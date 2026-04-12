Těžký hák pro Procházku! Knokaut v 1. kole, přitom soupeř měl zraněnou nohu
Zklamání po nadějném průběhu. Český MMA bojovník Jiří Procházka neuspěl v titulovém zápase organizace UFC v polotěžké váze. Carlos Ulberg jej v Miami knokautoval v prvním kole, Procházka přitom soupeři zranil jednu nohu a vypadalo to, že směřuje k výhře. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 12. dubna 2026
Procházka sahal po ukončení, když mu tvrdými kopy trefoval přední nohu. Byl si však vědom, že je soupeř zraněný a proto váhal. „Během zápasu mi ho bylo líto, že se zranil. Je to jedna z mých největších životních lekcí. Ten zápas jsem vyhrával, měl jsem to v rukách a nechal jsem si ho utéct, protože jsem viděl jeho zranění," popisoval Procházka.
„Jirka ztratil ostražitost, vypadalo to, že Ulbergovi praskl vaz v koleni, ale naběhl si na levý hák, který má Novozélanďan nebezpečný. Je to obrovská chyba, soupeře měl na lopatě,“ poukázal expert René Reinders.
„Vypadlo mi koleno, ale vůbec jsem neztrácel naději. Věděl jsem, že mi stačí jen jedna dobře trefená rána a viděl jsem, že Jiří hodně váha při pohybu vpřed. Je to přesně o hledání těchto momentů a já našel ten perfektní smrtící úder. Jsem král Carlos, koukej Miami! Říkal jsem, že něco se dnes změní a já jsem teď král celé divize," slavil Ulberg v bezprostředním hodnocení v kleci.
„Sakra, cítil jsem, že ho musím šetřit. Během zápasu mi ho bylo líto, že se zranil. Je to jedna z mých největších životních lekcí. Ten zápas jsem vyhrával, měl jsem to v rukách a nechal jsem si ho utéct, protože jsem viděl jeho zranění,“ povídal zklamaný Procházka po boji. „Vrátím se! A děkuji všem. Život je o tom poučit se a být lepší. Za dnešek se omlouvám, všechny vás miluji,“ vzkázal Procházka na závěr rozhovoru s moderátorem Brucem Bufferem ještě v kleci.
Jiří Procházka neuspěl v titulovém zápase v polotěžké váze. Carlos Ulberg z Nového Zélandu jej po úderu levým hákem knokautoval v prvním kole. Rozhodčí duel v Miami ukončil v čase 3:45.
Procházka přitom do svého čtvrtého titulového zápasu v kariéře dobře vstoupil. Ulberg měl problémy s levou nohou, na kterou nemohl došlápnout, poté ale rodák z Hostěradic na Znojemsku inkasoval tvrdý úder, skončil na zemi a rozhodčí zápas po dalších úderech novozélandského bojovníka zastavil.
Smůla! Jiří Procházka začal skvěle a rozkopal Ulbergovi nohu sérií low kicků. Novozelánďan kulhal a nemohl došlápnout na přední nohu, což Procházka viděl. Jenže pak inkasoval levý hák a spadl na zem. Ulbergova pověstná dělovka vypla českého samuraje. Procházka nedokázal reagovat a sudí končí zápas. Ulberg je tedy prvním novozélandským šampionem polotěžké váhy! Stačila mu prakticky jediná dobře mířená rána, přestože to vypadalo, že se zraněnou nohou ani nebude moct dál pokračovat.
Procházka schytal zpočátku tvrdý calf kick, ale později rozkopal Ulbergovi nohu, ten dokonce upadl a viditelně kulhá, jednu nohu má mimo provoz! Procházka také chytá přední ruku a snaží se mu ji odtáhnout.
Probíhá představování obou bijců a Novozélanďan Ulberg se odmítá podívat na na druhou stranu klece do očí Procházky.
S velkou vervou příchází ke kleci Jiří Procházka za zvuku písně In the City, která ho provází více než deset let. Dočkal se mnohem vlídnějšího přívítání.
