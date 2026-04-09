UFC 327 ONLINE: Pocta pro Procházku! Sláva na baseballu, pak dostal dárky pro dceru
S odhodláním získat podruhé v kariéře pás šampiona UFC vstoupí elitní český MMA bojovník Jiří Procházka do souboje Carlosem Ulbergem. Dění před duelem s novozélandským soupeřem, který je v Miami na programu v neděli ráno středoevropského času, sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 9. dubna 2026
Velké gesto od UFC! Slavná organizace věnovala dárky českému samurajovi, které má předat své dceři po jejím narození. Termín porodu je plánovaný hned dva dny po Procházkově nedělním titulovém duelu. Rodák z Hostěradic dostal dárek pro svou dosud nenarozenou dceru – kromě dětského oblečení to byl i plyšový mistrovský pás.
A to není jediné, co český bojovník před svým zápasem zvládl. Ujmul se totiž už předtím slavnostního nadhozu na baseballu při utkání Miami Marlins a Cincinnati Reds. K tomu dostal dres a vysloužil si aplaus od fanoušků.
Zprávy ze dne 8. dubna 2026
Jiří Procházka musel usměrnit bojovníka těžké váhy Joshe Hokita, který na něj křičel v zákulisí tiskové konference.
Kontrolovaný chaos. Tak popisuje zápasnický styl Jiřího Procházky analytik Jan Novák. Vždy neortodoxní Čech už v neděli ráno změří síly s precizním postojářem Carlosem Ulbergem, kterého do boje vysílá elitní novozélandský tým City Kickboxing. Vyzyvatelovou nejsilnější zbraní je direkt a dlouhý hák z přední ruky. Zato Procházka má výrazně pestřejší arzenál. „Hodit Ulberga pod sebe nebo ho ždímat v klinči je podle mě dobrá strategie,“ soudí Novák. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 7. dubna 2026
Pomáhal Jiřímu Procházkovi dostat se ze zranění, které ho před čtyřmi roky stálo titul UFC. Teď českého Samuraje připravuje, aby šampionský pás získal zpět. Klíčový byl podle silově-kondičního trenéra Filipa Lukeše vysokohorský kemp v Mexiku. Benefit tréninku v tamních podmínkách se prý rovná legálnímu dopingu. V rozhovoru pro podcast iSport Fight Lukeš mluví o Procházkově aktuální formě i možném přesunu do těžké nebo střední divize. Více čtěte ZDE >>>
|Hlavní karta
|Jiří Procházka (ČR) vs. Carlos Ulberg (Nový Zéland)
|Light Heavyweight (titulový zápas)
|Azamat Murzakanov (Rus.) vs. Paulo Costa (Bra.)
|Middleweight
|Curtis Blaydes (USA) vs. Josh Hokit (USA)
|Heavyweight
|Dominick Reyes (USA) vs. Johnny Walker (Bra.)
|Light Heavyweight
|Prelims
|Patricio Pitbull (Bra.) vs. Aaron Pico (USA)
|Featherweight
|Cub Swanson (USA) vs. Nate Landwehr (USA)
|Featherweight
|Mateusz Gamrot (Pol.) vs. Esteban Ribovics (Arg.)
|Lightweight
|Kevin Holland (USA) vs. Randy Brown (Jam.)
|Welterweight
|Tatiana Suarezová (USA) vs. Loopy Godinezová (Mex.)
|Women's Strawweight
|Kelvin Gastelum (USA) vs. Vicente Luque (Brazílie)
|Middleweight
Už za týden čeká Jiřího Procházku životní zápas – titulový mač v UFC. V Miami se český bijec střetne s Novozélanďanem Carlosem Ulbergem. Ještě před utkáním si Samuraj připsal jedno dílčí vítězství. Fanoušci na největší světové platformě bojových sportů Tapology hlasováním posunuli Procházku na úplný vrchol žebříčku oblíbenosti. Překonal tak mimo jiné i svého dvojnásobného přemožitele, Brazilce Alexe Pereiru, ale i další legendární šampiony. Přehled nejoblíbenějších bojovníků najdete ZDE>>>
Zprávy ze dne 29. března 2026
Čekání se chýlí ke konci a tým Jiřího Procházku už soustředěně vyhlíží titulový duel s novozélandskou hvězdou Carlosem Ulbergem. Podle expertů je český Samuraj velkým favoritem. Trenér Martin Karaivanov je však obezřetný a hrozbu pětatřicetiletého soka nijak nepodceňuje. Celý rozhovor s Procházkovým koučem ZDE>>>
Zprávy ze dne 24. března 2026
Už za tři týdny bude Jiří Procházka bojovat o nejprestižnější titul světa na akci UFC 327 v Miami proti Carlosu Ulbergovi. Hned dva dny na to se mu má narodit dcera. „Upnutý na zápas je stejně, jako byl dřív. Vyhraje titul a potom porodíme dítě. Říkali jsme si, jak by to bylo pěkné, kdyby to vyšlo. Myslím, že s o to větší vervou teď do zápasu půjde,“ vypráví s úsměvem Kamila Kordulíková, partnerka třiatřicetiletého bijce. V rozhovoru pro web iSport také mluví o tom, jak Procházka během posledních čtyř let od první titulové výhry vyspěl. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>