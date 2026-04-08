ONLINE: Procházka se chystá na boj o titul v UFC. V zákulisí musel krotit jiného bojovníka

Marián Šustr, Martin Pešout
UFC
S odhodláním získat podruhé v kariéře pás šampiona UFC vstoupí elitní český MMA bojovník Jiří Procházka do souboje Carlosem Ulbergem. Dění před duelem s novozélandským soupeřem, který je v Miami na programu v neděli ráno středoevropského času, sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Procházkův boj o titul v UFC
Zprávy ze dne 8. dubna 2026

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
8. dubna 2026 · 18:04

Jiří Procházka musel usměrnit bojovníka těžké váhy Joshe Hokita, který na něj křičel v zákulisí tiskové konference.

8. dubna 2026 · 17:32

Kontrolovaný chaos. Tak popisuje zápasnický styl Jiřího Procházky analytik Jan Novák. Vždy neortodoxní Čech už v neděli ráno změří síly s precizním postojářem Carlosem Ulbergem, kterého do boje vysílá elitní novozélandský tým City Kickboxing. Vyzyvatelovou nejsilnější zbraní je direkt a dlouhý hák z přední ruky. Zato Procházka má výrazně pestřejší arzenál. „Hodit Ulberga pod sebe nebo ho ždímat v klinči je podle mě dobrá strategie,“ soudí Novák. Více čtěte ZDE >>>

Proč je Procházka favorit a čím nejvíc hrozí Ulberg? Samuraj musí diktovat tempo, nebo… • iSport.tv

Zprávy ze dne 7. dubna 2026

7. dubna 2026 · 16:14

Pomáhal Jiřímu Procházkovi dostat se ze zranění, které ho před čtyřmi roky stálo titul UFC. Teď českého Samuraje připravuje, aby šampionský pás získal zpět. Klíčový byl podle silově-kondičního trenéra Filipa Lukeše vysokohorský kemp v Mexiku. Benefit tréninku v tamních podmínkách se prý rovná legálnímu dopingu. V rozhovoru pro podcast iSport Fight Lukeš mluví o Procházkově aktuální formě i možném přesunu do těžké nebo střední divize. Více čtěte ZDE >>>

Procházkův kemp v Mexiku? Legální doping, říká kondiční kouč. V jaké formě Samuraj je? • v=2&#38;iSport.tv
7. dubna 2026 · 13:40
Hlavní karta
Jiří Procházka (ČR) vs. Carlos Ulberg (Nový Zéland)Light Heavyweight (titulový zápas)
Azamat Murzakanov (Rus.) vs. Paulo Costa (Bra.)Middleweight
Curtis Blaydes (USA) vs. Josh Hokit (USA)Heavyweight
Dominick Reyes (USA) vs. Johnny Walker (Bra.)Light Heavyweight
Prelims
Patricio Pitbull (Bra.) vs. Aaron Pico (USA)Featherweight
Cub Swanson (USA) vs. Nate Landwehr (USA)Featherweight
Mateusz Gamrot (Pol.) vs. Esteban Ribovics (Arg.)Lightweight
Kevin Holland (USA) vs. Randy Brown (Jam.)Welterweight
Tatiana Suarezová (USA) vs. Loopy Godinezová (Mex.)Women's Strawweight
Kelvin Gastelum (USA) vs. Vicente Luque (Brazílie)Middleweight
7. dubna 2026 · 11:52

Už za týden čeká Jiřího Procházku životní zápas – titulový mač v UFC. V Miami se český bijec střetne s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem. Ještě před utkáním si Samuraj připsal jedno dílčí vítězství. Fanoušci na největší světové platformě bojových sportů Tapology hlasováním posunuli Procházku na úplný vrchol žebříčku oblíbenosti. Překonal tak mimo jiné i svého dvojnásobného přemožitele, Brazilce Alexe Pereiru, ale i další legendární šampiony. Přehled nejoblíbenějších bojovníků najdete ZDE>>>

Kdo jsou nejoblíbenější MMA bojovníci podle fanoušků na největší světové platformě bojových sportů Tapology?
Zprávy ze dne 29. března 2026

29. března 2026 · 10:20

Čekání se chýlí ke konci a tým Jiřího Procházku už soustředěně vyhlíží titulový duel s novozélandskou hvězdou Carlosem Ulbergem. Podle expertů je český Samuraj velkým favoritem. Trenér Martin Karaivanov je však obezřetný a hrozbu pětatřicetiletého soka nijak nepodceňuje. Celý rozhovor s Procházkovým koučem ZDE>>>

Karaivanov: Jiří vyzrál, z kluka je muž. Ulberg je nejnebezpečnější v 1. kole, pak… • v=4&#38;isport.tv

Zprávy ze dne 24. března 2026

24. března 2026 · 05:00

Už za tři týdny bude Jiří Procházka bojovat o nejprestižnější titul světa na akci UFC 327 v Miami proti Carlosu Ulbergovi. Hned dva dny na to se mu má narodit dcera. „Upnutý na zápas je stejně, jako byl dřív. Vyhraje titul a potom porodíme dítě. Říkali jsme si, jak by to bylo pěkné, kdyby to vyšlo. Myslím, že s o to větší vervou teď do zápasu půjde,“ vypráví s úsměvem Kamila Kordulíková, partnerka třiatřicetiletého bijce. V rozhovoru pro web iSport také mluví o tom, jak Procházka během posledních čtyř let od první titulové výhry vyspěl. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>

Český MMA zápasník Jiří Procházka a jeho partnerka Kamila Kordulíková
MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Doporučujeme

Články z jiných titulů