Do klece nastupuje Procházkův vyzyvatel Carlos Ulberg a celá aréna jej vítá hlasitým bučením. Novozélanďan prochází davem s naprosto ledovou tváří.
Ještě předtím UFC oznámilo angažování olympijského vítěze z Tokia 2020 v řecko-římském zápase Gablea Stevensona. V představí se v červenci na UFC 329.
Procházkův poslední předskokan Paulo Costa rozvířil atmosféru v aréně, když ve třetím kole ukončil ruského soupeře Azamata Murzakanova kopem na hlavu. Vysloužil si pochvalu od Donalda Trumpa. Americký prezident sedí přímo u klece se šéfem UFC Danou Whitem. Z první řady tak bude sledovat i boj Jiřího Procházky.
Zprávy ze dne 11. dubna 2026
Během dnešní noci ze soboty na neděli se uskuteční turnaj smíšených bojových umění UFC 327, kterému vévodí souboj Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem o titul v polotěžké váze. Hlavní karta turnaje startuje ve 3:00 ráno středoevropského času.
Český „samuraj“ baví diváky MMA po celém světě a jeho zápasy nikdy nekončí na body. Procházkatěží ze svého nečitelného stylu, kterým soupeře nutí k přestřelkám. V nich pak uplatňuje mimořádnou odolnost a tvrdost úderů. Novozélandský Carlos Ulberg je z jiného těsta. Dokáže zápas lépe kontrolovat, přesto platí za obávaného knokautéra. Aktuálně si drží působivou sérii devíti vítězství v řadě.
Jiří Procházka míří do už čtvrtého titulového zápasu v UFC a není to náhoda. Ano, třiatřicetiletý ranař z Hostěradic se na špičce divize drží především sportovními výsledky. V minulém roce porazil dva konkurenty z top pětky. Kromě toho ale při vyjednávání těží z obrovské popularity, která dalece přesahuje hranice Česka. Během dosavadní šestileté štace v zámoří si získal srdce amerických fanoušků a postupně se stává jednou z hlavních tváří nejslavnější ligy.
Jdeme na lov! Taková mantra zněla v týmu Jiřího Procházky po celou dvouměsíční přípravu na titulový souboj s Carlosem Ulbergem a nyní je jasné, že se český borec skutečně sžil s rolí lovce. Při pohledu tváří tvář s elitním novozélandským sokem panovala nevídaná intenzita. Procházka míří do boje, k němuž dojde v noci na neděli, soustředěný a ve špičkové formě.
Ještě před pár dny jen málokdo věděl, kdo je Josh Hokit. Bývalý hráč amerického fotbalu a neporažený těžkotonážník s bilancí 8:0 startuje na víkendové akci UFC 327 proti světové pětce Curtisi Blaydesovi. Po pouhých dvou zápasech v prestižní lize se mu dostalo obrovské příležitosti a on se ji rozhodl využít nečekaným způsobem. Nejen před kamerami, ale i v zákulisí vystupuje v bizarní roli „Temného Hokita" a provokuje ostatní aktéry turnaje v Miami včetně Jiřího Procházky. S ním si ve středu vyměnil pár ostrých slov.
Zprávy ze dne 10. dubna 2026
Jižní Morava fandí! Na pomezí městské části Brno-Bosonohy a Troubska vznikla nová streetartová malba, která ztvárňuje Jiřího Procházku.
Samuraj stojící na druhé příčce světového pořadí míří do titulové bitvy jako obrovský favorit. Karty jsou při duelu Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem jasně rozdány, míní tuzemští i zahraniční experti. Český bijec opět využije svého nepředvídatelného stylu boje a znemožní soupeři plně využít jeho elitní kickboxerské dovednosti. Měl by Procházka zkusit dostat soka na zem a v jakém kole klání skončí?
Jiří Procházka splnil váhový limit 93 kilogramů a to ve vynikající formě. Opět příliš neshazoval a do zápasu přibere maximálně čtyři kila.
