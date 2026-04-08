Procházka jde do bitvy o titul jako favorit. Jaké zbraně by na Jaguára mohl vytasit
Kontrolovaný chaos. Tak popisuje zápasnický styl Jiřího Procházky analytik Jan Novák. Vždy neortodoxní Čech už v neděli ráno změří síly s precizním postojářem Carlosem Ulbergem, kterého do boje vysílá elitní novozélandský tým City Kickboxing. Vyzyvatelovou nejsilnější zbraní je direkt a dlouhý hák z přední ruky. Zato Procházka má výrazně pestřejší arzenál. „Hodit Ulberga pod sebe nebo ho ždímat v klinči je podle mě dobrá strategie,“ soudí Novák.
Světový fenomén z Hostěradic čeká další kariérní test. Jiří Procházka v neděli ráno na turnaji UFC 327 v Miami nastoupí do devátého utkání v nejprestižnější světové soutěži. Počtvrté přitom bude bojovat o šampionský pás. Samuraj za posledních šest let čelil převážně postojářům a teď jej čeká další, možná technicky nejpreciznější – Carlos Ulberg.
Byť má Procházka pod pravidly MMA trojnásobek zápasů v porovnání se soupeřem, pětatřicetiletý Novozélanďan vrcholově sportuje po celý dospělý život. Několik let hrál v druhé nejvyšší ragbyové soutěži, pokračoval úspěšnou kickboxerskou kariérou. Hrozí jak chytrým stylem boje, tak brutální knockoutovou silou. Na kontě má sedm K.O. v prvním kole.
„Jirkův typický start, při kterém si nechá dát pár tvrdých ran, aby se probudil, mu trenéři asi nedoporučí. Nutno ale doplnit, že když se jeho soupeři pustí do většího útoku a začnou se s ním přebíjet, zanedlouho se pak zlomí fyzicky i psychicky. To se jasně ukázalo při posledním mači Jiřího s Khalilem Rountreem,“ podotýká Jan Novák, analytik MMA.
„Doposavad jsem nepotkal až takového elitního kickboxera s lehkým pohybem na nohou. Je to pro mě novinka, ale strašně mě to baví! Mám rád rychlejší tempo zápasu a přesně ten styl, jakým zápasí on,“ povídal nadšeně Procházka před několika týdny pro deník Sport.
Právě na technicky krásné výměny však třiatřicetiletý Samuraj nesmí přistoupit. Takový průběh chce totiž novozéndský „Jaguár“, jak je soupeři přezdíváno. „Nečekejte, že se Ulberg pustí hned ze startu do nějaké extra akce. Jeho perfektní scénář spočívá v tom, že bude kolem Jirky tancovat a trefovat ho jednotlivými direkty a kopy z delší vzdálenosti,“ míní Novák.
Heslo Procházkovy přípravy na čtvrtý titulový duel zní: Jdeme na lov! Energický slogan ale musí přenést i do strategie. „U Jirky je obrovský kontrast mezi průběhem zápasu, kdy si se soupeřem vyměňuje techniku za techniku a kdy něco tvrdě trefí, nastolí šílený lov. Klíčové pro něj tedy bude, aby rozpoznal moment Ulbergova zaváhání nebo otřesení a pak nastolil jemu vlastní kontrolovaný chaos. To je jeho rukopis i cesta k vítězství v nedělním zápase,“ popisuje analytik.
Přenese boj na zem?
Fungovalo to na Alexe Pereiru, může to fungovat i na Ulberga. Procházkovy schopnosti grapplingu a wrestlingu jsou nepopiratelné. Předvedl je již v UFC při posledním titulovém triumfu nad Gloverem Teixeirou či ještě předtím během působení v top japonské lize Rizin.
„Jirkova hra na zemi je podceňovaná skrze to, že má fenomenální postoj. V tomto se podobá jiným hvězdám, jako je třeba Conor McGregor. Boj na zemi trénoval, měl ho opravdu kvalitní, ale nikdy ho nepotřeboval použít. Když se pak ale na zemi ocitl, čelil kovaným zemařům jako Khabib Nurmagomedov,“ vysvětluje Novák.
V této sféře boje hrají zkušenosti jasně v Procházkův prospěch. Samozřejmě i Ulberg trénuje MMA komplexně a dobře ví, jak se z různých pozic dostat. Většina jeho přípravy ale spočívá v obranných zápasnických drilech, aby se na zem vůbec nedostal. Naproti tomu Procházka umí do velké míry i ofenzivní grappling.
„Hodit Ulberga pod sebe nebo ho ždímat v klinči je podle mě dobrá strategie. Kombinujete druhy námahy, v postoji jste uvolněný a dynamický, při wrestlingu zas více pracuje izometrie. Takový průběh ryzího kickboxera, jakým je Ulberg, hodně vysílí,“ říká Novák.
A nakonec, Procházkovi hraje do karet samotná délka utkání. „Jaguár“ nikdy nedošel do šampionských kol a neví, jak bude ve čtvrtém a pátém kole stačit české kondiční mašině.