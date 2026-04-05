Procházka je nejoblíbenější bojovník světa! Předběhl Pereiru i legendární veterány
Už za týden čeká Jiřího Procházku životní zápas – titulový mač v UFC. V Miami se český bijec střetne s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem. Ještě před utkáním na turnaji s pořadovým číslem 327, který proběhne 12. dubna, si Samuraj připsal jedno dílčí vítězství. Fanoušci na největší světové platformě bojových sportů Tapology hlasováním posunuli Procházku na úplný vrchol žebříčku oblíbenosti. Překonal tak mimo jiné i svého dvojnásobného přemožitele, Brazilce Alexe Pereiru, ale i další legendární šampiony.
5. Nate Diaz
- USA
- první přemožitel Conora McGregora v UFC
Gangster z Los Angeles. Nate Diaz se nikdy v kariéře nestal šampionem a při jeho jediném utkání o titul prohrál jednoznačným bodovým výsledkem. Diaz přesto uhranul svět. Drsné vystupování, skvělé hlášky na tiskových konferencích a řada spektakulárních finišů z něj učinily jednu z největších hvězd své doby. Zásadním průlomem pro něj byla výhra na škrcení nad Conorem McGregorem, který byl do té doby v nejlepší lize světa neporažený. Byť je daleko za výkonnostním vrcholem, stále táhne obrovskou pozornost. I proto si jej Jake Paul vybral pro hlavní zápas na jeho květnovém turnaji, jenž poběží na Netflixu. Utká se s Mikem Perrym.
4. José Aldo
- Brazílie
- jedenáctinásobný šampion UFC
Chlapec z brazilského slamu dobyl svět, první světový titul vybojoval ve třiadvaceti a v top desítce se udržel do sedmatřiceti. José Junior Aldo byl miláček Rio de Janeira, po výhrách na domácí půdě skákal do davu fanoušků a nechal se nosit po tribunách namísto přijímání šampionského pásu v kleci. Oblíbenost diváků si udržel i po tragické prohře s Conorem McGregorem, který ukončil devítiletou éru neporaženosti. Hned v dalším mači pak titul vybojoval zpět. Později se stal jedním z mála bojovníků, jež byli uvedeni do síně slávy UFC ještě před odchodem do důchodu. Dnes je Královi Ria devětatřicet a kariéru ukončil teprve loni v květnu.
3. Alex Pereira
- Brazílie
- šestinásobný šampion UFC (ve dvou vahách)
Příběh hodný zfilmování. Vyrůstal ve slamu, ze střední školy ho vykoply, živil se přezouváním pneumatik, byl závislý na alkoholu a nešťastný. Pak ale nastal zásadní zlom. Alex Pereira sebral síly a začal s tréninkem kickboxu jen, aby se zbavil závislosti. Krátce poté začal soutěžit a po několika letech se probojoval až do nejprestižnější postojářské soutěže Glory Kickboxing, kde ovládl šampionské tituly ve dvou váhových kategoriích. V roce 2021 pak vyměnil ring za klec a přešel přímo do UFC. Během jediného roku nasbíral čtyři výhry a přitom posledním získal titul. Později dvakrát knockoutoval Jiřího Procházku a uzmul pás i vyšší váhové kategorie. V červnu se pokusí být prvním bojovníkem historie, který by se stal šampionem tří vah.
2. George St-Pierre
- Kanada
- třináctinásobný šampion UFC (ve dvou vahách)
Další šampion se silným životním příběhem, který si získal srdce tisíců fanoušků po celém světě. Kanaďan George St-Pierre v dětství čelil šikaně, otec jej přihlásil na karate, aby se naučil bránit. U sebeobrany ale nezůstalo. St-Pierre se stal globálním fenoménem a dnes je považován za jednoho z nejlepších bojovníků všech dob. Na kontě má třináct titulů UFC a kariéru jako jeden z mála skončil na vítězné vlně. Když ohlásil odchod do důchodu, měl za sebou sérii třinácti výher. „GSP“ se stal nejvýznamnějším pozitivním vzorem sportu MMA - pokorný, spořádaný chlap bez kontroverzí, který stále učí nastupující generace.
1. Jiří Procházka
- Česko
- šampion UFC a Rizin
Samuraj z Hostěradic si svou opravdovostí a jinakostí podmanil svět. Brutálními KO a atypickými pohyby si získal mladou generaci. Vystupováním, jež vychází z tradic japonských bojových umění, zas vzbudil nostalgii u starších fanoušků, kteří si ještě pamatují první turnaje UFC z devadesátých let. Kdyby nevyhrával, možná by to tak nefungovalo, ale protože posledních šest let sbírá triumfální vítězství nad borci z top desítky, nikdo nemá Jiřího Procházky dost. Nechť je důkazem i to, že jej fanoušci na celosvětově populární webové stránce Tapology hlasováním určili svým nejoblíbenějším bojovníkem.