřím, že UFC upadá
Díky silnému marketingovému týmu se Paulovi daří strhávat na akci své ligy s názvem MVP (Most Valuable Promotions) velkou pozornost. Fanoušci i experti sice považují premiéru MMA na Netflixu za velkou věc, ale také si uvědomují, že jsou všichni ze šestice zatím oznámených bojovníků turnaje daleko za výkonnostními vrcholy.
Klíčová bude pro Paula důvěryhodnost. Pokud bojovníci uvěří, že se jedná o seriózní a perspektivní organizaci, sami se začnou hlásit o příležitost v ní startovat a tím nakopnou její sportovní kvalitu.
„MMA je teď v dost zvláštní situaci, je to takovej Divokej západ a myslím si, že máme obrovskou příležitost to celý narušit, změnit pravidla hry a dát bojovníky na první místo. Zajistit jim peníze, které si zaslouží, i platformu, kterou si zaslouží, protože věřím, že UFC upadá a MVP je tady od toho, aby převzalo kontrolu,“ prohlásil Paul při oznámení turnaje.