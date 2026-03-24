Procházka půjde o titul v UFC těsně před porodem. Partnerka: Budu fandit, ale…
Už za tři týdny bude Jiří Procházka bojovat o nejprestižnější titul světa na akci UFC 327 v Miami proti Carlosu Ulbergovi. Hned dva dny na to se mu má narodit dcera. „Upnutý na zápas je stejně, jako byl dřív. Vyhraje titul a potom porodíme dítě. Říkali jsme si, jak by to bylo pěkné, kdyby to vyšlo. Myslím, že s o to větší vervou teď do zápasu půjde,“ vypráví s úsměvem Kamila Kordulíková, partnerka třiatřicetiletého bijce. V rozhovoru pro web iSport také mluví o tom, jak Procházka během posledních čtyř let od první titulové výhry vyspěl.
Termín porodu je dva dny po Jiřího zápase. Stihne to?
„No to je otázka jedině na naši princeznu. Snad ano, oba v to doufáme.“ (usmívá se)
Už víte, jak moc budete v kontaktu? Budete si volat každý den?
„Já doufám, že ano. Přeci jen bych byla nervózní, kdybych o něm dvacet čtyři hodin nic nevěděla a on by to měl asi stejně, takže si asi budeme volat denně.“
Vybrali jste již pro dcerku jméno?
„Ne, zatím je to pořád jen „holčička“. Jméno dostane, až bude s námi na světě. Ve výběru máme Eleonoru a teď jsem tam přidala ještě Auroru.“
Změnila Jiřího blížící se role otce?
„Myslím, že hodně. Jen v tom osobním směru. Na jeho sportovní nebo zápasnickou stránku to vliv nemělo. Určitě je teď jiný. Když nabyl zodpovědnost za tu nenarozenou dušičku, změnil se. Cítím to i na sobě. Je to jako žít v jiném vesmíru.“ (směje se)
Myslíte, že to mohlo jeho přípravu nějak narušit?
„To si vůbec nemyslím. Upnutý na zápas je stejně, jako byl dřív. Takhle jsme si to dokonce představovali. Vyhraje titul a potom porodíme dítě. Říkali jsme si, jak by to bylo pěkné, kdyby to vyšlo. Myslím, že s o to větší vervou teď do zápasu půjde, protože bude chtít přivést titul pro tu malou.“
Jiří říkal, že si budete fandit na dálku. Jak to bude probíhat?
„Já jemu budu fandit určitě, i když nevím, jestli se na ten zápas budu dívat. Při jeho posledním utkání v říjnu jsem byla ve třetím měsíci a už jsem měla trošku problém. Radši se asi dívat nebudu. A on? Jestli se nestihne vrátit, tak mi bude asi fandit přes video hovor. (směje se) Ještě jsme se o tom nebavili a pořád věříme, že tato možnost nenastane.“
Je v plánu, že si Jiří po zápase naordinuje dovolenou na odpočinek a čas s rodinou?
„Doufám, že ano. Tak nějak to plánujeme. Myslím, že i proto je lepší, že ten zápas proběhne před porodem. Nedovedu si představit, že bych měla doma měsíční miminko a Jirka by teprve začal přípravu. To by bylo nesnesitelné, nedalo by se to. Už teď je to na hraně. Nemám tolik energie a v době přípravy na zápas je to náročné. S malou dcerkou doma, to bychom se oba zhroutili. Jsem ráda, že půjde o titul teď a pak ho jako tatínek přiveze do porodnice.“
Jaký bude Jiří táta?
„Nejlepší. Jako zápasník i jako táta. (usmívá se) Příliš starostlivý asi nebude. Spíš budu muset dávat bacha na ně oba, aby si něco neudělali. (směje se) Myslím, že spolu budou hodně blbnout. Byli jsme spolu zrovna na jednom natáčení, při kterém byla spousta malých dětí, a ty se ho ptali na různé otázky. Viděla jsem, jak se v něm probouzí hravá duše. Bude to taťka na lumpárny.“
Hodně vyspěl, jsem na něj hrdá
Jste teď mnohem více nervózní, než při předešlých zápasech?
„Určitě se bojím víc. Už tam totiž vidím otce našeho dítěte a nechci, aby se zranil, nedej bože vážně zranil. Možná je to intenzivnější i kvůli všem těm hormonům ve mně. Dřív jsem to ale samozřejmě taky prožívala intenzivně. Nicméně cítím, že ho to dítě potřebuje – tady, zdravého a přítomného, aby se o ni hezky staral. Jsem nervóznější asi jen kvůli té malé. Já mu stoprocentně věřím.“
Nedávno jste absolvovali rodinné focení. Ukázala se při něm Jiřího citlivá duše?
„Ty fotky to moc hezky zachytily. Je vidět, že má více tváří. Nějakou dává na odiv sportovnímu světu a jinou má v soukromí.“
Jeho trenér Martin Karaivanov na tiskové konferenci zmiňoval, že před čtyřmi lety, když Jiří posledně bojoval o titul, byl kluk a teď je z něj muž. Vnímáte to stejně?
„Stoprocentně! Hodně vyspěl. Zápasově, v přístupu k tréninkům, k sobě samému a v osobním životě. Rozdíl u něj určitě vidím. Občas to bylo turbulentní, třeba po tom prvním titulovém vítězství, kdy se kolem něj strhla obrovská vlna mediální pozornosti. Zvládl to a dospěl. Jsem na něj hrdá.“
On sám také přiznal, že pocítil výraznou změnu po poslední prohře s Alexem Pereirou. Jak jste to tehdy prožívala vy?
„Ta prohra byla budíček. Ukázala, co funguje, co ne a co je potřeba změnit. Ve vztahovém životě nebylo třeba nic měnit, vše běželo, jak mělo. Spíše možná zjistil, že potřebuje více dbát na tu regeneraci.“
A ještě k dceři, plánujete ji vést k bojovým sportům?
„Nechci ji nutit, ale samozřejmě bych byla ráda, kdyby se jim věnovala. Jsem z Chomutova, kde obrovsky jel řecko-římský zápas a judo. Moje ségra taky chodila na judo, takže bych měla radost. Zvlášť u holčiček v kimonu je to roztomilé. (usmívá se) Když bude chtít ale dělat balet, určitě jí nebudu říkat: „Ne, táta je zápasník, takže musíš na judo“. Podpoříme ji ve všem, co bude chtít dělat.“