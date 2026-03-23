Adoptovaný Ruskem. Nejúspěšnější bojovník UFC se zaprodal, paktoval se s Kadyrovem
Nedostal se na startovku UFC v Bílém Domě, tak přeběhl do Ruska. Nejúspěšnější bojovník historie MMA, Jon Jones ještě při posledním zápasem vzdával hold americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi. Poté, co se minulý týden ve zlém rozloučil s ligou UFC, v níž strávil naprostou většinu své kariéry, si našel chlebodárce na opačné straně světa. „Rusko si adoptovalo nového syna,“ napsal bývalý šampion na sociální sítě u oznámení spolupráce s ruskou boxerskou federací IBA, jejíž turnaje bude komentovat.
Ve třiadvaceti se stal nejmladším šampionem historie UFC, vyhrál celkem šestnáct titulových zápasů a často je označován za nejlepšího bojovníka všech dob. Oproti jeho sportovním kvalitám ty lidské ale pokulhávají. Jon Jones byl v průběhu let stíhán za několik různých trestných činů. Řízení pod vlivem alkoholu, útěk od autonehody, při které zranil těhotnou ženu, domácí násilí a poškození policejního auta.
V posledních měsících ke svému resumé přidal také paktování se s čečenským diktátorem Ramzanem Kadyrovem. „Bylo to úžasné. Pozval mě prezident Kadyrov! Strávil jsem den oslavou osmnáctých narozenin jeho syna, měl jsem možnost si zastřílet z exotických zbraní, moje oblíbená byl raketomet RPG. Nikdy mi nenaservírovali tolik jídla, jedl jsem jako král,“ vyprávěl tehdy o pobytu u autoritáře, který potlačuje lidská práva a je blízkým spojencem Vladimira Putina.
„Nic nevím, nic nevidím. Jen vím, že je ten chlap skvělý hostitel,“ odpovídal tehdy Jones na kritiku. Nyní také odtajnil spolupráci s ruskou boxerskou federací IBA, která úzce napojená na stát.
„Rusko si adoptovalo nového syna,“ napsal Jones v příspěvku na sociálních sítích, když informoval o novém angažmá. „S hrdostí oznamuji, že jsem nyní ambasadorem IBA Bareknuckle (box bez rukavic). Svou první akci budu moderovat se svým dobrým přítelem 28. března v Petrohradu. Pojďme vytvořit krásné vzpomínky,“ uvedl a poděkoval prezidentovi IBA Umaru Kremlevovi, jež má přímé spojení na ruskou vládní garnituru.
Spolupráci s IBA Jones oznámil navíc jen necelé dva týdny po hořkém rozchodu s americkou ligou UFC, v níž působil aktivně šestnáct let. Ten nastal poté, co ho vedení nenasadilo na očekávaný turnaj v Bílém Domě, který proběhne v den osmdesátých narozenin Donalda Trumpa. Jones požádal UFC, aby mu zrušilo smlouvu. To se však zdá krajně nepravděpodobné.