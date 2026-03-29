Kouč o Procházkově přípravě na boj o titul: Z kluka je muž. Co čekat od soupeře?
Vychoval nejlepšího bojovníka české historie a teď po jeho boku míří do čtvrtého titulového mače v UFC. Martin Karaivanov, trenér Jiřího Procházky, mluví v rozhovoru pro deník Sport o blížícím se zápase s Carlosem Ulbergem 12. dubna v Miami. „Naše hra je otevřená. Jirka se určitě nebojí s ním bojovat v postoji, určitě to ale může vzít i na zem a tam Ulberga utahat a utavit,“ přemítá kouč o strategii.
Čekání se chýlí ke konci a tým Jiřího Procházku už soustředěně vyhlíží titulový duel s novozélandskou hvězdou Carlosem Ulbergem. Podle expertů je český Samuraj velkým favoritem. Trenér Karaivanov je však obezřetný a hrozbu pětatřicetiletého soka nijak nepodceňuje.
Jak hodnotíte dosavadní průběh přípravy?
„Nechci to zakřiknout, ale příprava zatím probíhá naprosto skvěle. Dobře jsme začali u nás v Brně a následný vysokohorský kemp v Mexiku to pak opravdu nakopnul. Jsem moc rád, že jsme se tam vydali, i když jsme ještě neměli potvrzený zápas. Vyplatilo se to.“
Mnohokrát jsem se vás v uplynulých měsících ptal, kdy už se konečně potvrdí soupeř pro titulový mač. Období nejistoty, během něhož jste neměli nic jisté, tentokrát trvalo opravdu dlouho. Bylo to frustrující?
„Bylo to opravdu dlouhé. Vliv na neustálé odsouvání rozhodnutí mělo více věcí. Vánoční svátky, skládání startovky pro turnaj v Bílém domě a čekaní na lékařský verdikt, zda bude moct Tom Aspinall obhajovat pás těžké váhy proti Alexi Pereirovi. Neměli jsme na výběr, museli jsme čekat. Potvrzení přišlo až na samotném konci kempu v Mexiku.“
Zmínil jste očekávaný červnový turnaj v Bílém domě. Bylo někdy ve hře, že by na něm Jiří startoval?
„Úplně ne. Nikdo nám to nesliboval. S tou variantou jsme opravdu jen malinko počítali pro případ, že by Pereira nepřestoupil do těžké váhy a obhajoval by tam titul polotíhy proti nám. Pravděpodobnost, že se to takhle seběhne, byla ale tak malá, že jsme se k tomu nijak neupínali.“
Mrzí vás, že se neodehraje trilogie Jiřího s Pereirou?
„Vše má nějaký vývoj a my jsme k tomu nepřistupovali s takovou naivitou, abychom s tímto duelem počítali. Je třeba se na to dívat realistickou optikou. Pak vidíte, že šance, aby na triologii vedení UFC i Pereira kývli, byla od začátku malá. Stojíme nohama na zemi.“
Od posledního mače se mluvilo o třech možných soupeřích: Pereirovi, Ulbergovi ale také o Magomedu Ankalajevovi. Postupně jste sami výběr zúžili na první dva jmenové. Proč jste Ankalajeva dali bokem?
„Možná se o Ankalajevovi debatovalo mezi fanoušky, ale nám nabídnut nebyl a dává to smysl. Ač šel naposledy o titul, prohrál. V pořadí jsou další bojovníci, kteří se postupně k titulové šanci probojovali.“
Nyní vás tedy čeká Ulberg. Jaký je to soupeř?
„Slýchám, že je pro nás hrozně snadný. To ale vůbec není pravda. Nepodceňujeme ho. Má devět výher v řadě. Nejnebezpečnější bude v prvních minutách, kdy bude hodně těžit ze své dynamiky. Jeho styl jsme si s Jirkou rozebrali ještě v Mexiku. Pracuje systematicky, poctivě, ale je taky předvídatelný. Má zajeté reakce na soupeřovy útoky, v jeho případě jde o levý hák. Ten tam posílá skoro vždycky. Často taky používá zadní kop na holeň a úder ze zadní ruky si vždy připravuje levým direktem. Pracuje pořád ve stejném vzorci.“
Nastíníte strategii?
„Naše hra je otevřená. Jirka se určitě nebojí s ním bojovat v postoji, určitě to ale může vzít i na zem a tam Ulberga utahat a utavit. Soupeř není zvyklý na dlouhé pětikolové zápasy. Zato Jiřího fyzička je vždy špičková.“
Připouštíte si nadšení z toho, že vás čeká další titulový mač?
„Vůbec ne. Snažím si to nepřipouštět. Emoce si nechávám, až bude po zápase. Dívám se realisticky – je to titulový zápas, ale neberu ho jako splnění všech snů, po němž můžu jít do důchodu. Teď je důležité poctivě odvést naši práci. Pak se můžeme radovat a říkat si, jaké mety jsme dosáhli.“
Máte vůbec vytyčený nějaký absolutní vrchol?
„Ne. Vždy se dá někam posunout. Nemusí to být výš, ale třeba do jiného směru. Aktuálním cílem je získat titul a vládnou divizi co nejdéle.“
Váš svěřenec se zapsal do historie. Japonská organizace Rizin jej zařadila mezi deset nejlepších bojovníků své historie a na stránkách Tapology, kde jsou zaregistrované stovky tisíc uživatelů z celého světa, je Jiří druhý nejoblíbenější bojovník historie MMA.
„Upřímně, já tyto věci nemám moc rád. Vždy vás to totiž stahuje do uspokojení a komfortní zóny, kde já fungovat nechci. Tato ocenění jsou super, ale já jim moc váhy nedávám. Nechci je ale shazovat, mají váhu. Občas je důležité ohlédnout se a zrekapitulovat, co jsme dokázali. Když se ale při řízení pořád koukáte jen do zpětného zrcátka, nabouráte.“ (usmívá se)
Přesto se zkuste na chvíli ohlédnout. Jiřího trénujete od jeho úplných začátků, je to již sedmnáct let. Viděl jste v něm tehdy na začátku, že by se mohl probojovat ke světovému titulu?
„Nijak talentově nevyčníval. Byl rvavý, nenechal nic zadarmo. Změna nastala během jeho přestupu z thajského boxu do MMA. Objevil Knihu pěti kruhů a až tehdy začala cesta, na které je dnes. První náznak, že by se mohl dostat mezi světovou špičku, přišel při debutu v Rizinu. Porazil tehdy olympijského šampiona v judu Satošiho Išiho.“
O něco později na této cestě, roce 2022, Jiří poprvé vyhrál světový titul UFC. Jak moc se od té doby změnil?
„Zmužněl. Tehdy byl kluk, nyní je muž. Zní to humorně, ale když si za ty názvy dosadíte fyzickou a duševní rovinu, dává to smysl. Můžete být horda svalů, mít fyzičku jako blázen, ale pořád vám bude chybět vyzrálost. Tu už teď má. Je cítit i z jeho chování. Co se ještě týče fyzické stránky, bojovníci v jeho váhové kategorii jsou na fyzickém vrcholu až po třicítce. Teď je mu třiatřicet a je na tom skvěle.“