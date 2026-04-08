Procházkův turnaj v problémech: o lístky není zájem! Jsou drahé, UFC oznámilo slevy

Proč je Procházka favorit a čím nejvíc hrozí Ulberg? Samuraj musí diktovat tempo, nebo…
Staredown Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem
Jiří Procházka a trenéři
Jiří Procházka má za sebou vysokohorský kemp v Mexiku, už v dubnu se utká o titul UFC s Carlosem Ulbergem
Marián Šustr
Skvělý hlavní zápas zjevně nestačí. Turnaj UFC 327, který bude uzavírat titulové klání Jiřího Procházky a Carlose Ulberga, je v problémech. Akce vypukne v Miami už v neděli ráno středoevropského času a nebude ani zdaleka vyprodáno. Dvacetitisícová aréna Kaseya Center se zaplní přinejlepším ze tří čtvrtin. Aktuálně je dostupná ještě přibližně třetina lístků. Důvodem je vysoká cena a hlavně nedostatek tamních hvězd.

Nejlevnější lístek vyjde na pět tisíc korun. UFC se s cenovou politikou příliš nemaže. Na víkendový gala večer s pořadovým číslem 327 nasadilo vedení organizace ceny, které jsou pro zapálené fanoušky vesměs nedosažitelné. A ti méně erudovaní za ně zase chtějí ještě nabitější startovku. Miamská hala Kaseya Center proto bude plná volných sedaček. Do naplnění kapacity nyní zbývá asi třetina, a to hlavně na ploše kolem klece.

Titulový mač Jiřího Procházky s Carlosem Ulbergem je pro celý svět bojových sportů velkou událostí. Váhu zápasu legendy Conora McGregora ale nemá a zaplnění dvacetitisícové arény za extrémně vysoké ceny lístků tak sám nezajistí. Předešlé akce UFC v Miami táhly globální superstar jako Alex Pereira, Israel Adesanya, Sean O´Malley nebo Dustin Poirier, který je navíc nejvýznamnější tváří MMA na Floridě.

Nedělní turnaj nemá krom zmíněného hitu s českým Samurajem další výrazné hvězdy. Druhý šampionský duel mezi Joshuou Vanem a Tatsurem Tairou odpadl kvůli zranění prvně jmenovaného a hlavní program pak doplňují sice kvalitní, ale méně populární zápasy Procházkových konkurentů v polotěžké divizi. Azamat Murzakanov se utká s Paulo Costou a Dominic Reyes s Johnnym Walkerem.

UFC v reakci na slabé prodeje oznámilo slevy. Ceny se přesto nadále pohybují na škále od pěti až do dvaceti tisíc korun za kus. Vedení prestižní americké ligy nemá o peníze nouzi. Nedávno uzavřelo sedmiletou spolupráci s televizní platformou Paramount+, za níž inkasuje více než 150 miliard korun. Organizace navíc dlouhodobě využívá monopolního postavení a na platy sportovců dává pouze šestnáct procent ze zisku, zatímco NFL, NBA a NHL vynakládají na stejné účely padesát procent. UFC nepotřebuje vstupné šponovat, její přístup jde ale opačným směrem. Víkendový turnaj v Miami se dá označit za testování únosných cen, ve výsledku dopadne na atmosféru a celkový dojem z akce.

